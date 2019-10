Motorradfahrer bei Kollision mit Auto in Finsterwald verletzt

Bei einem Zusammenstoss zwischen einem Auto und einem Motorrad bei Entlebuch wurde am Samstag ein Mann verletzt.

(dvm) Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag um etwa 13 Uhr im Entlebucher Ortsteil Finsterwald, wie die Luzerner Polizei mitteilte. Ein Autofahrer war von Entlebuch in Richtung Glaubenberg unterwegs. Im Gebiet Rotbach-Rossweid wollte der Autofahrer nach rechts in einen Feldweg abbiegen.

Ein nachfolgender Töfffahrer prallte bei diesem Abbiegemanöver von hinten gegen das Auto und stürzte. Er verletzte sich und musste von einem Rettungshelikopter der Rega ins Spital geflogen werden. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von 6000 Franken.