«Mitte»-Vizepräsidentin Stadelmann: «Wir wollen Sitze gewinnen.»

Kanton Luzern Nach dem Namenswechsel gibt sich «Mitte»-Vizepräsidentin Karin Stadelmann kämpferisch: «Wir wollen Sitze zurückgewinnen» Die Luzerner CVP heisst neu «Die Mitte Kanton Luzern». Vizepräsidentin Karin Stadelmann hat die Partei durch die historische Delegiertenversammlung geführt. Jetzt erklärt sie, was sich die Partei vom neuen Namen erhofft und weshalb Konservative sich keine Sorgen machen müssen. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 11.09.2021, 05.00 Uhr

Karin Stadelmann hat eine ereignisreiche Woche hinter sich. Am Montagabend fällten die Delegierten der damaligen Luzerner CVP den langersehnten Namensentscheid. Die 36-jährige Stadtluzernerin führte gemeinsam mit der Wikoner Gemeindepräsidentin Michaela Tschuor durch die Versammlung. Die beiden Vizepräsidentinnen sprangen ein, weil sich Präsident Christian Ineichen auf einer längeren USA-Reise befindet.

Karin Stadelmann an der Winkelriedstrasse in Luzern. Bild: Dominik Wunderli (9. September 2021)

Stadelmann, die als Dozentin und Projektleiterin am Institut für Sozialpädagogik und Bildung der Hochschule Luzern arbeitet, gilt als Hoffnungsträgerin in der Partei. Seit 2019 präsidiert sie die städtische «Mitte», seit Ende Juni ist sie Mitglied des nationalen Parteipräsidiums und ab Mitte September ist sie Kantonsrätin. Im Interview erklärt Stadelmann, was sich die Partei vom neuen Namen erhofft und warum sich Konservative nicht davor fürchten müssen.

Über 86 Prozent der Delegierten sprachen sich am Montag für den neuen Namen «Die Mitte Kanton Luzern» aus. Haben Sie mit einem so deutlichen Resultat gerechnet?

Karin Stadelmann: Ich habe mir eine hohe Zustimmung erhofft, aber dass es so eindeutig wird, habe ich nicht erwartet.

Hatten Sie je einmal die Sorge, dass der neue Name abgelehnt wird?

Ich persönlich hatte diese Sorge nicht. Aber die ganze Parteileitung war natürlich auf alle Eventualitäten vorbereitet. Ich hatte im Vorfeld so viele gute persönliche Gespräche in der Partei, dass ich ein gutes Gefühl hatte. Wir, meine Vizekollegin Michaela Tschuor und ich, waren gut vorbereitet und die Parteimitglieder wollten diesen Entscheid jetzt fällen.

Ihr Parteipräsident Gerhard Pfister hat an der Delegiertenversammlung bei einem Namenswechsel künftige Wahlsiege in Aussicht gestellt. Gilt das auch für die Kantonsratswahlen 2023?

Ich glaube, wir werden weiterhin vor allem an unserer Politik gemessen. Aber der neue Name bietet die Chance einer Öffnung und gibt uns mehr Präsenz. Wir konnten in den vergangenen Wochen zeigen, wer wir sind und für was wir stehen. Die Namensdiskussion hat gezeigt, wie demokratisch und wertschätzend wir miteinander umgehen. Diese Werte kommen bei den Leuten an und ich bin überzeugt, dass sie ihnen neben den politischen Inhalten auch wichtig sind.

Seit Mitte der 90er-Jahre ist die Luzerner CVP von über 40 Prozent Wähleranteil auf 27,5 Prozent gefallen. Wollen Sie diesen Trend 2023 umkehren?

Ja, ganz klar. Und das ist auch realistisch. Diese Analyse haben wir schon vor dem Namenswechsel gemacht. Nach den Kantonsratswahlen 2019 haben wir analysiert, in welchen Wahlkreisen wir warum verloren haben und wo es Potenzial gibt. Für uns ist klar: Die Kantonsratswahlen 2023 sind der erste Gradmesser. Wir wollen Sitze zurückgewinnen.

In welchen Wahlkreisen sehen Sie denn noch Potenzial?

Im Wahlkreis Luzern-Land, zu dem die Agglomeration gehört, und natürlich in der Stadt Luzern. Auch im Wahlkreis Willisau haben wir Luft nach oben.

Karin Stadelmann. Bild: Dominik Wunderli (9. September 2021)

Und der neue Name wird zum Erfolg beitragen?

In Kombination mit unserer Politik wird der neue Name dafür sorgen, dass wir Erfolg haben.

Die «Junge Mitte», die sich besonders stark für den Namenswechsel eingesetzt hat, steht für eine progressivere Politik, als sie die Luzerner CVP noch vor einigen Jahren verkörpert hat. Sollen mit diesem Kurs urbane Wähler gewonnen werden?

