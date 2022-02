Schussabgabe nach Verfolgungsjagd in Luzern

Mitten in Luzern Polizei gibt Schuss ab bei Verfolgungsjagd – 31-jähriger Autofahrer verhaftet Bei der Bushaltestelle Kantonalbank in der Stadt Luzern kam es am Montag zu einer Schussabgabe. Zuvor floh der 31-jährige Mann mit seinem Auto vor der Luzerner Polizei und verursachte mehrere Unfälle. 01.02.2022, 13.55 Uhr

Am Viktoriaplatz bog der Autofahrer zunächst in die Hirschmattstrasse ein. Bild: Google Maps

Am Montagabend entzog sich ein 31-jähriger Schweizer in der Stadt Luzern einer Polizeikontrolle beim Schwanenplatz und flüchtete mit seinem Auto mit übersetzter Geschwindigkeit Richtung Pilatusplatz, schreibt die Polizei am Dienstag in einer Mitteilung.

Beim Viktoriaplatz überholte er ein anderes Auto und bog nach rechts ab in die Hirschmattstrasse. Dabei kam es erst zu einer Streifkollision mit dem überholten Fahrzeug und in der Folge zu einer Frontalkollision mit einem korrekt entgegenkommenden Auto. Wiederum wollte er seine Flucht fortsetzen. Mit einer Schussabgabe auf das Auto wollte die Luzerner Polizei das Fahrzeug fahruntauglich machen und damit die weitere Flucht verhindern. Dies gelang nicht. Der Mann fuhr gegen ein Patrouillenfahrzeug der Luzerner Polizei und setzte seine Flucht in Richtung Hirschengraben fort. Verletzt wurde niemand.

Der 31-jährige Schweizer flüchtete danach weiter in Richtung Zürich. In Obfelden (ZH) verursachte er eine weitere Frontalkollision und beschädigte dabei zwei weitere Autos massiv. Der Unfallfahrer und eine weitere Person wurden leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei mehreren zehntausend Franken. Die Kantonspolizei Zürich konnte den Mann vor Ort festnehmen. Er wurde noch am Abend nach Luzern überführt und wegen leichter Verletzungen zur Kontrolle in das Spital gebracht. Dort wurde ihm Blut und Urin abgenommen, um festzustellen, ob er unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand. Die Resultate sind noch offen.



Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Luzern. (zfo)