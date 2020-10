Mobilität auf dem Land: Das sind Alternativen zum eigenen Auto oder zum öffentlichen Verkehr Wer auf dem Land lebt, muss nicht unbedingt ein eigenes Auto kaufen: Alternative Mobilitätsformen haben Aufwind – sie brauchen aber viel Flexibilität. Roseline Troxler 13.10.2020, 10.24 Uhr

Die Taxito-Haltestelle beim Leuenplatz in Willisau. Bild: Nadia Schärli (Willisau, 2. Oktober 2020)

Günstigeres Wohnen, mehr Grün, weniger Lärm. Das Leben auf dem Land hat einige Vorteile. Nicht unbedingt dazu gehört die Mobilität, gibt es doch deutlich weniger Bus- oder Zugverbindungen.

Geht ein Umzug aufs Land also mit einem Autokauf einher? Nicht unbedingt, wie folgende bestehende oder geplante Alternativen zeigen:

Taxito vermittelt spontane Mitfahrgelegenheiten. Als mitfahrwillige Person stellt man sich an eine Taxito-Haltestelle, sendet den Code der Zieldestination per SMS an die Nummer 8294 und wartet auf ein Auto, das einen zum gewünschten Ort fährt. Autofahrer sehen die gewünschte Destination auf der Tafel an der Haltestelle.

Laut Taxito dauert es im Durchschnitt weniger als vier Minuten, bis ein Autofahrer anhält. Steigt man ins Auto ein, sendet man die Autonummer per SMS an dieselbe Kurznummer. Die Fahrt kostet im Kanton Luzern 2.90 Franken, welche auf der Handyrechnung belastet werden. Der Fahrer bekommt einen Franken gutgeschrieben, sofern er sich registriert, kann er sich diese auszahlen lassen.

Martin Beutler ist Geschäftsführer der Taxito AG. Er sagt:

«Unser Ziel ist es, die Mobilität in dünn besiedelten Gebieten zu verbessern.»

Dazu gehöre auch, Kapazitäten im Individualverkehr der Allgemeinheit zugänglich zu machen. «Taxito ist ein System, das die Werte der Landschaft aufnimmt. Es ist quasi ein Selbsthilfeinstrument für Gemeinden, die sonst abgeschnitten werden oder einen schlechten ÖV-Anschluss haben», so Beutler. Der Geschäftsführer stellt fest, dass Taxito vor allem dort funktioniert, wo es wenig Verkehr hat. Er sieht Taxito insbesondere als Angebot für den Freizeit- und Alltagsverkehr. «Für Pendler vom Land in die Stadt, die zu einer bestimmten Zeit ankommen wollen, ist es wohl weniger geeignet.»

Taxito startete Mitte 2015 in Luthern, Zell sowie Willisau mit einem Pilotprojekt – mit Erfolg. Ende 2019 wurde auch Grossdietwil ins Netz integriert. Am Donnerstag wurde in Luthern das bestehende Netz um vier weitere Haltestellen ergänzt. Wegen der Coronapandemie wurde Taxito im März sistiert. Seit dem 24. September ist es mit einem Schutzkonzept wieder in Betrieb. Vor der Pandemie nutzten im Napfgebiet pro Monat rund 100 Personen Taxito. Das Angebot wird durch den Verkehrsverbund Luzern unterstützt.

Seit September gibt es auch im Grenzgebiet zwischen Bern und Luzern, also im Emmental und im Entlebuch, mehrere Taxito-Haltestellen. Im März sollte auch das Seetal hinzukommen – und zwar auf Aargauer und Luzerner Seite. «Wegen Corona haben wir den Start um ein Jahr verschoben. Im Frühling 2021 wird unser Netz im Seetal mit zwölf Standorten starten», sagt Martin Beutler. Nicht nur im Kanton Luzern gibt es Taxito, sondern auch in Graubünden und im Grenzgebiet des Kantons Genf und Frankreich. Dass Taxito in vielen Grenzregionen aktiv ist, ist laut Martin Beutler kein Zufall:

«Der öffentliche Verkehr ist kantonal organisiert und franst an den Kantonsgrenzen meist aus. Hier kann Taxito in die Bresche springen.»

Weitere Gemeinden könnten in den nächsten Jahren dazu kommen, wie Beutler sagt.

