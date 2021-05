Mobilität Zwei Drittel der Luzernerinnen und Luzerner pendeln mit dem Auto Ein grosser Teil der Luzerner Bevölkerung pendelt zur Arbeit oder zum Ausbildungsort. Bevorzugtes Fortbewegungsmittel bleibt weiterhin das Auto. Dies zeigen die neuesten Zahlen von Lustat Luzern. Noch nicht berücksichtigt ist die Coronapandemie. Reto Bieri 20.05.2021, 05.00 Uhr

Viel Verkehr auf der Seebrücke in der Stadt Luzern: Das Auto ist bei Pendlerinnen und Pendlern im Kanton Luzern das beliebteste Fortbewegungsmittel. Bild: Corinne Glanzmann (21. August 2017)

Wer am Morgen seine Wohnung oder sein Haus verlässt, älter als 15 Jahre ist und zur Arbeit oder an den Ausbildungsort fährt, gehört laut Lustat zur Gruppe der Pendlerinnen und Pendler. Im Kanton Luzern sind es 203'500 Personen, rund 60 Prozent der ständigen Wohnbevölkerung ab 15. Am Mittwoch hat Lustat Statistik Luzern die neuesten Zahlen zur Pendlermobilität bekanntgegeben. Sie stammen aus dem Jahr 2019, also noch vor der Coronapandemie.

Die Zahl der Pendelnden hat sich laut Lustat im Vergleich zu 2018 kaum verändert. Leicht gewachsen ist die Gruppe der Zu- und Wegpendelnden, die also einer Arbeit oder Ausbildung ausserhalb der eigenen Wohngemeinde nachgehen. Diese Gruppe umfasst rund drei Viertel aller Pendlerinnen und Pendler. Bei den Binnenpendlern – jene Personen, die innerhalb der Wohngemeinde arbeiten – wurde ein Rückgang um 6 Prozent auf rund 51'200 Personen gemessen.

Bei Binnenpendlern dominiert der Langsamverkehr

Die meisten Zu- und Wegpendelnden nutzen für ihre Fortbewegung den motorisierten Individualverkehr, sprich das Auto (gut 60 Prozent). Auf Rang zwei folgt der ÖV mit 32 Prozent. Anders sieht die Situation bei den Binnenpendlern aus. Mit 52 Prozent dominiert hier der Langsamverkehr (zu Fuss, per Velo oder E-Bike), gefolgt vom motorisierten Individualverkehr (30 Prozent) und dem ÖV (18 Prozent).

Rund 20 Prozent der Luzerner Arbeits- und Ausbildungstätigen fahren in einen anderen Kanton, wie ein Blick auf die interkantonalen Pendlerströme zeigt. Grundsätzlich arbeiten mehr Luzernerinnen und Luzerner in einem anderen Kanton als Auswärtige in den Kanton Luzern pendeln (siehe Grafik). Allerdings halten sich die Zahlen mehr oder weniger die Waage (Wegpendler 41'900, Zupendler 39'400).

Am meisten Luzernerinnen und Luzerner arbeiten in Zug (11'900), im Aargau (7800) und in Zürich (6200). Die meisten Zupendler kommen aus den Kantonen Aargau (10'200), Nidwalden (5700) und Zug (4700). Die Mehrheit der interkantonalen Pendelnden benützt das Auto, konkret 63 Prozent (2018: 61 Prozent). Der ÖV-Anteil spielt hingegen mit 35 Prozent eine vergleichsweise kleinere Rolle (2018: 37 Prozent).

Stadt Luzern mit Sogwirkung

Die Pendlermuster variieren laut Lustat je nach Region. Die Stadt Luzern übe im ganzen Kanton eine starke Sogwirkung aus und verzeichnet 47'400 Zupendelnde und 20'700 Wegpendelnde (im Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2019). Auch die Region Sursee/Sempachersee zähle mehr Zu- als Wegpendelnde, während alle übrigen Regionen des Kantons Luzern einen negativen Pendlersaldo aufweisen.

Von den 69'300 Pendlerinnen und Pendlern mit Arbeits- oder Ausbildungsplatz in der Stadt Luzern wohne knapp ein Drittel in der Stadt selbst. Ein weiteres Drittel pendelt aus der Agglomeration zu. Aus anderen Regionen des Kantons kommen 14 Prozent und aus anderen Kantonen 21 Prozent der Zupendelnden.

In sechs von zehn Luzerner Regionen stelle für die Wegpendlerinnen und -pendler die Stadt Luzern der bedeutendste Zielort dar. Die Wegpendelnden aus den Regionen Michelsamt/Surental und Willisau gehen ihrer Arbeit oder Ausbildung prozentual am häufigsten in der Region Sursee/Sempachersee nach. Für die Wegpendelnden der Region Rooterberg/Rigi und für diejenigen der Region Unteres Wiggertal sind mit dem Kanton Zug respektive mit dem Kanton Aargau ausserkantonale Zielorte am bedeutendsten.

Vergleiche mit den Vorjahren sind schwierig

Aussagekräftige Vergleiche der Pendlerzahlen mit den Vorjahren seien schwierig, beziehungsweise nur mit dem Vorjahr 2018 möglich, sagt Khanh Hung Duong, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Lustat. Dies liege an einem Methodenwechsel bei der Datenerhebung im Jahr 2018. «Zuvor sind die Befragungen per Fragebogen auf Papier durchgeführt worden, seither werden die jeweils rund 300'000 Personen in der Schweiz digital befragt.» Die Umstellung töne auf den ersten Blick banal, habe jedoch einen grossen Einschnitt bedeutet, sagt Duong.

Die Coronapandemie hat bekanntlich einen grossen Einfluss auf das Mobilitätsverhalten. Wegen Shutdown und Homeofficepflicht sind weniger Menschen unterwegs, insbesondere im öffentlichen Verkehr. Zum Jahr 2020 könne man jedoch noch nicht viel sagen, sagt Duong. Ein Grund ist die Verschiebung des sogenannten Mikrozensus Verkehr und Mobilität. Diese umfassende Befragung führt der Bund alle fünf Jahre durch, sie wurde aufgrund der Pandemie aber um ein Jahr auf 2021 verschoben. «Dies, weil zu erwarten war, dass es wegen Corona zu erheblichen Verzerrungen gekommen wäre.» Duong sagt weiter:

«Wenn die Befragung, die sich über das Jahr 2021 erstreckt, wie geplant durchgeführt wird, werden die Ergebnisse frühestens im nächsten Jahr vorliegen. Erst dann wird man anhand der konkreten Zahlen und Ergebnisse wissen, wie sich Corona auf viele Bereiche der Mobilität ausgewirkt hat.»

Hinsichtlich der Pendlermobilität hingegen habe der Bund 2020 im Rahmen der Strukturerhebung Zahlen erfasst. Diese werden im Frühjahr 2022 vorliegen. Duong: «Daten zur Pendlermobilität im Pandemiejahr 2020 haben wir momentan nicht, weder für den Kanton Luzern noch für die ganze Schweiz.»