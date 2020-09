Möglichst wenig neue Autos, möglichst viel Grünflächen – so soll sich das Gebiet Luzern Süd entwickeln

Das neue Regelwerk Luzern Süd wird behördenverbindlich sein. Das bedeutet, dass sich Exekutiven der betroffenen Gemeinden bei Planungen an dessen Vorgaben halten müssen. Was sind die Konsequenzen, wenn dies nicht der Fall ist? Armin Camenzind, Geschäftsführer des Gemeindeverbands Luzern Plus, macht ein Beispiel: «Wenn eine Gemeinde eine Bau- und Zonenordnung oder einen Bebauungsplan erarbeitet, die dem Regelwerk widersprechen, sind sowohl der Kanton wie Luzern Plus verpflichtet, bei der Vorprüfung zu intervenieren.» Camenzind rechnet aber nicht damit, dass das passieren wird. «Auch wenn Luzern Plus als Verfasser des Regelwerks gilt, handelt es sich vor allem um ein Werk der beteiligten Gemeinden. Deren Vertreter haben das Werk gemeinsam erarbeitet.» Nach wie vor möglich ist, dass Gemeindeparlamente oder das Stimmvolk Massnahmen aus dem Regelwerk nicht umsetzen, wie etwa in Horw und Kriens ein neues Parkplatzreglement. Sie können aber kein neues Reglement mehr beschliessen, das dem Regelwerk oder auch kantonalen Vorgeben widerspricht.

Eigentümerverbindlich ist das Regelwerk dagegen nicht. Das ist erst bei Bau- und Zonenordnungen oder Bebauungsplänen der Fall, in denen Details wie Baulinien oder Anzahl Parkplätze geregelt werden.