Mooshüsli Gemeinde Emmen nimmt die Eintrittspreise ihres Frei- und Hallenbads unter die Lupe Für die FDP kommen auch dynamische Preismodelle in Frage, wie es sie für Skigebiete gibt. Für den Gemeinderat und die Mitte-Links-Fraktionen ist das ein No-Go. Beatrice Vogel 18.05.2021, 20.31 Uhr

Für das Frei- und Hallenbad Mooshüsli in Emmen soll der Gemeinderat variable Preissysteme prüfen: Preise nach Leistung, Aufenthaltsdauer oder Nutzung, aber auch dynamische Modelle je nach Nachfrage, wie sie in Skigebieten bereits bestehen. Das forderte die FDP in einem Postulat, das an der Einwohnerratssitzung vom Dienstag überwiesen wurde.