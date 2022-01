Stau in Sursee: So viel könnte der Verkehrsausbau kosten

Mobilität 49,5 Millionen Franken: Kanton Luzern setzt erstmals Preisschild unter Verkehrsmassnahmen rund um Sursee In der Region Sursee kommt es häufig zu Stau. Helfen könnten Busspuren, Velorouten oder die Unterführung zweier neuralgischer Kreisel. Kanton und Gemeinden wollen bald mögliche Lösungen präsentieren. Niels Jost Jetzt kommentieren 11.01.2022, 05.00 Uhr

Die Region Sursee wächst. Und mit ihr der Verkehr. Vor allem zu den Stosszeiten staut es rund um die Surestadt, etwa auf der Ringstrasse oder beim Autobahnanschluss Richtung Geuensee und Schenkon. Seit geraumer Zeit suchen die Stadt Sursee, die umliegenden Gemeinden und der Kanton nach Lösungen.

Nun setzt der Kanton erstmals ein Preisschild unter die möglichen Massnahmen: total 49,5 Millionen Franken. Dies ist dem Entwurf des Bauprogramms für die Jahre 2023–2026 zu entnehmen, der noch bis Ende Januar in der Vernehmlassung ist.

Die Zahl ist allerdings mit Vorsicht zu geniessen. Denn wie viel Geld für den Strassenbau effektiv budgetiert wird, entscheidet schliesslich der Kantonsrat. Zudem sind die Investitionen auf mehrere Jahre verteilt. Der Kanton wendet hierbei eine dreistufige Priorisierung an:

Projekte im Topf A werden zwischen 2023 und 2026 umgesetzt. Für das Gesamtverkehrssystem rund um Sursee sind hierfür 1,5 Millionen Franken vorgesehen.

werden zwischen 2023 und 2026 umgesetzt. Für das Gesamtverkehrssystem rund um Sursee sind hierfür 1,5 Millionen Franken vorgesehen. In Topf B kommen zu planende Vorhaben. Eingestellt sind für Sursee 5 Millionen Franken.

kommen zu planende Vorhaben. Eingestellt sind für Sursee 5 Millionen Franken. Die restlichen Projekte sind in Topf C in Warteposition. Hier befindet sich der Grossteil der möglichen Investitionen, nämlich 43 Millionen Franken.

Die erstmalige Nennung einer groben Kostenschätzung ist dennoch ein Beleg dafür, dass es vorwärts geht mit der Verkehrsplanung in Sursee. Tatsächlich wollen Kanton, Gemeinden und der Regionale Entwicklungsträger (RET) Sursee-Mittelland «im ersten Quartal 2022» über das Gesamtverkehrssystem informieren, wie es auf Anfrage beim zuständigen Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement heisst.

Welche Massnahmen in Frage kommen, wollen die Verantwortlichen noch nicht preisgeben. Nur so viel: Die Ringstrasse sowie das Gebiet rund um den Autobahnanschluss seien Bestandteile der Studie (siehe Karte).

Zu den möglichen Massnahmen auf der Ringstrasse gehören gemäss dem Bauprogramm die Teilunterführungen der Kreisel Bifang (beim Surseepark) und Schlottermilch (bei der Stadthalle). Die beiden Knoten werden täglich von über 32'000 Fahrzeugen gequert und gehören so zu den meistfrequentiertesten der Region.

Der Kreisel Schlottermilch in Sursee. Archiv LZ

Eine Möglichkeit wäre es, diese neuralgischen Punkte, welche grösstenteils für die Durchfahrt der Strecke Autobahnanschluss/Kreisel Chotten genutzt werden, zu unterfahren. Oberirdisch würde eine Fahrspur erhalten bleiben. Dadurch könnten die Frequenzen stark reduziert werden, beim Kreisel Schlottermilch um etwa die Hälfte und beim Bifang um rund 40 Prozent. So steht es im Konzept Motorisierter Individualverkehr des RET Sursee-Mittelland aus dem Jahre 2017, welches für die jetzige Ausarbeitung des Gesamtverkehrssystems als Grundlage dient.

Busspuren und Velorouten sind wahrscheinlich

Da die Unterführungen jedoch sehr kostspielig wären, dürften andere Massnahmen zuerst umgesetzt werden. Schon lange ein Thema sind Busspuren auf der Ring- und Surentalstrasse sowie Systeme für die Busbevorzugung, etwa durch Ampeln auf den Strassen Richtung Schenkon, Knutwil oder Mauensee. Dadurch sollen die Busse weniger im Stau stecken und ihre Anschlüsse am Bahnhof Sursee erreichen – und so die Bevölkerung zum Umsteigen auf den ÖV motiviert werden.

Auch Veloschnellstrassen – vor allem die sogenannten Premiumrouten – sind in und um Sursee angedacht. Angesichts des wachsenden Verkehrsaufkommens und des grösser werdenden Mobilitätsbedürfnisses wollen die Behörden so den Langsamverkehr fördern. Auch dadurch soll ein verändertes Mobilitätsverhalten bewirkt werden, was etwa Sursees Stadtpräsidentin Sabine Beck anstrebt, wie sie kürzlich im Interview mit unserer Zeitung sagte.

Kommt mit Spital-Neubau auch neuer Autobahnanschluss?

Anzunehmen ist, dass zuerst dort Massnahmen umgesetzt werden, wo das Problem am grössten ist: auf der erwähnten Achse Ring-/Surentalstrasse. Läuft der Verkehr dort flüssig, wirkt sich das auf die ganze Region positiv aus. Im Verkehrskonzept von 2017 heisst es dazu:

«Erst wenn Optimierungen an der Ringstrasse/Surentalstrasse nicht mehr ausreichen, werden Massnahmen weiter aussen an den Einfallsachsen ergriffen.»

Das Gesamtverkehrskonzept darf aber auch hinsichtlich eines Grossprojektes mit Spannung erwartet werden: dem Neubau des Kantonsspitals. Egal an welchem Standort es zu stehen kommt – am bisherigen oder beim neu vorgeschlagenen im Gebiet Münchrüti – braucht es Massnahmen beim Verkehr. Sollte sich der Regierungsrat für das Gebiet Münchrüti entscheiden, dürfte der Bau eines zusätzlichen Autobahnanschlusses im Industriegebiet erneut zum Thema werden.

