Theater vor dem Schweizerhof: Moggetätscher besetzen Rigibahn

Moggetätscher Riesiges Theater ums alte Rigibähnli Für den «Stadtkeller» springt der «Schweizerhof» ein: Die Moggetätscher bekommen für ihr Fasnachtstheater Gastrecht vor dem Hotel. Sandra Monika Ziegler 09.02.2022, 05.00 Uhr

Tourismusszenen rund um das rote Rigibähnli. Bild: sam

Das Theater auf dem Dach des Luzerner Traditionslokals Stadtkeller kann, wie am Dienstag berichtet, nicht stattfinden. Die Sanierungsarbeiten auf dem Dach sind noch nicht fertig. Doch die «Moggetätscher» ‒ Jahrgang 66 ‒ wurden fündig, und so kommen die Fasnachtsfans trotzdem in den Genuss, nicht nur politisches, sondern auch ein Fasnachtstheater zu erleben. In die Presche gesprungen beziehungsweise Gastrecht gewährt hat das Stadthotel Schweizerhof bei seiner Einfahrt rund um und im altehrwürdigen roten Rigibähnli.

Von Kopf bis Fuss auf Rigi eingestellt

Und genau das gibt auch gleich das Thema: Tourismus. Mit Szenen aus dem Tourismus werde das alte Bähnli bespielt, wird auf Anfrage erklärt. Die genauen Szenen seien jedoch noch nicht im Kasten, wird weiter mitgeteilt: «Wir werden keine Zeiten angeben, die fallen dieses Jahr weg. Denn falls es am ‹Schmudo› noch nötig ist, könnten wir die Zertifikate nicht kontrollieren.» Das heisst, wer Glück hat, könnte einer Person im schmucken Bademantel begegnen. Das wäre dann nicht ein Hotelgast auf der Flucht, sondern ein Moggetätscher auf der Suche nach der Sauna.

Moggetätscher Marino: «Wir können keine Bühne erstellen und auch kein Bühnenbild um das Bähnli aufstellen. Gespielt wird aus und ums Bähnli. Wir sind Touristen, können aber auch Bäume sein oder als Tiere auftreten, als Sujet dient alles, was es so auf der Rigi hat.» Zwischendurch werden sich die Moggetätscher als Touristengruppe durch die Stadt begeben, ausgerüstet mit Stühlen, Zeitungen und Feldstecher ‒ wohl auf der Suche nach Gleichgesinnten. «Das freut uns besonders, jetzt haben wir selber mal Zeit, die Strassenfasnacht aus nächster Nähe zu erleben», so Moggetätscher Marino.

Das war einmal: die Moggetätscher auf dem «Stadtkeller»-Dach. Bild: Philipp Schmidli (Luzern 20. Februar 2020)