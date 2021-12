Mitte Frauen Neue Präsidentin sagt: «Karriere machen trotz Teilzeitarbeit muss für Männer und Frauen selbstverständlich werden» Christina Bachmann-Roth ist die neue Präsidentin der Mitte Frauen Schweiz. Die Wahlaargauerin mit Luzerner Wurzeln will die Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördern, sagt sie im Gespräch. Reto Bieri Jetzt kommentieren 23.12.2021, 05.00 Uhr

Christina Bachmann-Roth wurde Ende Oktober zur neuen Präsidentin der CVP/Die Mitte Frauen Schweiz gewählt. Die 38-Jährige setzte sich gegen ihre Mitbewerberin Monika Emmenegger durch, der Gemeindepräsidentin von Hildisrieden. Es war somit eine Luzerner Kampfwahl: Christina Bachmann-Roth wohnt im Aargauischen Lenzburg, ist jedoch in Hildisrieden und Neudorf ausgewachsen. Ihre Eltern führten dort jeweils eine Käserei.

Christina Bachmann-Roth ist seit Ende Oktober neue Präsidentin von Mitte Frauen Schweiz. Sie arbeitet als Geschäftsleiterin der im Käsegeschäft tätigen Firma Gaudis in Beromünster, wo dieses Bild entstand. Bild: Dominik Wunderli (Beromünster, 21. Dezember 2021)

Christina Bachmann-Roth, Sie sind eine politische Quereinsteigerin: 2019 sind Sie ins Parlament der Stadt Lenzburg nachgerutscht, im gleichen Jahr haben Sie für den Nationalrat kandidiert. Dabei haben Sie mit dem Slogan «Bald kommen meine Tage» schweizweit für Schlagzeilen gesorgt.

Christina Bachmann-Roth: Ich war schon früher politisch aktiv. Zum ersten Mal kandidiert habe ich 2017 – sobald ich mich für einen festen Wohnort entschieden hatte. In Lenzburg, wo mein Mann und ich vor neun Jahren hingezogen sind, kannte mich niemand. Das wäre im Luzernischen anders gewesen. Um im Bezirk Lenzburg, notabene keine CVP-Stammlande, eine Chance zu haben, musste ich auffallen, das war mir klar. Der Slogan war ein Mittel zum Zweck. Natürlich musste es etwas sein, das zu mir passt; frisch, ein bisschen provozierend, aber auch selbstironisch.

Ihre Partei wollte die Plakate nicht bezahlen

Ja, das stimmt, weil der Spruch halt etwas ungewöhnlich war. Immerhin hat die Partei die Plakate nicht unterbunden - wobei ich sie gar nicht gefragt habe (lacht).

Warum sind Sie denn gerade nach Lenzburg gezogen?

Der Grund sind zwei befreundete Paare, mit denen mein Mann und ich zusammen in Fribourg studiert haben. Im Berufsleben haben wir realisiert, dass wir uns fast nicht mehr sehen, da wir in Genf, Basel und Zürich wohnten. Wir wollten wieder näher beieinander leben und suchten darum etwas Neues, das für alle optimal ist. Lenzburg war Favorit, und so kam es dann auch: Vier Monate später hatten alle drei Paare dort eine Wohnung in Gehdistanz zueinander.

Wie wurden Sie politisiert?

Meine Grossmutter hat sich fürs Frauenstimmrecht eingesetzt und ist der CVP beigetreten – dabei war die Familie Roth eigentlich liberal. Bei uns wurde an Familienanlässen immer politisiert, das hat mich geprägt. In der Familie meiner Mutter, die aus Andermatt stammt, gab es zudem mehrere Ständeräte. Mir war schon früh klar, dass ich an die Hebel der Politik möchte. Vielerorts stösst man an Grenzen, die man nur mit Hilfe der Politik lösen kann.

Zur Person Christina Bachmann-Roth ist verheiratet und hat vier Töchter im Alter von eineinhalb bis sieben Jahren. Sie hat in Baldegg das Kurzzeitgymnasium absolviert und in Fribourg, Mailand und Bern Betriebswirtschaft studiert. Anschliessend hat sie unter anderem im Marketing und Verkauf des Pharmakonzerns Lonza gearbeitet, wo sie auch im Ausland tätig war. 2015 gründete Bachmann-Roth die Gaudis AG. Die Firma mit Sitz in Beromünster ist im Käsehandel tätig.

Welche dieser Grenzen wollen Sie als Präsidentin der Mitte Frauen Schweiz überwinden?

Durch die Frauenpolitik können wir wichtige gesamtgesellschaftliche Probleme lösen, zum Beispiel den Fachkräftemangel. Wenn wir es schaffen, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern, bringen wir mehr Frauen in den Arbeitsmarkt. Und wenn wir die freiwillige Care-Arbeit aufwerten, hätten wir vielleicht endlich genügend Pflegefachkräfte und mehr Männer am Herd.

