Mobilitätskonzept will Herausforderungen der Zukunft im Kanton Luzern anpacken Der Regierungsrat will ein Mobilitätskonzept für den ganzen Kanton Luzern erarbeiten. Dies wird im Rahmen einer breit abgestützten Arbeitsgruppe erfolgen. 12.02.2020, 15.38 Uhr

Die Stadt Luzern testete etwa an der Kreuzung Tribschen-/Kellerstrasse eine smarte Lichtsignalanlage, die automatisch erkennt, wieviele Fahrzeuge warten und die Grünphasen entsprechend anpassen kann.

Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 18. Oktober 2019)

(dvm) Damit will die Luzerner Kantonsregierung die Herausforderungen der Zukunft in Sachen Mobilität «gezielt» angehen. Das Konzept halte die mittel- und langfristigen Ziele für alle Verkehrsmittel und Verkehrszwecke fest. «Mobilität ist ein Grundbedürfnis der Bevölkerung. Technologische Fortschritte, autonomes Fahren sowie alternative Antriebe verändern die Ausgangslage. Um die damit einhergehenden Herausforderungen der Zukunft anzugehen, will der Luzerner Regierungsrat ein ganzheitliches Mobilitätskonzept für den ganzen Kanton erarbeiten», lässt sich Regierungsrat Fabian Peter, Vorsteher des Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartements, in einer entsprechenden Mitteilung zitieren.