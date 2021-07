Gefahren des E-Bike werden unterschätzt – ein Kurs könnte helfen

Mobilität Die Gefahren des E-Bikes werden häufig massiv unterschätzt – ein Kurs könnte Abhilfe schaffen Immer mehr Menschen nutzen Elektrovelos. Doch das höhere Tempo und der längere Bremsweg steigern das Unfallrisiko. Dem will der TCS mit einem Kurs entgegenwirken. Wir haben diesen besucht. Hugo Bischof 05.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Erich Roth (hinten) und Bruno Kumschick üben das Slalomfahren: «Nach vorne schauen, sich nicht zu sehr auf die Kegel am Boden fixieren», lautet hier das Erfolgsgeheimnis. Bild: Dominik Wunderli (Emmen, 19. Juni 2021)

Der 67-jährige Erich Roth fährt auf seinem E-Bike konzentriert auf die weisse Bodenmarkierung zu. Dort angelangt, zieht er eine Vollbremse. «Oberkörper etwas mehr nach hinten, dann kommt's gut», sagt Instruktor Pascal Wettstein. Es ist Samstagvormittag. Wir sind an einem E-Bike-Einsteigerkurs des TCS Luzern auf dessen Testgelände an der Buholzstrasse in Emmen.

Experte Pascal Wettstein (Mitte hinten) mit den Kursteilnehmern. Bild: Dominik Wunderli (Emmen, 19. Juni 2021)

Sieben Personen nehmen daran teil. Erich Roth ist einer von ihnen. Er wohnt in Sursee und ist ein geübter Velofahrer. Aufs E-Bike umgestiegen ist er vor drei Monaten. «Man hat nie ausgelernt», sagt er. Er wird am Schluss wie alle anderen Kursteilnehmer begeistert sein, wie viel er in den fast vier Stunden (davon eine knappe Stunde Theorie) gelernt hat.

Bremstests sind wichtiger Bestandteil des Kurses. Wettstein erklärt:

«Bei einer Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometern beträgt der Bremsweg etwa 3 Meter. Wegen der Reaktionszeit von rund einer Sekunde muss man aber weitere 9 Meter dazurechnen, weshalb der ganze Anhalteweg rund 12 Meter beträgt. Das wird von den meisten E-Bike-Fahrern massiv unterschätzt.»

Dazu komme:

«Auch wenn man mit 45 Stundenkilometern eine Vollbremsung macht, hat man auf den letzten 3 Metern Bremsweg immer noch eine Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Eine Aufprallgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern entspricht einer Fallhöhe von 3,5 Metern, das ist in etwa gleichzusetzen mit einem Sturz aus dem ersten Stockwerk eines Hauses.»

Ein weiteres Problem sei, «dass Autofahrer die Geschwindigkeit eines entgegenkommenden E-Bikes schwer einschätzen können».

Das E-Bike-Fahren hat einen sportlichen Nutzen, es ist ein vergleichsweise günstiges Fortbewegungsmittel, nahezu emissionsfrei, und man hat damit kaum Parkplatzprobleme. «Zuerst war E-Bike-Fahren ein Trend», sagt Wettstein. «Jetzt ist es zu einem richtigen Boom geworden. Die Wartefrist beim Kauf eines neuen E-Bikes beträgt oft ein halbes Jahr. So gross ist die Nachfrage.» Der Boom hat auch seine Schattenseite: Die Unfallzahlen sind im letzten Jahr markant angestiegen. Wettstein:

«Viele Elektrovelofahrer sind sich der Gefahren nicht bewusst und überschätzen ihr Können.»

Zudem, so der Experte, «kennen viele die für E-Bikes geltenden Verkehrsregeln nicht oder halten sich nicht daran». Die Helmpflicht für schnelle E-Bikes etwa werde häufig missachtet. Wettstein empfiehlt, bei den Helmen auf Qualität zu achten: «Normale Velohelme sind nicht für so hohe Geschwindigkeiten angelegt.»

Unfallstatistik 2020 (in Klammern Zahlen vom Vorjahr) Auto: 71 Tote (+6) und 611 Schwerverletzte (–95)

Motorrad: 52 Tote (+22) und 998 Schwerverletzte (+8)

E-Bike: 15 Tote (+4) und 521 Schwerverletzte (+166)

Fussgänger: 36 Tote (–1) und 408 Schwerverletzte (–116) Stellt man die Gesamtzahl Verkehrsteilnehmer einander gegenüber, verunfallen E-Bike-Fahrer prozentual deutlich häufiger als konventionelle Velofahrer. Die Zahlen stammen vom TCS.

Ruth Sidler aus Buchrain fährt mit ihrem E-Bike Slalom um eine Reihe oranger Verkehrsleitkegeln. Sie tut sich am Anfang schwer damit, touchiert einige Kegel. Sie fährt seit drei Jahren E-Bike und hatte schon drei Stürze, die zum Glück glimpflich verliefen. «Einmal geriet ich mit dem Rad in ein Gleis, einmal blieb ich mit dem Körbchen hängen, das hat mich verunsichert», sagt sie. «Ich hoffe, mit dem Kurs wieder Vertrauen zu finden.»

Langsame und schnelle E-Bikes Das Schweizer Gesetz behandelt E-Bikes als Motorfahrräder. Dabei wird zwischen langsamen und schnellen E-Bikes unterschieden. Langsame E-Bikes (Leicht-Motorfahrräder): Motorleistung maximal 500 W, Geschwindigkeit ohne Tretunterstützung maximal 20 km/h (mit Tretunterstützung 25 km/h). Schnelle E-Bikes (Motorfahrräder): Motorleistung maximal 1000 W, Geschwindigkeit ohne Tretunterstützung maximal 30 km/h (mit Tretunterstützung 45 km/h). Es gelten unterschiedliche Vorschriften Das Mindestalter für alle E-Bikes liegt bei 14. Langsame E-Bikes dürfen ab 16 Jahren ohne Führerausweis gefahren werden. Jugendliche mit einem Führerausweis der Kategorie M (Motorfahrräder) dürfen ab 14 Jahren mit langsamen E-Bikes fahren. Für schnelle E-Bikes braucht es in jedem Fall einen Führerausweis (mindestens Kategorie M).

