Kundinnen werden das Modehaus Kofler vermissen

Modehaus «Meine Eltern waren unglaublich traurig»: Das sagen Kundinnen zur Kofler-Schliessung in Luzern

Das Modehaus Kofler sorgte mit seiner angekündigten Schliessung für einigen Wirbel. Doch wie reagiert die Kundschaft darauf? Unsere Zeitung hat sich ein wenig umgehört.

Bild: Patrick Hürlimann

«Er ist mir einfach zu teuer», sagt eine Dame aus Hergiswil, nachdem sie den Kofler am Bahnhof verlässt. Sie habe noch nie etwas in Kofler gekauft, müsse jetzt aber auf ihren Zug warten und dachte, sie könnte doch mal hineinschauen. Er habe schöne Sachen, sei jedoch nichts für sie, sagt sie lachend. «Mode ändert sich so schnell, da möchte ich nicht viel Geld investieren.» Sie komme vom Land und deswegen lege sie mehr Wert auf praktische Kleidung als auf modische Werte.

Die Preise könnten ein Grund dafür sein, weshalb eher ältere Kundinnen im Modehaus anzutreffen sind. Es kommt selten vor, dass eine jüngere Frau den Laden betritt.

Junge shoppen lieber online

Bild: kba (Luzern, 12. August 2021)

Noch nie bei Kofler war Cecile Jarrier. Sie ist 19 und ist in der Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit. «Meine Eltern waren unglaublich traurig, als sie erfuhren, dass Kofler schliessen wird», sagt sie.

«Meine Grossmutter kauft beinahe immer bei Kofler ein.»

Weshalb war sie noch nie bei Kofler, wenn ihre Familie ja öfters dort einkauft? Sie lacht auf und zuckt mit den Schultern. «Ich weiss es auch nicht. Mir gefallen die Kleider nicht ganz so gut.» Kofler habe, ihrer Meinung nach, zu wenig Markenkleider, die auch Jugendliche ansprechen.

«Aber meistens bestelle ich mir die Kleider sowieso über Zalando.»

Der zunehmende Onlinehandel ist ein Grund, dass stationäre Geschäfte weniger besucht werden. Tendenziell schätzen Jugendliche die Vorteile des Onlineshoppings, während ältere Generation eher das Einkaufen vor Ort bevorzugen.



Bild: kba (Luzern, 12. August 2021)

Zum Beispiel Ruth Pfister: «Ich habe nicht einmal einen Computer», sagt sie und schmunzelt bei der Frage, ob sie online einkaufe. Sie ist auf der Suche nach einem luftigen Sommerkleid für die heisseren Tage und steht vor dem Kofler am Bahnhof Luzern, wo sie durch die Kleiderständer stöbert.

«Die Qualität ist gut und die Bedienungen sind immer freundlich. Schade, dass er jetzt schliesst»,

sagt sie und hängt eine Bluse wieder an den Ständer.

Nicht nur Luzernerinnen werden Kofler vermissen

Ruth Pfister kommt aus Meiringen (BE) und besucht ihre Nichte in Luzern. Fast immer, wenn sie in Luzern ist, macht sie einen Abstecher in das Modehaus. «Wir haben leider kein ähnliches Geschäft in Meirinigen», fügt sie hinzu und rückt lachend ihre Maske zurecht.

Bild: kba (Luzern, 12. August 2021)

Der Kofler geniesst also nicht nur bei den Luzernern ein gutes Ansehen, auch ausserhalb der Kantonsgrenzen kennt man das Modehaus. Verena Waibel kommt aus Neuhausen (SH). Sie sei öfters in Luzern und jedes Mal, wenn sie die Stadt besucht, geht sie bei Kofler stöbern. «Ich habe mir einmal ein kuscheliges Cape gekauft, das mag ich sehr», sagt sie. Auch für Verena Waibel ist das Onlineshopping kein Thema: «Ich kaufe nicht gerne im Netz Kleider.» Es sei viel besser, wenn man die Kleider auch anfassen könne, sagt sie.

Labels für Nachhaltigkeit fehlen einer Kundin



Eine Weile später begutachtet eine Dame dieselben Blusen wie zuvor Ruth Pfister. Auch sie findet die Kleidung schön und lobt deren Qualität, während sie eine grüne Bluse mustert. Sie habe schon früher einige Kleider bei Kofler erworben, doch nun kaufe sie bewusster ein und achte auch auf Nachhaltigkeit. Bei gewissen Modehäusern sei man halt nicht hundertprozentig sicher, wie die Arbeitsbedingungen der Angestellten oder wie die Herstellung des Materials seien. Modehäuser wie H&M oder C&A haben nachhaltige Kleidungsstücke markiert und deklarieren, ob die Hose oder der Pullover aus rezykliertem Material sei. Bei Kofler seien solche Schilder kaum vorzufinden, sagt die Frau.

Das Modehaus Kofler wird erst Ende Januar die Türen ganz schliessen. Bis dahin soll es weitergehen wie bisher. Die Herbstkollektion steht schon in den Schaufenstern und der Weihnachtsverkauf ist geplant.