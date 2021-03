Mitte statt CVP Grosse Luzerner CVP-Ortsparteien begrüssen den Namenswechsel – warten aber den kantonalen Entscheid ab Die Reaktionen aus der Parteibasis zur geplanten Umbenennung in «Die Mitte» seien mehrheitlich positiv. Vorpreschen wollen die Sektionen jedoch nicht. Stefan Dähler 09.03.2021, 11.33 Uhr

Das neue Parteilogo. Bild: Peter Klaunzer/Keystone (Bern, 27. Oktober 2020)

Auf nationaler Ebene ist der Wechsel zu «Die Mitte» bereits vollzogen. Die CVP-Kantonal- und Ortsparteien müssen aber selbst noch entscheiden, ob sie nachziehen. In Luzern ist das aufgrund der Coronapandemie wohl erst im Herbst der Fall. Das Ziel der kantonalen Parteileitung ist, den Entscheid an einer physischen Versammlung fällen zu können. Zuvor soll noch eine Umfrage unter den Parteimitgliedern durchgeführt werden.

Bis dahin heisst die Partei im Kanton Luzern weiterhin CVP. Ausnahme ist die Jungpartei, die die Umbenennung in «Junge Mitte» bereits vollzogen hat. Theoretisch wäre es auch möglich, dass einzelne Ortsparteien diesen Schritt bereits jetzt tätigen. Insbesondere in der Stadt und Agglomeration Luzern dürfte man dem neuen Namen gegenüber aufgeschlossen sein.

Emmer Ortspartei will, dass es vorwärtsgeht

Doch die Ortsparteien von Luzern, Emmen, Kriens, Horw und Ebikon wollen den Entscheid auf kantonaler Ebene abwarten, wie es auf Anfrage heisst. «Es macht Sinn, koordiniert vorzugehen, wir wollen kein Sonderzügli fahren», sagt der Krienser CVP-Präsident Kurt Gisler. Auch der Emmer Parteipräsident Christian Meister sagt: «Wir wollen nicht vorpreschen.» Nichtsdestotrotz wünscht man sich in Emmen, dass es mit dem Namenswechsel vorwärtsgeht. Meister:

«Wir wären froh, wenn der Prozess auf kantonaler Ebene möglichst schnell vollzogen wird, damit der Name ‹Die Mitte› bei den Wahlen 2024 bereits etabliert ist.»

Aus Sicht der Emmer Ortspartei soll der Entscheid im Herbst nicht verschoben werden, sondern online vollzogen werden, wenn bis dann keine grösseren Veranstaltungen möglich sind. Dass die Jungpartei den Schritt bereits vollzogen hat, begrüsst Meister. «Die Jungen haben ein Zeichen gesetzt und üben so auch Druck auf die Kantonalpartei aus.»

Die Mitglieder der CVP Stadt Luzern dagegen begrüssen es sehr, «dass physisch an einer Delegiertenversammlung eine Debatte und ein Entscheid gefällt werden soll», sagt Parteipräsidentin Karin Stadelmann. Weiter seien sie auch froh um die Möglichkeit, über die nun im Frühling geplante konsultative Umfrage ihre Haltung vor der Delegiertenversammlung kundtun zu können.

Ziel: Bessere Chancen bei den Jungen

Innerhalb der Ortsparteien wurde die Namensdiskussion meistens noch nicht breit geführt – weil sie wie erwähnt die kantonale Entscheidung abwarten, aber auch wegen der Coronarestriktionen. Die CVP-Ortsparteileitungen in Luzern, Emmen, Kriens, Horw und Ebikon stehen dem Namenswechsel grundsätzlich positiv gegenüber, auch wenn es durchaus kritische Stimmen gibt. Man lebe als Ortspartei die christlichen Werte, es dürfte vor allem bei der Suche nach jungen Neumitgliedern aber ein Vorteil sein, nicht so stark auf das katholische Element reduziert zu werden, sagt etwa Alex Fischer, Co-Präsident der CVP Ebikon.

Teilweise nur sehr wenige Rückmeldungen von der Basis

Wie fielen bisher die Rückmeldungen der Basis aus? Grundsätzlich würden auch hier die positiven Stimmen überwiegen, heisst es seitens der angefragten Ortsparteien. Deren Anzahl ist unterschiedlich. So seien in Emmen «erstaunlich wenige» Rückmeldungen eingegangen, sagt Christian Meister. Ausgetreten sei bisher niemand, dagegen habe man zwei Neueintritte von jungen Leuten registriert. Auch in Horw gebe es sehr wenige Reaktionen, sagt Parteipräsident Ivan Studer. Er geht davon aus, dass nach dem Entscheid auf kantonaler Ebene der Namenswechsel in der Ortspartei kaum zu Diskussionen führen wird.

In Kriens kam es zu etwas mehr Rückmeldungen. «Es gibt Leute, die befürchten, wir würden unsere Werte verlieren», so Kurt Gisler. Die positiven Stimmen seien aber auch hier in der Überzahl. In Luzern seien die Reaktionen in Wellen gekommen – viele waren es dann, wenn das Thema auch in den Medien war, sagt Karin Stadelmann. Auch hier würden die positiven Haltungen überwiegen, es gebe jedoch auch kritische Stimmen. Sie habe auch mehrere Gespräche geführt, sagt Stadelmann:

«Es war wichtig, den Leuten aufzuzeigen, dass die Partei ihre politische Haltung nicht ändern will, sondern ‹nur› den Namen. Dieser hat den Vorteil, dass er mehr Offenheit signalisiert.»