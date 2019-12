Mitten auf der A2 setzten die Wehen ein: Frau bringt vor dem Polizeigebäude in Emmenbrücke ein Kind auf die Welt Die Luzerner Polizei wurde am Sonntagabend zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen: Bei einer hoch schwangeren Frau setzten auf der Autobahn die Geburtswehen ein – und die Zeit reichte nicht mehr bis ins Kantonsspital. Robert Knobel 17.12.2019, 11.08 Uhr

Es ist wohl der Alptraum von werdenden Eltern: Wenn mitten auf der Autobahn die Wehen einsetzen und die Zeit nicht mehr reicht, das Spital zu erreichen. Genau dies hat eine vierköpfige Familie aus der Region Luzern am Sonntagabend erlebt. Sie war um etwa 18.30 Uhr auf dem Heimweg auf der A2, als bei der hochschwangeren Mutter etwa auf der Höhe von Sempach heftige Wehen begannen.

Polizei öffnet Barriere der Werkausfahrt

Das Kind hatte es offenbar extrem eilig. Der Vater rief deshalb die Polizei an, welche ihn zunächst übers Telefon zum Kantonsspital lotsen wollte. «Auf der Höhe von Rothenburg wurde allerdings klar, dass sie es nicht mehr bis ins Spital schaffen würden», sagt Polizeisprecher Urs Wigger. Deshalb wurde bei der Sprengi die Barriere einer Werkausfahrt geöffnet, die normalerweise nur Einsatzfahrzeuge benutzen dürfen. Dann ging alles ganz schnell: Auf dem Parkplatz vor dem Gebäude der Verkehrspolizei in Emmenbrücke brachte die Frau ein gesundes Mädchen zur Welt – unter Mithilfe des Rettungsdienstes und einer Hebamme, die in der Zwischenzeit von der Polizei aufgeboten worden waren.

Mutter und Kind wurden anschliessend mit der Ambulanz ins Kantonsspital gefahren, der Rest der Familie kam – begleitet von Polizisten – wenig später nach.

Urs Wigger betont, dass der Vater vorbildlich gehandelt habe, indem er sich in der Notsituation sofort an die Polizei wandte. «Wichtig war, dass die Familie möglichst rasch die Autobahn verlassen konnte. Auf keinen Fall hätte der Vater beispielsweise auf dem Pannenstreifen anhalten sollen.»