Warum haben Sie als Präsidentin der Frauen Mitte Schweiz kandidiert?

Verschiedene Gründe haben mich dazu bewogen. Erstens habe ich Freude an der politischen Arbeit. Ich mag es, mit anderen gemeinsam Positionen zu definieren und unsere Gesellschaft zu gestalten. Zweitens ist es notwendig, dass wir Frauen weiterhin gemeinsam unsere Interessen vertreten. Das richtet sich nicht gegen die Männer, doch vieles ist für Frauen nach wie vor nicht selbstverständlich.

Wie grenzen Sie sich ab zur Frauenpolitik von SP oder Grünen?

Ich begrüsse es, dass sich die linken Parteien für Frauenthemen einsetzen, doch wir überlassen ihnen dieses Feld zu stark. Wir von der Mitte bevorzugen einen lösungsorientierten Ansatz. Bei der AHV zum Beispiel unterstützen wir das Rentenalter 65 für Frauen - auch wenn wir weiterhin an Forderungen festhalten wie Lohngleichheit, mehr Teilzeitarbeit und die Reform der beruflichen Vorsorge. Ideologische Extrempositionen helfen aber nicht weiter, so finden wir nie eine Lösung.

Sie und ihr Mann arbeiten je 60 Prozent im Beruf und teilen sich die Kinderbetreuung. War das von Anfang an klar?

Bevor mein Mann und ich heirateten, haben wir uns auf die gemeinsame Kinderbetreuung geeinigt. Das war mir extrem wichtig. Er konnte sich das zuerst nicht recht vorstellen. Wir sind halt beide mit eher traditionellen Rollenbildern aufgewachsen. Mein Mann hat dann noch während meinem Mutterschaftsurlaub sein Pensum reduziert. Studien zeigen übrigens, dass sich fast alle Paare wünschen, die Kinder gemeinsam zu betreuen. Doch nur sieben Prozent machen es.

Welches sind die Gründe?

Oft ist die externe Kinderbetreuung zu teuer, es lohnt sich schlicht nicht. Viele Männer sagen zudem, sie könnten mit Teilzeitarbeit keine Karriere machen. Genau das passiert uns Frauen ja auch! Es muss deshalb für Männer und Frauen selbstverständlich werden, trotz Teilzeitarbeit Karriere machen zu können. Ich finde es übrigens enorm wichtig, dass beide einen Fuss in der Arbeitswelt behalten.

Auch Gesundheitspolitik ist für Sie ein Thema. Sie schreiben auf Ihrer Homepage, die Gesundheitskosten müssten gesenkt werden.

Ja, unbedingt, die Mitte Schweiz hat ja dazu im Frühling die Kostenbremse-Initiative eingereicht. Die hohen Krankenkassenprämien sind ein Problem. Sparpotenziale gibt es genug. Zum Beispiel bei der Beschaffung von technischen Geräten und bei den Medikamenten. Das habe ich durch meine berufliche Tätigkeit in der Pharmabranche und in einem Beratungsunternehmen für Spitäler festgestellt. Es braucht meines Erachtens eine stärkere Umverteilung, die Pandemie zeigt es ja gut auf: Wir haben eigentlich genug Betten, genügend Maschinen sowie Medikamente und Impfstoff. Was wir aber nicht haben, ist das Personal. Und das ist einmal mehr ein Frauenthema, das zu kurz kommt. Viele verlassen aufgrund der Belastung den Beruf. Das ist ein massives Problem.

Die folgende Frage ist wohl etwas heikel, zumal ein Mann sie stellt: Wie schaffen Sie es, Beruf, Familie und Politik unter einen Hut zu bringen?

Man darf mir diese Frage sehr gerne stellen, wenn man die Antwort nicht scheut (lacht). Ja, die Frage ist ein bisschen sexistisch, denn keinem Journalisten käme es in den Sinn, einen Mann zu fragen, wie er es zuhause mit vier Kindern schafft. Und genau deshalb bin ich Präsidentin der Mitte Frauen Schweiz geworden. Denn ich will, dass diese Frage den Frauen endlich nicht mehr gestellt werden muss. Auch für eine Frau soll Beruf, Familie und, wenn sie will, Politik gut vereinbar sein. So wie es für die Männer seit jeher selbstverständlich ist.

Ist das Präsidium der Mitte Frauen Schweiz ein Sprungbrett für ihre weitere politische Karriere?

Ich bin in der Politik, weil ich etwas bewegen will. Das Amt hilft dabei natürlich. Ich möchte sicher wieder für den Nationalrat kandidieren. Wenn ich als Präsidentin einen guten Job mache, wird das von den Wählerinnen und Wählern goutiert. Zuerst muss ich aber ihr Vertrauen erarbeiten.

