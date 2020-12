MObbing Wenn Worte schmerzen: Kampagne gegen Cybermobbing will Schülerinnen und Schüler sensibilisieren Die Kampagne «Wenn Worte wehtun» macht aufs Mobbing im Internet aufmerksam. An der Schule Hasle im Entlebuch kam ein spezielles Smartphone zum Einsatz. Reto Bieri 01.12.2020, 05.00 Uhr

Es ist eine traurige Spitzenposition: Jedes sechste Kind in der Schweiz ist von Mobbing betroffen, so viele wie nirgends sonst in Europa. Es passiert auf dem Pausenplatz oder im Freizeitverein, zunehmend aber auch im virtuellen Raum. Die Kampagne «Wenn Worte wehtun» will im Bereich Cybermobbing aufklären.

Lanciert hat das Projekt die Stiftung Elternsein, bekannt als Herausgeberin des Elternmagazins «Fritz und Fränzi». In deren Auftrag besuchen Mitarbeitende von Zischtig.ch Schulen in der ganzen Schweiz, gestern in Hasle. Der Verein ist spezialisiert auf Medienförderung bei Kindern.

Für die Vermittlung ist unter anderem ein präpariertes Smartphone im Einsatz. Die Schülerinnen und Schüler halten es in der Hand und verfolgen einen fiktiven Whatsapp- oder Facebook-Chat, in welchem es um Mobbing geht. Ist eine Chatnachricht beleidigend oder verletzend, löst es einen leichten Elektroimpuls aus.

Sie sei im ersten Moment ziemlich erschrocken, sagte die 2.-Sek-­Schülerin Laura. «Schmerzhaft ist der Stromstoss aber nicht, mehr ein Kräuseln.» Die Wörter, die den Impuls auslösen, seien definitiv nicht nett, «zum Beispiel Wichser und Psychopath». Sie selber würde solche Ausdrücke niemals verwenden, sagt die 14-Jährige, die jeden Tag auf Snapchat, Instagram und Whatsapp unterwegs ist. Zum Glück sei sie bisher nicht zum Ziel von Cybermobbing geworden, kenne aber betroffene Kolleginnen. Lara (13) sagt, sie finde es wichtig, dass Cybermobbing thematisiert wird. «Wir wissen nun, wo man Hilfe holen kann.»

Erste Anlaufstelle bei Cybermobbing ist der Lehrer oder die Lehrerin sowie die Schulsozialarbeit. Dies lernten die Schülerinnen und Schüler in einem Erklärvideo, das am Morgen allen Klassen der Schule Hasle gezeigt wurde. Im Video wurde betont, dass Chats grundsätzlich eine gute Sache sind. «Man kann sich austauschen, sich bei den Hausaufgaben helfen und es fördert die Zusammengehörigkeit.»

Cybermobbing entstehe oft aus Kleinigkeiten heraus. «Alle können Opfer oder Täter werden», lautet eine zentrale Botschaft. Chatten müsse man lernen, wie Mathematik. Im Gegensatz zu einem Gespräch fehlen wichtige Informationen wie Mimik, Gestik und Tonfall. Die Gefahr für Missverständnisse steigt dadurch. «Hey Bitch», wörtlich Schlampe, ist unter Freundinnen allenfalls eine gängige Begrüssung, für Aussenstehende aber eine Beleidigung.

Schulen, Kinder und Eltern für Gefahren sensibilisieren

Für Schulleiterin Verena Kleeb ist es wichtig, Cybermobbing präventiv zu thematisieren. «Die Mitarbeitenden von Zischtig.ch sind Profis und up to date. Das ist wichtig, denn die digitale Welt wandelt sich schnell.» Dies bestätigt Patrick Luther, Projektverantwortlicher der Stiftung Elternsein. Immer am Ball zu bleiben, sei schwierig. «Umso wichtiger ist es für uns, Schulen, Kinder und Eltern für die Gefahren des Internets zu sensibilisieren.»

Auch Lehrer Raphael Renggli begrüsst die Unterstützung von externen Experten, weil es eine grössere Wirkung auf die Schüler hat. «Ich bin mit 31 Jahren noch jung, muss aber aufpassen, dass ich nicht mit Facebook-Beispielen komme, sonst nehmen sie mich nicht ernst. Facebook ist bei ihnen out», sagt er schmunzelnd. Renggli lädt die jeweils aktuellen sozialen Plattformen zum Ausprobieren herunter. «So kann ich mir selber ein Bild machen. Tiktok zum Beispiel nimmt einem sehr schnell gefangen.»



Cybermobbing: Das gilt es zu beachten Unangenehmes nie per Chat mitteilen. Es gilt die Faustregel: nettes Ja, fieses Nein.

Wenn im Chat etwas nicht klar verständlich ist, unbedingt nachfragen. So beugt man Missverständnissen vor.

Am besten nur chatten, wenn man gut drauf ist. Es sein lassen, wenn man wütend oder traurig ist.

Schreibtempo reduzieren, gemäss der Abkürzung TIPP: texten, innehalten, prüfen, posten.

Achtung: Bereits ab dem Alter von zehn Jahren ist man strafmündig, zum Beispiel für Beleidigungen und Drohungen.

Ein Kollege darf ein Foto von mir nicht ohne mein Einverständnis verschicken.

Die Privatsphäre ist geschützt: Den Screenshot eines Chatverlaufs zu verschicken ist verboten.

Schutz vor Hass und Ausgrenzung: Wer rassistische Sticker besitzt oder versendet, begeht eine Straftat.

Weitere Infos: www.zischtig.ch, www.elternsein.ch, www.jugendundmedien.ch