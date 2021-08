In der Stadt Luzern zieht die Zahl der 5G-Gesuche wieder an

Mobilfunk In der Stadt Luzern erlebte der 5G-Ausbau 2020 einen Dämpfer – jetzt ziehen die Baugesuche wieder an Im Gebiet Rösslimatt planen Swisscom und Sunrise je eine 5G-Antenne. Das ruft einmal mehr Widerstand hervor. Doch mittlerweile sind einige bedeutende Hürden für den Mobilfunkausbau gefallen. Simon Mathis 05.08.2021, 05.00 Uhr

Zwei Mobilfunkanbieter wollen in der Stadtluzerner Rösslimatt ihr Netz ausbauen. So plant Swisscom am Alpenquai 28 die Errichtung einer neuen Antenne, während Sunrise an der Güterstrasse 10 bei der Schüür eine bestehende Antenne aufrüsten will:

In beiden Projekten wird der umstrittene Mobilfunkstandard 5G zum Einsatz kommen, wie die Anbieter auf Anfrage schreiben. So werde die Anlage an der Güterstrasse «mit den modernsten Antennentypen ausgerüstet, welche zu Teilen auch adaptiv betrieben werden können», schreibt Sunrise. Auch Swisscom und SBB benutzen diese Anlage mit. Der Neubau am Alpenquai sei für 3G, 4G und 5G vorgesehen. Für 5G seien adaptive Antennen geplant, schreibt die Swisscom.

Dies ruft erneut 5G-Kritiker im Quartier auf den Plan. Diese mobilisieren zurzeit gegen die Antenne an der Güterstrasse 10. Die Unterschriftensammlung läuft noch bis am 7. August, dann läuft die Einsprachefrist ab. Der Anwohner Otto Meier, der gegen die 5G-Technologie kämpft, stört sich am Termin der Ausschreibung:

«Die zwei Bau-Ausschreibungen sind ‹zielgerecht› zu Ferienanfang erfolgt.»

Das sei eine bewusste Strategie des Stadtluzerner Bauamtes, damit «möglichst viele Einwohner die Veröffentlichung nicht sehen und dann nur wenig oder gar keine Zeit mehr haben, um eine Einsprache zu verfassen und Unterschriften zu sammeln», moniert Meier. Eine ähnliche Strategie habe die Stadt bereits vor zwei Jahren verfolgt, als eine Antenne von Salt im Tribschenquartier ausgeschrieben war. Die 5G-Gegner sorgen sich um die gesundheitlichen Auswirkungen, welche die neue Mobilfunktechnologie haben könne.

2020 erlebte der Mobilfunkausbau einen Dämpfer

Die Stadt Luzern weist den Vorwurf der «Ferien-Taktik» in knappen Worten zurück. «Das trifft nicht zu», schreibt Markus Hofmann, Bereichsleiter Baugesuche. «Baugesuche für Mobilfunkanlagen werden genau gleich behandelt wie andere Baugesuche.»

Der Neubau einer Antenne sei seltener als deren Umbau, so Hofmann. Von den bisher acht Gesuchen 2021 hätten zwei einen Neubau vorgesehen. Interessant: Im Vorjahr gingen bei der Stadt lediglich neun Gesuche in Bezug auf Mobilfunkanlagen ein. Heuer gibt es also jetzt schon fast so viele Gesuche wie 2020. Vor zwei Jahren waren es noch 17:

Es gibt einige Rahmenbedingungen, welche die Zunahme der Baugesuche erklären. So hat das Bundesamt für Kommunikation im Februar 2021 die lang erwartete Vollzugshilfe für Kantone und Gemeinden veröffentlicht. Einen Monat später erklärte das Luzerner Kantonsgericht, dass 5G-Moratorien wie in Kriens unzulässig seien. Kriens hatte Anfang 2020 beschlossen, Gesuche für adaptive 5G-Antennen nicht zu bearbeiten, bis die Vollzugshilfen da sind. Mittlerweile ist also die 5G-Blockade, die wohl 2020 zu einem Einbruch der Gesuche geführt hat, aufgehoben.

Mit einer «5G-Flut» in der Stadt Luzern rechnet Markus Hofmann gleichwohl nicht. «Da die Stadt nie ein Moratorium betreffend 5G-Gesuche hatte, gehen wir nicht davon aus.»

Swisscom will «blockierte Vorhaben reaktivieren»

Swisscom hingegen schreibt auf Anfrage, dass sie «blockierte Vorhaben reaktivieren» könne.

«Behörden können nun mit den geklärten rechtlichen Fragen die Baugesuche behandeln und bewilligen.»

Genaue Angaben zu noch folgenden 5G-Gesuchen macht die Swisscom nicht – aus Wettbewerbsgründen lässt sie sich bei der Mobilfunkplanung nicht in die Karten schauen.

Auch Sunrise nennt keine genauen Zahlen; die Modernisierung des Netzes sei ein «fortwährender Prozess», der stark vom Kundenverhalten abhänge. «Die Anzahl der Gesuche richtet sich nach den Bedürfnissen des Netzwerkes und hängt nicht vom Widerstand ab», hält der Anbieter fest.

Offene Frage bei der Uni Luzern

Das rechtliche Verfahren rund um die G5-Antenne auf dem Dach der Uni Luzern hingegen ist laut Swisscom noch nicht abgeschlossen. Hier sorgte eine Baubewilligung von 2019 für Wirbel; die Stadt winkte die Aufrüstung auf 5G im Bagatellverfahren durch. Kurz darauf erklärte der Kanton Luzern diese Art der Bewilligung für unmöglich. Daraufhin stellten sich 5G-Kritiker auf den Standpunkt, dass die Swisscom nun ein neues Baugesuch einreichen müsse. Die Stadt schloss sich dieser Haltung an, woraufhin die Swisscom Beschwerde beim Kantonsgericht einreichte.

Die G5-Antenne auf dem Dach der Uni Luzern ist Gegenstand eines laufenden Gerichtsverfahrens, das wegweisenden Charakter hat. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 27. Januar 2020)

Das ursprüngliche Baugesuch ist mittlerweile obsolet geworden, da Swisscom ein neues eingereicht hat. Dennoch befasst sich das Kantonsgericht mit einer wegweisenden Grundsatzfrage: nämlich damit, ob nach einem Bagatellverfahren nachträglich ein reguläres Baugesuch eingefordert werden kann.