Nachfolger von Kofler Pilatusstrasse steht fest: PKZ Women kommt

Mode Ein Modehaus folgt auf das andere: PKZ Women statt Kofler an der Pilatusstrasse 3 in Luzern Das Kleidergeschäft PKZ Women zügelt aus der Luzerner Altstadt an die Pilatusstrasse 3. Es verfügt dort über 130 Quadratmeter mehr Fläche. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 02.11.2021, 17.50 Uhr

Pilatusstrasse 3 in Luzern: Dort, wo sich heute das Modehaus Kofler befindet, zieht Anfang Februar 2022 das Modegeschäft PKZ Women ein. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 3. August 2021)

Im Gebäude an der Pilatusstrasse 3 in Luzern wird auch künftig Mode verkauft. Nach dem bevorstehenden Wegzug des Modehauses Kofler wird dort 2022 das Bekleidungsgeschäft PKZ Women einziehen. Das sagte PKZ-CEO Manuela Beer am Dienstag auf Anfrage. Der Mietvertrag für PKZ Women an der Pilatusstrasse 3 läuft ab Februar 2022. «Dann wird auch der Umbau beginnen», so Beer. Die Neueröffnung findet im Lauf des März 2022 statt.

Die heutige Filiale von PKZ Women in Luzern befindet sich an der Weggisgasse 29. Sie bleibt bis zum Umzug an die Pilatusstrasse geöffnet und wird danach geschlossen. PKZ hatte dort einst die Räume des bekannten Modegeschäfts De Boer (seit 1996 Feldpausch) übernommen. «Wir freuen uns sehr über den neuen zentralen Standort gleich beim Bahnhof», sagt PKZ-CEO Manuela Beer. «Das Gebäude ist unsere absolute Wunsch-Immobilie. Unsere Kundinnen erwartet auf rund 900 Quadratmetern noch mehr Platz für Mode in einem modernen Ambiente.» Die heutige Filiale von PKZ Women ist 770 Quadratmeter gross.

Online-Umsatz während des Lockdowns verdoppelt

«Wir glauben fest daran, dass die Kundinnen und Kunden trotz des zunehmenden Onlinehandels weiterhin das ‹Live›-Erlebnis im Geschäft und einen top Service zu schätzen wissen», betont Manuela Beer.

«Aus diesem Grund setzen wir auf eine Omni-Channel-Strategie, die uns auch gut durch die Pandemie gebracht hat.»

Der Umsatz des PKZ-Onlineshops habe sich während der Lockdowns verdoppelt. Um den Kontakt zur Kundschaft zu wahren, seien zum 140-Jahr-Jubiläum des Unternehmens 2021 diverse Aktivitäten durchgeführt worden, etwa eine Digital Fashion Show. «Wir schauen sehr positiv in die Zukunft.»

Nicht betroffen vom Umzug ist das Modegeschäft PKZ Men. Es bleibt am Standort Kapellgasse 21/Kornmarkt an guter Lage in der Luzerner Altstadt.

Zieht Fielmann in die frei werdenden Räume?

Wer in die durch den Wegzug von PKZ Women frei werdenden Räumlichkeiten an der Weggisgasse 29 einziehen wird, ist noch nicht bekannt. Es gibt Spekulationen, wonach das Augenoptikergeschäft Fielmann an der Weggisgasse 36 bis 38 seine Verkaufsfläche vergrössern will. Das hat die Fielmann-Geschäftsleitung auf Anfrage aber nicht bestätigt.

Kofler gibt Geschäftstätigkeit nach 170 Jahren auf

Möglich wird der Umzug von PKZ Women an die Pilatusstrasse 3, weil das traditionsreiche Modehaus Kofler seine Geschäftstätigkeit nach 170 Jahren Firmengeschichte per Anfang 2022 aufgibt. Das hatte das Unternehmen im August 2021 bekanntgegeben. Kofler betreibt derzeit in Luzern, Emmen, Stans und Schwyz insgesamt sechs Standorte mit verschiedenen Filialkonzepten wie «Subito» oder «Tom Tailor». Alle Standorte werden geschlossen. Betroffen sind insgesamt 105 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Für die einzelnen Standorte werden Nachfolgelösungen gesucht mit dem Ziel, möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten.

Kofler war eines der ältesten Modeunternehmen der Region. Gemäss Kofler-Verwaltungsratspräsident Olivier Bachmann wirkten sich Faktoren wie Auslandseinkauf, Preisdruck sowie Verschiebung der allgemeinen Ausgaben negativ auf den Geschäftsgang aus. Homeoffice und die wegen der Pandemie nicht stattfindenden saisonalen Events hätten sich zusätzlich erschwerend auf die Branche ausgewirkt.