Wir haben in letzter Zeit viele neue junge Leute dazugewonnen, die gewillt sind, sich zu engagieren und etwas zu bewegen. Sie haben vielleicht durch die Krise gemerkt, dass Politik viel Gestaltungsraum bietet und man dadurch gesellschaftliche Probleme gemeinsam angehen kann. Aber wir verfolgen nicht bewusst nur eine Verjüngungsstrategie, das hat sich glücklicherweise so ergeben.

An der Delegiertenversammlung haben Sie gesagt, dass Jüngere in urbanen Gebieten sich eher der GLP anschliessen würden. Aber auf dem Land gräbt Ihnen doch die SVP das Wasser ab.

Man sollte dies nicht zu stark auf den Stadt-Land-Graben reduzieren, sondern mehr auf die Themen. In urbanen Gebieten wurden viele junge Menschen durch die Klimabewegung politisiert. Die GLP spricht diese Menschen vielleicht eher an. Aber Klimaschutz ist für uns genauso ein Thema. Und wir sorgen dafür, dass wir Lösungen im Kanton Luzern haben, die wirken und finanzierbar sind. Auf dem Land sind vielleicht andere Themen wie etwa die Mobilität wichtig. Das Auto spielt dort verständlicherweise eine grössere Rolle. Es kann sein, dass andere Parteien das mehr bewirtschaften als wir. Aber wir sorgen dann auch hier wieder für Verkehrslösungen, die alle Bedürfnisse beachten.

Der Widerstand gegen den neuen Namen kam vor allem von älteren Mitgliedern. Lässt die neue «Mitte» diese jetzt zurück?

Auf keinen Fall! Die ältere Generation hatte im Vorfeld vielleicht Verlustängste und die Sorge, dass wir unsere Werte über Bord werfen. Einige ehemalige Aktive hatten auch das Gefühl, alles, was sie in der Vergangenheit gemacht hätten, sei jetzt plötzlich nicht mehr gut. Aber darum ging es nicht. Das Problem ist die Zukunft, wir wollen mehr Leute für unsere Politik gewinnen. Die christlichen Werte werden wir behalten. Aber die Aussenwahrnehmung christlich gleich katholisch gleich konservativ war ein Problem für uns.

Hat es in der «Mitte» noch Platz für konservative Positionen?

Ja, und das darf auch so bleiben. In der Kantonsratsfraktion zum Beispiel herrscht eine grosse Ausgewogenheit. Es gibt konservative oder wertegeleitete Haltungen, aber auch progressive Stimmen. Dafür haben wir auch zukünftig Platz.

Ein Mitglied äusserte Kritik am Ja des Parteivorstands zur «Ehe für alle». Früher wäre eine solche Vorlage noch ganz anders diskutiert worden in der Partei. Droht nicht der Verlust einer traditionellen, christlichen und konservativen Wählerklientel?

Die Ja-Parole zur «Ehe für alle» war mit 38 zu vier Stimmen im Parteivorstand sehr eindeutig, das hätte auch ich nicht erwartet. In der Partei hat in den vergangenen zehn Jahren offenbar ein Wandel stattgefunden, schon bevor wir die Namensdiskussion lancierten.

Welche Partei sollen Personen wählen, die eine explizit christliche Politik unterstützen wollen?

Immer noch uns. Wir haben mit dem Namenswechsel nicht unsere Politik geändert. Eigenverantwortung, Solidarität und Respekt voreinander haben wir auch am Montag vorgelebt. Wir können das und werden so auch weiterhin Politik machen. Wir müssen das jetzt aber konkretisieren. Die christlichen Werte sind zudem weiterhin Teil unserer Statuten.

Und wie wollen Sie das konkretisieren?

Da sind wir dran. Wir wollen unsere politischen Kernthemen noch klarer formulieren. Was bedeutet Eigenverantwortung für uns auf ein konkretes Thema heruntergebrochen, etwa in der Klimapolitik oder im Gesundheitswesen.

Für was steht die «Mitte»?

Wir stehen für ausgewogene Lösungen. Wir sind die Partei, welche Allianzen schmiedet, um die beste politische Lösung zu finden. Man könnte zur Abwechslung auch mal fragen, wofür stehen die Liberalen? Sind sie wirklich immer so offen für alles?

Sie sind seit Juni Mitglied des nationalen Parteipräsidiums, haben jetzt im Co-Vizepräsidium die kantonale Partei durch den Namensentscheid geführt und sind bald Kantonsrätin. Was kommt als Nächstes?

Viel Aktenstudium, viel interessante Arbeit und hoffentlich spannende Begegnungen im Rat.

Ihre Partei will bei der nächsten Vakanz im Regierungsrat eine Frau portieren. Wäre das etwas für Sie?

Ich will mich jetzt mal aktiv im Kantonsrat engagieren. Was in zwei, drei Jahren sein wird, weiss ich heute nicht.