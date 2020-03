Modeatelier: Anstelle von Abendroben werden Masken produziert An der Alpenstrasse in der Stadt Luzern werden nebst Kleidung nach Mass jetzt auch Schutzmasken produziert – auf Vorbestellung. Sandra Monika Ziegler 17.03.2020, 05.00 Uhr

Das Atelier LU Couture hat erste Modelle für Schutzmasken entworfen. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 16. März 2020)

Das Luzerner Modeatelier LU Couture AG an der Alpenstrasse in Luzern und einem Ableger in Willisau näht Einzelanfertigungen nach Mass. Dazu gehören Abendroben, Herrenbekleidung oder Fasnachtskleider für Guuggenmusigen.