Interview Mobilitätsexperte zur Spange Nord: «Verkehrsplanung wie in den 70ern» Das Auto gehört nicht in die Stadt, weil es zu viel Platz braucht im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln, findet Energie- und Mobilitätsexperte Anton Gunzinger. Er spricht am Samstag am Fest der Spange-Nord-Gegner in Luzern. Roman Hodel

Anton Gunzinger. (Bild: Mario Heller)

Der renommierte Computerwissenschaftler und Energie- und Mobilitätsexperte Anton Gunzinger (63) spricht am Samstag am Spange-No-Fest beim Pavillon am Quai in der Stadt Luzern. Es wird von Gegnern des Strassenprojekts Spange Nord organisiert und dauert von 12 bis 22 Uhr.

Mit welchem Verkehrsmittel reisen Sie nach Luzern?

Anton Gunzinger: Ganz sicher mit dem Zug. Die Bahn ist für mich geschäftlich und privat das bequemste Verkehrsmittel. Man kann arbeiten – oder auch ein Nickerchen machen.

Sie haben kein Auto?

Nein. Ich wohne und arbeite in Zürich. Die fünf Kilometer Arbeitsweg lege ich mit dem Velo zurück. Dafür benötige ich 20 Minuten, mit dem Auto wären es 45 Minuten. Übrigens auch in meiner Firma kommt niemand mit dem Auto – und wir zählen 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Ihre Firma liegt zentral im Zürcher Kreis 5 und Sie wohnen selber in der Stadt. Da kann man schon aufs Auto verzichten – aber auf dem Land ist das anders.

Nicht unbedingt. 85 Prozent der Autofahrten in der Schweiz führen über eine Distanz von weniger als fünf Kilometern. Dafür könnte man auch auf dem Land das Velo nehmen. Insbesondere das E-Bike, wenns bergauf geht.

Ihre Vision ist die Schweiz als «energiepolitisches Paradies». Welche Botschaft richten Sie an die Besucher des Spange-No-Festes?

Dass wir bei der Mobilität radikal umdenken müssen. Denn der Energieverbrauch ist diesbezüglich leider immer noch gleich hoch wie vor 20 Jahren – trotz des enormen technischen Fortschritts. Und das nur, weil die Autos stets grösser und vor allem schwerer werden.

Und wie wollen Sie nun die Mobilität verändern?

Ganz einfach, übers Portemonnaie. Es braucht eine Co2-Abgabe für Verkehrsmittel. Heute sind die Kosten nicht verursachergerecht verteilt. Benzin ist viel zu billig. 10 bis 12 Franken pro Liter wären angemessen.

Dann müsste der subventionierte ÖV konsequenterweise auch mehr kosten.

Natürlich. Doppelt so teuer wie heute wäre richtig.

Die Mobilität würde aber massiv eingeschränkt. Wer könnte sich das noch leisten?

Es geht ja darum, eine andere Mobilität zu fördern. Selbstverständlich müssten wir im Gegenzug 20 bis 30 Prozent weniger Steuern zahlen. Für umweltbewusste Menschen käme es unter dem Strich günstiger.

Warum ist das Auto so böse?

Es ist hoch ineffizient. Wenn man den Flächenbedarf von Verkehrsmitteln betrachtet, damit man sich frei bewegen kann, so braucht ein Fussgänger 1 Quadratmeter, ein Velo 10, der ÖV 15 und das Auto sage und schreibe 100 Quadratmeter. In Zürich transportiert das Auto lediglich 24 Prozent der Menschen, verbraucht aber 76 Prozent der öffentlichen Fläche. Autos brauchen zu viel Platz und gehören nicht in die Stadt.

Das heisst, die Spange Nord ist überflüssig?

Ja. Ich habe mich nicht in allen Details mit dem Projekt befasst. Aber eine solche Strasse klingt für mich nach Verkehrsplanung in den 1970er Jahren.

Wobei, es ist noch nicht so lange her, als Sie Strassenprojekten gegenüber noch wohlwollender eingestellt waren. 2005 regten Sie selber in Zürich eine unterirdische Ringstrasse an. Ihre Einzelinitiative hatte im Stadtparlament allerdings keine Chance. Würden Sie so etwas heute noch lancieren?

Nein, heute würde ich auf Roadpricing setzen. In London beispielsweise bezahlt man 15 Franken pro Tag. Damit würde sich der Automobilverkehr in Luzern etwa halbieren lassen und die Verkehrsprobleme wären schnell, kostengünstig und menschenfreundlich gelöst.