Luzerner Mitte-Kantonsrat will Schutz des Rotmilans lockern

Kanton Luzern Weil es den Feldhasen schlecht geht: Mitte-Kantonsrat Guido Roos will Schutz des Rotmilans lockern Um die Feldhasen zu schützen, regt Guido Roos an, über die Bejagung des Rotmilans nachzudenken. Die Vogelwarte Sempach und ein SP-Kantonsrat haben eine deutliche Meinung dazu.

Geht es nach dem Luzerner Kantonsrat Guido Roos (Mitte, Wolhusen), sollten dereinst weniger Rotmilane am Luzerner Himmel kreisen. Dies sagte Roos, der auch Präsident der Revierjagd Luzern ist, in einem Interview mit der Bauernzeitung. Angesprochen auf Krähen und Stare als Problemvögel, nimmt er unvermittelt den Rotmilan ins Visier.

Bild: Peter Klaunzer/Keystone

Denn dieser gefährde den Feldhasen, so Roos: «In den teils zu hohen Beständen des Milans, aber auch von Füchsen, sehen wir einen Hauptgrund für den Rückgang des Feldhasen. Es gibt für uns keinen Grund mehr, wieso der Milan bei dieser aktuell hohen Population geschützt bleiben soll.»

Mitte-Kantonsrat Guido Roos (Wolhusen). PD

Tatsächlich hat sich der Rotmilanbestand in der Schweiz erholt. Galten die Greifvögel in den 1950er-Jahren als fast ausgestorben, leben heute 2800 bis 3500 Paare in der Schweiz. Dies entspricht zehn Prozent der weltweiten Population. Seit mindestens 2001 gelte der Rotmilan als «nicht gefährdet», so Livio Rey von der Vogelwarte Sempach. Dies habe jedoch keinen Einfluss auf die Jagdbarkeit einer Art, denn die meisten Vogelarten seien geschützt und dürften nicht bejagt werden.

Daten der Vogelwarte Sempach stützen Roos' Aussage nicht

Doch ist der weitverbreitete Rotmilan wirklich einer der Hauptgründe für den Rückgang des Feldhasen, wie Roos behauptet? Rey widerspricht:

«Unsere Daten stützen diese Aussage nicht. Hasen spielen keine Rolle in der Ernährung des Rotmilans in der Schweiz.»

Und selbst wenn Rotmilane Hasen fressen würden, dann hauptsächlich solche, die überfahren oder durch die Mahd schwer verletzt wurden. Rey sagt, das Schiessen des Rotmilans hätte also kaum einen positiven Einfluss auf die Population der Feldhasen.

Dass es sie seit den 1960er-Jahren immer weniger gibt, führt Rey auf etwas anderes zurück: die Intensivierung der Landwirtschaft.

Roos bleibt bei seiner Forderung

Auf die Aussagen der Vogelwarte Sempach angesprochen, bleibt Guido Roos bei seinem Standpunkt. Er sagt, Jäger beobachteten seit vielen Jahren, dass nebst der intensivierten Landwirtschaft vor allem die Beutegreifer starken Einfluss auf den Rückgang der Feldhasenpopulation haben. In Gebieten, in welchen der Feldhase verschwunden sei, können logischerweise in aktuellen Studien keine jungen Feldhasen als Beute der Rotmilane festgestellt werden.

Und so bleibt Roos dabei:

«Man soll über die Bewirtschaftung oder Bejagung des Rotmilans nachdenken.»

Die Feldhasenpopulation wurde in den vergangenen Jahrzehnten immer kleiner. Bild: Manfred Danegger/Keystone

Hasan Candan, SP-Kantonsrat (Luzern) und Stadtökologe, widerspricht. Die Rotmilane seien nicht das Problem. Er sagt stattdessen:

«Man müsste die Lebensgrundlage des Feldhasen verbessern.»

Hasan Candan Bild: Pius Amrein (Luzern, 18. Januar 2021)

Dazu müsste die Landwirtschaft mehr in Richtung Biolandbau gehen und die Biodiversität gefördert werden. Wiesen sollten wieder artenreicher und Lebensräume vernetzt werden. Als gutes Beispiel in dieser Hinsicht nennt Candan das Seetal. Im Rottal oder zwischen Ruswil und Buttisholz hingegen gebe es noch grosses Potenzial.

Noch halb so viele Feldhasen wie vor 14 Jahren

Gemäss den aktuellen Zahlen lag der Feldhasenbestand 2020 kantonsweit bei 1200 bis 1300 Tieren. Die Population hat sich seit 2006 halbiert.

Seitens der Dienststelle Landwirtschaft und Wald (Lawa) heisst es, seit 2018 laufe ein Förderprogramm der Landwirtschaft mit Feldhasen- und Feldlerchen-Förderflächen unter dem Titel «Getreide in weiter Reihe». Im Jahr 2021 seien auf 915 Getreidefeldern im Talgebiet auf der Fläche von insgesamt 1340 Hektaren solche Förderflächen angelegt worden. Die Kosten der Fördermassnahmen betragen 2021 laut dem Lawa 1,4 Millionen Franken, wovon der Bund 90 Prozent bezahlt. Als weitere wichtige Massnahme erachte das Lawa zudem die Hundeleinenpflicht während der Setz- und Brutzeit im Frühjahr und Frühsommer.