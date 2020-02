Moderner Bahnhof für Reiden: Das alte Stationsgebäude muss weg In Reiden und Wauwil werden die Bahnhöfe für 14 Millionen Franken behindertengerecht gemacht. Geplant sind in diesem Jahr zudem Gleisarbeiten zwischen Luzern und Olten. Adrian Venetz 22.02.2020, 05.00 Uhr

Das alte Bahnhofsgebäude in Reiden wird abgebrochen. Bild: Adrian Venetz (20. Februar 2020)

Im laufenden Jahr investieren die SBB in verschiedene Bauarbeiten auf der Strecke zwischen Luzern und Olten. So werden im Kanton Luzern die Bahnhöfe Reiden und Wauwil umgebaut sowie im Kanton Aargau der Bahnhof Zofingen. Hauptziel ist die Behindertentauglichkeit der Bahnhöfe. In Reiden und Wauwil werden die Perrons erhöht und verlängert. Kleinere Anpassungen sind auch bei den Gleisen nötig. In Reiden wird zusätzlich der Strassenbelag im Bereich des Bahnübergangs angeglichen. Dazu wird am Wochenende vom 28. und 29. März der Übergang für den Strassenverkehr gesperrt. Am Wochenende davor ist der Bahnübergang ebenfalls gesperrt, da in dieser Zeit die Abdichtung der Personenunterführung erneuert wird. «Ein Umleitungskonzept wurde in Absprache mit dem Kanton Luzern erarbeitet», sagt SBB-Sprecherin Sabine Baumgartner auf Anfrage.

Das alte Stationsgebäude stand seit Ende 2019 leer. Bild: Adrian Venetz (20. Februar 2020)

Auch der Güterschuppen wird abgebrochen

Das alte Bahnhofsgebäude in Reiden wird dieser Tage abgerissen. «Im Bahnhofsgebäude war eine Wohnung, im Erdgeschoss ein Ladenlokal. Das Gebäude steht seit Ende 2019 leer», so Sabine Baumgartner. Auch der lange Güterschuppen aus Holz auf der andern Seite der Geleise wird abgebrochen. Die Perronarbeiten beim Bahnhof Reiden haben bereits begonnen und dauern bis Ende Mai. Die Arbeiten beim Bahnhof Wauwil folgen im Mai und dauern bis August. Kostenpunkt für die beiden Projekte in Reiden und Wauwil: 14 Millionen Franken. Die Bauarbeiten haben Fahrplanänderungen zur Folge. Die SBB empfiehlt Reisenden, den Online-Fahrplan zu konsultieren. Dieser wird entsprechend angepasst.

Beginn der Abbrucharbeiten beim alten Güterschuppen in Reiden. Bild: Adrian Venetz (20. Februar 2020)

Ein weiteres wichtiges Projekt ist die Gleiserneuerung zwischen Nebikon und Wauwil. Im Mai und Juni finden hier jeweils über Nacht verschiedene Arbeiten statt. «Hierbei handelt es sich um eine in gewissen Abständen regelmässig durchzuführende Fahrbahnerneuerung», erklärt die SBB-Sprecherin. Ein Gleis auf der doppelspurigen Strecke wird während vier Wochen gesperrt, Züge verkehren aber weiterhin. «Das Ersatzkonzept ist derzeit in Erarbeitung und Abstimmung und entsprechend noch nicht definitiv», sagt Sabine Baumgartner zu möglichen Einschränkungen im Zugverkehr. «Sobald das Konzept finalisiert ist, informieren wir detailliert.»

Auf der rund 5 Kilometer langen Strecke (rot) zwischen Nebikon und Wauwil werden ab Mai die Gleise erneuert. Bild: OpenStreetMap / Bearbeitung LZ

Nachtarbeiten zwischen Olten und Bern

Auf der Bahn-2000-Strecke zwischen Olten und Bern werden übers Jahr hinweg ebenfalls verschiedene Nachtarbeiten ausgeführt, dies betrifft auch die Direktzüge zwischen Luzern und Bern. An drei Wochenenden ist die Strecke Rothrist–Mattstetten gesperrt: vom 20. März, 21 Uhr, bis 23. März, 5.55 Uhr; vom 11. bis 14. September (gleiche Uhrzeiten) und vom 23. bis 26. Oktober (gleiche Uhrzeiten). Auch hier gilt: Rechtzeitig den Fahrplan im Internet oder auf der SBB-App konsultieren.



Detaillierte Informationen der SBB zu den Bauarbeiten zwischen Luzern und Olten finden Sie hier.