Elektrovelos müssen auf Radwegen und Radstreifen fahren. «Langsame» E-Bikes dürfen auf Waldwegen mit eingeschaltetem Motor fahren, «schnelle» E-Bikes aber nicht.

Für schnelle E-Bikes sind ein Kontrollschild und eine Vignette obligatorisch. Im Kanton Luzern kostet eine Vignette 50 Franken.

Für schnelle E-Bikes gilt Helmpflicht, für langsame E-Bikes wird ein Helm dringend empfohlen. In der Schweiz reicht ein herkömmlicher Velohelm, in anderen Ländern muss je nach Vorschriften ein Mofahelm getragen werden.

Bei schnellen E-Bikes ist ein Rückspiegel links Vorschrift.

Für alle E-Bikes sind Kinderanhänger zugelassen. Sicherheitstipps Daran denken: Aufgrund der höheren Geschwindigkeit ist der Bremsweg bei Elektrovelos deutlich länger als bei konventionellen Velos.

Vorausschauend fahren: Autofahrer können Geschwindigkeit eines E-Bikes schlecht einschätzen.

Auch der 70-jährige Bruno Kumschick aus Emmenbrücke war auf seinem E-Bike schon in drei teilweise schwere Unfälle verwickelt, ohne eigenes Verschulden und zum Glück, ohne selber verletzt zu werden. «Das E-Bike bietet mir die Möglichkeit, in meinem näheren Umfeld mobil zu bleiben», sagt er. «Grosse Ausflüge plane ich nicht. Ich möchte zudem die Verkehrsregeln für E-Bikes noch besser kennen.»

Kursleiter Wettstein, ausgebildeter Autofahrlehrer und auch Experte für Motorräder und Velos, betont: «Es ist wichtig, stets das Ziel anzuvisieren und geradeaus, nicht nach unten zu schauen.» Vorausschauen, zentriertes Sehen nennt er dies, im Gegensatz zum peripheren Sehen. Der Selbsttest zeigt: Wenn man auf dem Bike den Blick oben behält und nicht krampfhaft nach unten auf die orangen Kegel fixiert ist, hat man ein besseres Gleichgewicht.

Womit wir wieder beim Bremsen sind. Wettstein betont:

«Es darf eigentlich gar nicht zu einer Notbremsung kommen, der Fehler passiert immer vorher.»

Ein rückwärts aus einem Parkplatz herausfahrendes Auto könne man rechtzeitig an seinem Rücklicht erkennen. Auch das Anhalten und Anfahren bergauf wird trainiert. Es ist nicht ganz einfach: Wenn man sein Gleichgewicht verliert, droht man seitlich zu kippen. Wettstein erklärt:

«Ein Sturz aus dem Stand kann schlimme Folgen haben, wenn man auf den Kopf fällt und keinen Helm trägt.»

Wichtig sind ein tiefer Gang und eine relativ hohe Tretunterstützung. Das mit der Tretunterstützung hat aber seine Tücken. Ist sie zu hoch und tritt man mit dem Fuss zu stark ins Pedal, kann es einem ergehen wie mit einem Pferd, dem man zu stark die Sporen gibt: Das Bike bäumt sich mit dem Vorderrad auf.

Kursleiter Pascal Wettstein erklärt Andrea Ulrich, wie man die Tretunterstützung bedienen kann. Bild: Dominik Wunderli (Emmen, 19. Juni 2021)

Die 63-jährige Andrea Ulrich sitzt erstmals überhaupt auf einem E-Bike. Das schwierige Anfahren im steilen Gelände gelingt ihr nach ein paar Anläufen gut. Sie wohnt in Zürich, leicht erhöht an einem Hang, und ist für den Kurs extra nach Emmen gekommen. «Ich verspreche mir, mit dem E-Bike bequem an den See hinunter und wieder zurück fahren zu können, ohne Parkplatzproblem.»

Als einziger jüngerer Teilnehmer ist der 16-jährige Alessandro aus Römerswil am Kurs dabei. Er sagt: «Ich möchte das E-Bike für meinen Schulweg nutzen, weil der öffentliche Verkehr bei uns zu wenig ausgebaut ist.» Auch einige seiner Klassenkameraden seien aufs E-Bike umgestiegen.

Bild: Dominik Wunderli (Emmen, 19.06.2021)

Drei E-Bike-Einsteigerkurse bietet der TCS Luzern jährlich an. «Wir können aber meist nur einen einzigen durchführen – wenn es gut geht, zwei», sagt Wettstein. Der Grund: fehlende Anmeldungen. «Viele E-Biker überschätzen sich massiv», sagt Wettstein. «Vor allem die Geschwindigkeit und der längere Bremsweg sind wesentliche Faktoren.» E-Bike-Einsteigerkurse sind freiwillig. Wettstein würde trotzdem jedem einen empfehlen: «Ich bin überzeugt, dass damit die Unfallzahlen gesenkt werden können.»

Der nächste E-Bike-Einsteigerkurs findet am Samstag, 21. August, von 8.30 bis 12 Uhr auf dem TCS-Areal an der Buholzstrasse 40 in Emmen statt. Kosten: 115 Franken (für TCS-Mitglieder 75 Franken). www.tcs.ch