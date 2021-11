Die Stadt Luzern lockert Regeln für 5G-Antennen

Mobilfunk Die Stadt Luzern lockert 5G-Regeln: Antennen auf stadteigenen Gebäuden sind künftig möglich Auf Wohnhäusern und Verwaltungsgebäuden im Besitz der Stadt könnten künftig Antennen entstehen, welche die umstrittene 5G-Frequenz ausstrahlen. Bestimmte Standorte bleiben aber tabu. Simon Mathis Jetzt kommentieren 04.11.2021, 11.20 Uhr

Die 5G-Antenne auf dem Dach der Universität Luzern.

Bild: Nadia Schärli (Luzern, 27. Januar 2020)

Verwaltungsgebäude und Wohnhäuser, die der Stadt Luzern gehören, standen bisher nicht für den Bau von 5G-Antennen zur Verfügung. Nun will der Stadtrat seine «strikte Haltung» lockern, wie er in einer Antwort auf ein FDP-Postulat schreibt. Die Umsetzung der umstrittenen 5G-Technologie soll künftig auch auf städtischen Gebäuden möglich sein – sofern Mobilfunkanbieter konkreten Bedarf bekunden und ein ausgewiesenes öffentliches Interesse an einer 5G-Abdeckung bestehe.

Der Stadtrat hält fest, dass diese Lockerung lediglich städtische Verwaltungsgebäude und eigene Liegenschaften betrifft. An folgenden stadteigenen Standorten sollen 5G-Antennen weiterhin unzulässig bleiben: an Spielplätzen, Schulanlagen, Schulsportanlagen, Kindergärten, Horten sowie Alters- und Pflegeheimen. «An diesen Orten halten sich über längere Zeit besonders vulnerable Personen auf,», erläutert Baudirektorin Manuela Jost (GLP) auf Anfrage.

Experten sollen über Antennen entscheiden

Die strenge Ablehnung von Antennen-Projekten wurde in der Stadt bereits vor 18 Jahren eingeführt – damals gab es die 5G-Technologie in der Schweiz noch gar nicht. «Mittlerweile sind wir der Meinung, dass man nicht grundsätzlich zu allen Antennenprojekten Nein sagen sollte», so Jost. Immer Ja sagen wolle der Stadtrat künftig aber auch nicht. Auch bei Baugesuchen auf städtischen Liegenschaften gälten dieselben strengen Bewilligungsverfahren und Sicherheitsvorschriften:

«Wir halten die geltenden rechtlichen Bestimmungen bezüglich Strahlenschutz in jedem Fall ein.»

In der Vergangenheit habe es einzelne Anfragen von Mobilfunkanbietenden gegeben, die aufgrund der Praxis abgewiesen wurden. Im Moment gebe es keine konkreten Anfragen von Unternehmen. Auf die Frage, in welchem Fall der Stadtrat ein Antennenprojekt ablehne oder zulasse, gebe es keine standardisierte Antwort. «Von Fall zu Fallen stellen sich andere Fragen, da muss sich auch erst eine Praxis etablieren.»

Mit der Lockerung geht der Stadtrat allerdings nur teilweise auf die Forderungen der FDP ein. Die Exekutive sieht es nämlich nicht als ihre Pflicht an, aktiv auf Mobilfunkanbieter zuzugehen, um 5G-Antennen zu fördern. Sie ist der Auffassung, dass dies Aufgabe der Mobilfunkanbieter ist: «Sie antizipieren den Bedarf, planen die Entwicklung und kennen auch die technischen Möglichkeiten.»

