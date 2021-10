Luzerner Kantonsangestellte setzen bei Flottenrabatt auf Benziner

Mobilität Luzerner Kantonspersonal fährt fossil: Von 166 Gesuchen um Flottenrabatt betreffen 156 Benzin- und Dieselautos Der Kanton Luzern will bezüglich Klimaschutz ein Vorbild sein. Jetzt zeigen Antworten der Regierung auf eine Anfrage: Beim Flottenrabatt für Kantonsangestellte sind Elektrofahrzeuge Mangelware. Das dürfte sich so schnell auch nicht ändern. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 26.10.2021, 00.01 Uhr

Luzerner Kantonsangestellte setzen bei Autos, die sie über einen Flottenrabatt beziehen, mehrheitlich auf Verbrennungsmotoren. Gaetan Bally/Keystone

Strom statt Sprit: Das ist bei den Luzerner Kantonsangestellten derzeit mehr ein Zungenbrecher als ein Versprechen. Dabei hat der Regierungsrat im Legislaturprogramm 2019 bis 2023 festgehalten: «Das Ziel ist es, die Verkehrsprobleme kurz- und mittelfristig zu entschärfen und ein effizientes, sozial- und umweltverträgliches Mobilitätsverhalten zu fördern – bei der Bevölkerung insgesamt und insbesondere auch bei den Mitarbeitenden des Kantons.»

Grüne-Kantonsrat Fabrizio Misticoni. PD

Wie es um das «umweltverträgliche Mobilitätsverhalten» in der Kantonsverwaltung steht, wollte Fabrizio Misticoni wissen. Der Grüne-Kantonsrat aus Sursee hat in einer Anfrage mehrere Fragen zum Flottenrabatt gestellt, den der Kanton seinen Angestellten weitergibt. Die nun vorliegenden Antworten der Regierung sind ernüchternd. Seit der Lancierung des Flottenrabatts im September 2018 wurden rund 166 Gesuche eingereicht. Dabei handelt es sich um 156 Autos mit konventionellen Verbrennungsmotoren, 6 Plug-in-Hybrid-Autos sowie 4 Elektrofahrzeuge. «Diese Aufteilung ist ein Abbild der aktuellen Marktsituation», schiebt die Regierung fast schon entschuldigend hinterher. Tatsächlich beträgt der Anteil an Elektro-, Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Autos am gesamten Personenwagenbestand schweizweit knapp 6 Prozent.

Fast dreimal höherer Rabatt für Benziner

Trotzdem mache es sich die Regierung zu einfach, sagt Misticoni auf Anfrage:

«Die Antworten auf meine Fragen sind sehr knapp und ein Widerspruch zu den Zielen, die sich die Regierung gesteckt hat. Das ist ernüchternd.»

Recht gibt er dem Regierungsrat, dass der Spielraum bei Flottenrabatten begrenzt ist, weil der Kanton lediglich als Vermittler agiere: Zwischen den Autoimporteuren und Garagisten auf der einen Seite und den Kantonsangestellten, die das Fahrzeug privat nutzen, auf der anderen. «Aber dass der Kanton zuschaut, wie es für einen VW Touareg 25 Prozent Rabatt gibt und für einen VW ID4 nur 9 Prozent, ist nicht akzeptabel und stellt einen klaren Fehlanreiz dar.» Im Gegensatz zum elektrisch betriebenen ID4 stösst der VW Touareg auf einen Kilometer bis zu 237 Gramm CO 2 aus.

Hier könne der Kanton entweder mit den Garagen aushandeln, dass nur noch Fahrzeuge ohne fossile Treibstoffe für den Flottenrabatt angeboten werden. Gebe es keine Einigung, werde der Flottenrabatt gestrichen. «Oder der Kanton schreibt den Angestellten vor, dass im Zusammenhang mit dem Flottenrabatt nur noch Hybrid-, Plug-in-Hybrid- oder Elektroautos möglich sind», so Misticoni. Davon will der Regierungsrat aber nichts wissen. Man habe keinen Einfluss auf die Rabatte und sehe bewusst davon ab, «den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Vorschriften zu machen, welche Art von Fahrzeugen sie für ihre private Mobilität verwenden».

Trotzdem nehme die Regierung das Thema ernst, wie sie schreibt:

«Wir möchten im Klimabereich als Vorbild vorangehen.»

So werde im Zuge der Umsetzung der Klimastrategie ein Mobilitätsmanagement eingeführt, das sich etwa beim neuen Verwaltungsgebäude am Seetalplatz zeigen werde. Und das Flottenangebot von Steckerfahrzeugen werde gemäss Aussage der Automobilimporteure im Gegensatz zu den Benzin- und Diesel-Fahrzeugen laufend erweitert. «Wir sind überzeugt, dass dies dazu führen wird, dass der Anteil an Gesuchen zu Gunsten von Fahrzeugen mit alternativem Antrieb zunehmen wird.»

Für Fabrizio Misticoni handelt der Kanton damit zu zögerlich. Er kündigt an: «Diese Haltung zwingt mich förmlich, mit einem Postulat gegen diese offensichtlichen Fehlanreize vorzugehen.» Dabei erhofft sich der Politiker der Grünen auch Unterstützung aus dem bürgerlichen Lager. Schon die Anfrage haben FDP-Kantonsrat Thomas Meier und die Mitte-Kantonsräte Markus Bucher sowie Michael Kurmann mitunterzeichnet.