Mehrere Angebote machen Mobility auf der Landschaft Konkurrenz. Gerade E-Autos boomen. Zum Beispiel Share Birrer oder E-Drive-Carsharing. Share Birrer gibt es im Kanton Luzern seit November 2018. Das Angebot fokussiert sich laut Beat Bättig, Bereichsleiter Share Birrer, vorwiegend auf die Zentralschweiz. Im Kanton Luzern gibt es derzeit 20 Standorte, insbesondere in der Region Sursee und Umgebung. Weitere seien in der Planung. Bättig ergänzt: «Momentan dürfen wir über 1000 Personen zählen, welche unser Angebot regelmässig nutzen.» Ein Auto kann über eine App gebucht, geöffnet und geschlossen werden. Aktuell seien über 50 Fahrzeuge verfügbar.

E-Autos vermietet auch E-Drive-Carsharing. Im Kanton Luzern gibt es aktuell sieben Standorte in sechs Gemeinden. So können in Dagmersellen, Egolzwil, Ruswil, Sempach, Sursee und Willisau Elektroautos – darunter gar zwei Tesla – ausgeliehen werden. «Wir arbeiten vor allem mit Landi-Standorten zusammen. Aber auch private E-Auto-Besitzer können ihr Auto über unsere Plattform vermieten», sagt Mark Muff von E-Drive-Carsharing. In der ganzen Schweiz nutzen bisher 480 Personen das Angebot und mieten eines der knapp 20 Fahrzeuge. Nebst E-Autos verleiht E-Drive-Carsharing demnächst auch E-Bikes. E-Drive-Carsharing startete Anfang 2019 als Ableger der Landi Luzern West. Das Alter der Nutzer reicht vom 18-Jährigen bis zum Rentner, so Muff. Die typischen Nutzer sind «Haushalte, die auf ein zweites Auto verzichten wollen». Ähnlich tönt dies bei Share Birrer. So sagt Beat Bättig:

«Da wir viele Standorte in grossen Quartieren haben, ist unser Angebot ideal für Personen, die kein eigenes Fahrzeug haben oder kein Geld für ein Zweitfahrzeug investieren möchten.»

Hinzu kämen Personen, «die normalerweise mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs sind, aber manchmal auf ein Auto angewiesen sind».

Im Seetal sollen E-Bikes dereinst eine Ergänzung zum öffentlichen Verkehr bieten (wir berichteten). Das Mobilitätsprojekt «Seetal mobil» des Vereins Seetal Tourismus sieht vor, dass entlang der Seetalbahn Velos ausgeliehen werden können. Die Bikes sollen sowohl Touristen als auch Einheimischen zur Verfügung stehen. Das Projekt wird durch Gelder der Neuen Regionalpolitik unterstützt. Derzeit läuft eine Machbarkeitsstudie.

Projektleiter von «Seetal mobil» ist Rafael Enzler, Partner der Firma Gutundgut. Er erklärt: «Das Fahrrad ist für kurze Distanzen die ideale Ergänzung zum ÖV-Angebot. Im Idealfall löse ich ein Ticket, welches mir den Zugang zum Gesamtangebot öffnet. Gleichzeitig soll das System möglichst flexibel sein, sodass ich kurzfristig auch von einem Mobilitätsträger auf den anderen wechseln kann.» Eine Machbarkeitsstudie soll nun offene Fragen klären. «Ziel ist es, bis im Frühling 2021 zu wissen, ob und falls ja, in welchem Umfang eine wirtschaftlich nachhaltige Umsetzung möglich ist», so Enzler.

Widar von Arx ist Dozent an der Hochschule Luzern – Wirtschaft. Er leitet dort das Kompetenzzentrum Mobilität und Verkehr. Trotz neuer Angebote bei der Mobilität sieht er keine revolutionären Trends. «Auf dem Land dominiert weiterhin das Auto als zentrales Verkehrsmittel.» Carsharing sieht er aber als Chance für den öffentlichen Verkehr, «weil damit die ‹erste und letzte Meile› vom Bahnhof nach Hause oder zum Arbeitsplatz überbrückt werden kann». Carsharing sei aber ein eher schwieriger Markt, der nicht gross wachse.

«Der Trend geht mehr dazu, das Auto nicht zu besitzen, sondern in allen möglichen Facetten zu mieten oder zu leasen.»

Taxito ist für von Arx ein Nischenangebot, kann laut dem Dozenten aber Lücken bei Querverbindungen schliessen.