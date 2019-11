Alten Schuhe zu neuem Glanz verhelfen, statt sie einfach wegzuwerfen. Das ist neu bei beim Luzerner Start-up «Mr. Dapper» an der Pilatusstrasse 14 möglich.

Neuer Schuhmacher in der Luzerner Innenstadt

Alten Schuhe zu neuem Glanz verhelfen, statt sie einfach wegzuwerfen. Das ist neu bei beim Luzerner Start-up «Mr. Dapper» an der Pilatusstrasse 14 möglich.

Neuer Schuhmacher in der Luzerner Innenstadt

Neuer Schuhmacher in der Luzerner Innenstadt Alten Schuhe zu neuem Glanz verhelfen, statt sie einfach wegzuwerfen. Das ist neu bei beim Luzerner Start-up «Mr. Dapper» an der Pilatusstrasse 14 möglich.

(zim) Unzählige Schuhe landen wegen ein paar Kratzern im Leder oder wegen einer abgelaufenen Sohle gleich im Müll. Dabei könnten viele mit der entsprechenden Pflege ein Leben lang getragen werden, heisst es in einer Medienmitteilung von «Mr. Dapper». Das Start-up-Unternehmen eröffnet an der Pilatusstrasse 14 in Luzern den ersten Store mit Werkstatt.

Wer seine alten Schuhe reparieren lassen will, der Weg nach Luzern aber zu weit ist, kann auch den Versandservice von «Mr. Dapper» nutzen. Kunden aus der ganzen Schweiz können auf mrdapper.shoes die gewünschte Reparatur auswählen, ihre Daten hinterlegen und die Schuhe per Post versenden. Nach dem Erhalt dauert es laut Mitteilung vier bis fünf Tage, bis die Schuhe mit neuem Glanz zum Kunden zurück kommen.