Mit Hammer Mitbewohner bedroht und attackiert – Gambier kassiert fünf Jahre Das Luzerner Kriminalgericht verurteilt einen 26-jährigen Mann für versuchte vorsätzliche Tötung. Der Beschuldigte und das Opfer haben Berufung angemeldet. Roger Rüegger 12.07.2020, 23.59 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der 26-jährige Maler hat seinem Mitbewohner in der Nacht auf den 23. Juli 2017 mit den Worten «I kill you» gedroht. Dann schlug der Gambier mit dem über 600 Gramm wiegenden Schlosserhammer auf den Mann aus Nigeria ein. Gegenüber der Polizei sagte der Beschuldigte noch in der Nacht, in der er festgenommen wurde, er hoffe, dass der andere sterben werde. Später bereute er seine Tat.

Für die Richter des Luzerner Kriminalgerichts besteht anhand dieser Aussage kein Zweifel, dass der Beschuldigte den Tod des Privatklägers nicht nur in Kauf nahm, sondern diesen wissentlich und willentlich herbeizuführen beabsichtigte. Sie verurteilen ihn unter anderem für versuchte vorsätzliche Tötung zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren, unter Anrechnung von 864 Tagen bereits erstandenem Freiheitsentzug. Zudem wird er verpflichtet, dem Privatkläger eine Genugtuung in der Höhe von 12'500 Franken zu bezahlen. Weiter werden ihm Verfahrenskosten von 23'000 Franken auferlegt. Ausserdem wird der Beschuldigte für die Dauer von 12 Jahren des Landes verwiesen.

Die zu laute Musik nach Mitternacht war der Auslöser

Die beiden Männer lebten zusammen in einer Wohngemeinschaft in Luzern. Am Abend des Vorfalls hatte der Beschuldigte ziemlich viel Alkohol sowie Kokain und Marihuana konsumiert. Gemäss Anklageschrift der Luzerner Staatsanwaltschaft hörte der Gambier nach Mitternacht laut Musik, worauf sein Mitbewohner ihn aufforderte, dies zu unterlassen, da seine Frau und sein Kind schlafen würden.

Im Verlauf der verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Beschuldigten und dem Mitbewohner, der auch Privatkläger ist, hob der Beschuldigte sein T-Shirt und präsentierte einen Schlosserhammer, den er regelmässig im Hosenbund mit sich führte. Die Situation eskalierte, der Beschuldigte schlug dem anderen Mann den Hammer auf den Kopf, dann verliess er die Wohnung.

«Nur durch Zufall überlebt.»

Das Opfer schwebte in Lebensgefahr und musste notoperiert werden. Die Staatsanwältin betonte an der Verhandlung am 3. Dezember 2019, dass der Mitbewohner nur durch Zufall überlebt habe. Sie beantragte eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren und Landesverweis von 12 Jahren.

Die Rechtsvertreterin des Zivilklägers forderte, der Beschuldigte habe ihrem Mandanten eine Genugtuung in der Höhe von 40'000 Franken, Heilungskosten über 6'720 Franken, den Lohnausfall von 9'865 Franken, den Haushaltsschaden in der Höhe von 9'918 Franken sowie die Kosten der Kinderbetreuung vom 6. Oktober 2017 im Umfang von 37 Franken zu ersetzen.

Beim Urteil werteten die Richter, dass der Beschuldigte nicht einschlägig vorbestraft ist und sich im vorzeitigen Strafvollzug wohlverhalte. Er habe sich von Beginn weg geständig gezeigt und die ihm vorgeworfene Attacke auf das Opfer von Anfang an zugegeben, habe aber alsbald geltend gemacht, sich nicht zu erinnern. Und weiter:

«Der Beschuldigte zeigte sich glaubhaft reuig. Er gab mehrfach zu Protokoll, dass es ihm sehr leid tue, dass er den Mitbewohner geschlagen und verletzt habe, und er entschuldigte sich wiederholt für seine Tat, auch beim Privatkläger direkt.»

Die Verteidigung wollte lediglich eine Strafe von vier Jahren und appellierte an die Richter, von einer Landesverweisung abzusehen, da der Beschuldigte einen dreijährigen Sohn in der Schweiz habe. Für die Richter zog dieses Argument nicht. Im Urteil wird erläutert, dass der Beschuldigte in der Schweiz zwar einen dreijährigen Sohn habe, dieser jedoch bei seiner Mutter im Kanton Solothurn lebe. Der Beschuldigte habe vor seiner Verhaftung zwar regelmässigen Kontakt zu seinem Sohn gepflegt, habe aber nie mit diesem zusammengelebt. Auch Alimentenzahlungen habe er nie getätigt. Er habe bis anhin keinen namhaften Beitrag an den Unterhalt seines Kindes geleistet.

Persönliche oder gelebte familiäre Bindung zur Schweiz ist nicht vorhanden

Von der Kindsmutter hat sich der Beschuldigte nach seiner Inhaftierung getrennt. Er führt mittlerweile eine Beziehung mit einer anderen Frau. Seit einem Jahr hat er von seinem Kind und dessen Mutter keinen Besuch mehr erhalten. Auf Grund all dieser Umstände könne der Beschuldigte nicht geltend machen, in der Schweiz über hinreichend starke persönliche oder tatsächlich gelebte familiäre Bindungen zu verfügen.

Es sei davon auszugehen, dass er nach Austritt aus dem Strafvollzug Schwierigkeiten haben werde, in der Schweiz eine Stelle zu finden, steht im Urteil weiter. Seine Chancen auf ein berufliches Fortkommen seien hier nicht wesentlich grösser als in Gambia, wo er guten Kontakt mit seinen Eltern pflege, die einen landwirtschaftlichen Betrieb führen, auf dem drei seiner Geschwister arbeiten und in dem er ebenfalls tätig gewesen sei.

«Es ist daher davon auszugehen, dass der Beschuldigte in seinem Heimatland genügend Unterstützung erfahren wird und sich dort problemlos wieder eingliedern kann», heisst es im Urteil. Gegen dieses haben der Beschuldigte und auch der Privatkläger Berufung angemeldet.