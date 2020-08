Mit Massenklage und neuer IG: Luzerner Bauern wehren sich gegen Phosphorprojekt 145 Landwirte haben eine Beschwerde gegen die Verordnung des Phosphorprojekts III eingereicht. Mehr noch: Geplant ist, eine Interessensgemeinschaft zu gründen, um sich künftig mehr Gehör zu verschaffen. Niels Jost 18.08.2020, 10.35 Uhr

Heinz Schmid, Präsident des Bauernvereins unteres Seetal, spricht vor den rund 150 versammelten Landwirten. Bild: Niels Jost (Hohenrain, 17. August 2020)

Die Felder weniger güllen und die Tierbestände nicht erhöhen: Das sind zwei Massnahmen, welche für die Landwirte rund um den Baldegger-, Hallwiler- und Sempachersee per 1. Januar 2021 gelten sollen. So will es das neue Phosphorprojekt III. Ziel ist es, dass damit weniger Phosphor aus der Landwirtschaft in die drei Seen gelangt. Für die Bauern bedeutet das mehr Aufwand und weniger Ertrag – wofür sie teilweise entschädigt werden.

Gegen das Projekt regt sich nun Widerstand. 145 Bauern haben beim Luzerner Kantonsgericht eine Beschwerde gegen die kantonale Verordnung des Phosphorprojekts III eingereicht. Darin stellen sie die Recht- und Verhältnismässigkeit in Frage, wie der «Seetaler Bote» aus einer Mitteilung des Bäuerinnen- und Bauernvereins unteres Seetal (BBV) zitiert. Der Verein habe rechtliche Vorabklärungen getroffen, als Beschwerdeführer tritt dieser jedoch nicht auf – dafür sei jeder Landwirt selber verantwortlich, wie BBV-Präsident Heinz Schmid sagte.

Mit Weiterzug ans Bundesgericht wird gerechnet

Das Phosphorprojekt III haben verschiedenste Player gemeinsam ausgearbeitet. Neben dem Kanton und Umweltorganisationen auch Vertreter der Landwirtschaft. Wie gross der Unmut bei den betroffenen Bauern aber ist, zeigte sich am Montagabend bei einer Infoveranstaltung im Berufsbildungszentrum Natur und Ernährung in Hohenrain. An die 150 Landwirte waren der Einladung der sechs zuständigen Bauernorganisationen rund um die drei Seen gefolgt. «Die Zitrone ist ausgepresst», sagte Urs Isenegger, «wir Bauern werden immer abgestraft.»

Wegen des Regens zügelte die Versammlung kurzerhand in die Halle beim BBZN Hohenrain. Am Rednerpult ist Urs Isenegger. Bild: Niels Jost (17. August 200)

Der Landwirt aus Kleinwangen war federführend bei der Ausarbeitung der Beschwerden. Ihm zufolge werde die Schuld für den zu hohen Phosphoreintrag in den Seen alleine den Bauern zugeschoben. Dabei würden andere Faktoren wie Altlasten, Abwasserreinigungsanlagen, Strassenabflüsse oder bei starkem Regen überlaufende Bäche zu wenig berücksichtigt. «Auch die internen Seeprozesse werden erst jetzt erforscht», sagte Isenegger und erntete Zustimmung von den versammelten Berufskollegen.

Und Isenegger weiter:

«Mit den Beschwerden senden wir ein starkes Zeichen an den Kanton. Damit zeigen wir, dass wir nicht einfach so einknicken.»

Noch ungewiss sei allerdings, welche Auswirkungen der Gang vors Gericht für das Phosphorprojekt und die damit verbundenen Direktzahlungen hat. Dies hänge auch davon ab, wie schnell die Richter den Fall behandeln – und ob die Landwirte ein allfälliges Urteil ans Bundesgericht weiterziehen werden, wovon Isenegger ausgeht.

Kantonaler Bauernverband begrüsst IG

Um sich künftig auch abseits der Gerichte mehr Gehör verschaffen zu können, wollen die betroffenen Landwirte eine Interessensgemeinschaft gründen, wie die Versammlung am Montagabend einstimmig beschloss.

Noch unsicher ist die Form dieser IG und inwiefern sie mit dem Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband (LBV) zusammenarbeiten soll. Eine Möglichkeit ist, dass die IG dem kantonalen Verband angegliedert wird. Dafür würde der LBV Hand bieten, wie der anwesende Präsident Jakob Lütolf versicherte. Der ehemalige CVP-Kantonsrat aus Wauwil betonte allerdings: «Wichtig ist in erster Linie, dass die IG schnell und unkompliziert gegründet wird.»

Eine weitere Option ist eine eigenständige Organisation. «Damit könnte sich die IG spezifischer für unsere Anliegen einsetzen», sagte ein Landwirt. Auch allfällige Interessenkonflikte mit dem LBV könnten ausgeschlossen werden, bemerkte ein anderer. «Sonst laufen wir Gefahr, einen Keil zwischen die Bauernschaft zu treiben.» Dies möchte auch BBV-Präsident Heinz Schmid verhindern. «Um gehört zu werden, müssen wir zusammenstehen.»

Als nächstes werden die sechs Bauernorganisationen – die Bauernvereine unteres und oberes Seetal, oberer Sempachersee, Michelsamt sowie die Landi-Genossenschaften Sursee und Nottwil/Buttisholz – je einen Vertreter für die IG suchen. Dann werden auch die konkreten Aufgaben definiert. Klar ist: «Das wird keine einfache Sache», wie Jakob Lütolf sagte.