Multimedia Verpixelte Stadt: So sieht Luzern im Videospiel «Minecraft» aus Ein 14-jähriger Schüler baut ein digitales Abbild der Stadt Luzern – Gebäude für Gebäude, Block für Block, Meter für Meter. Simon Mathis 18.01.2021, 05.00 Uhr

So hat man die Stadtluzerner Sehenswürdigkeiten noch selten gesehen. Die Kapellbrücke, konstruiert aus einfachen Würfeln:

Bilder: PD (Fxbyy/Gartensocke/Minecraft)

Die Hofkirche verpixelt, Block für Block liebevoll nachgebaut:

Die Bilder stammen aus dem Videospiel «Minecraft», das sich bereits seit über zehn Jahren ungebrochener Beliebtheit erfreut. Mittlerweile wurde es über 200 Millionen Mal verkauft, also doppelt so häufig wie «Tetris». Das Spiel ist ein grosser Baukasten aus digitalen Blöcken, mit denen sich alles Erdenkliche zusammensetzen lässt – auch Luzern.

Die Rekonstruktion ist Teil des internationalen Gemeinschaftsprojektes «Build the Earth» (BTE), das sich nichts weniger zum Ziel gesetzt hat, als die gesamte Erde in Minecraft nachzubauen. Den Grundraster dafür liefert unter anderem die Website «OpenStreetMap». Ein Algorithmus speist die geografischen Daten von Bergen, Flüssen und Wäldern direkt in die Karte von Minecraft, wobei ein Block einem Meter entspricht. Auch die Standorte und Grundrisse von Gebäuden werden in das Spiel übertragen.

Hier werden die «Minecraft»-Spieler aktiv: Sie bauen jedes einzelne Gebäude von Grund auf nach. Das gilt nicht nur für Häuser, sondern auch für Dampfschiffe wie hier «Wilhelm Tell»:

Der Rest der Zentralschweiz ist noch leer

Einer dieser Baumeister ist der 14-jährige Schüler Fabio aus Ettiswil, online bekannt unter dem Namen «Fxbyy». Er hat einen 16-jährigen Mitstreiter aus Adligenswil, der ebenfalls Fabio heisst. Die beiden sind für die Stadt Luzern verantwortlich. «Fxbyy» ist Mitglied einer Untergruppe von BTE namens «Alps BTE», die sich um die Länder Schweiz, Österreich und Liechtenstein kümmert. «Die meisten Gebäude in Luzern stammen von uns beiden», erläutert Fabio. Manchmal gibt es auch Events, in denen das ganze «Alps»-Bauteam bei Luzern mithilft. Die Alps-Gruppe hat zurzeit rund 250 Mitglieder. «Manchmal gibt es auch einzelne Nutzer, die ein bestimmtes Gebäude beisteuern», sagt Fabio. Noch relativ isoliert stehen zum Beispiel die beiden Allmend-Hochhäuser:

Screenshot: Simon Mathis (13. Januar 2021)

In der digitalen Zentralschweiz ist ein Grossteil der Fläche unbebaut. Einzig beim Flecken Schwyz finden sich fertiggestellte Häuser. Und Luzerns Stadtkern wird langsam, aber sicher erweitert: Teile der Altstadt sind fertig, der Theaterplatz mit Jesuitenkirche und das KKL ebenfalls. Noch nicht zu finden sind etwa die Spreuerbrücke oder die Universität Luzern. Die Museggmauer befindet sich im Aufbau. Ganz anders das Gebiet um den Schwanenplatz. Dieses ist mittlerweile in einem hohen Detaillierungsgrad ausgearbeitet:

Zu BTE gestossen ist Fabio im April 2020. «Ich habe zufällig auf einen Trailer gesehen. Die Idee hat mich sofort begeistert, da ich ohnehin von ‹Minecraft› fasziniert bin.» Im Frühling war der erste Lockdown in Kraft, Homeschooling war angesagt. «Ich hatte weniger zu tun und konnte nicht nach draussen, da kam dieses Vorhaben gerade recht», so Fabio, der nach der Schule eine Lehre als Informatiker absolvieren wird.

«Der Gedanke, auf ‹Minecraft› in Luzern herumlaufen zu können, ist cool.»

Wer bei BTE mitmachen will, muss sich mit zwei selbstgebauten Gebäuden bewerben. Fabio entschied sich für die Kapellbrücke und das Ettiswiler Schloss Wyher. Seither ist er aktiv beim Projekt dabei. «Es gibt eigentlich keine Hierarchie, jeder kann überall bauen», so Fabio. «Die Zuständigkeiten entstehen automatisch – zum Beispiel meine für Luzern. Die Baumeister sind sehr ‹gäbige› Leute, der Zusammenhalt ist super.»

Wie viel Zeit Fabio bereits ins Bauen investiert hat, kann er nicht genau beziffern. «Ich war mal mehr, mal weniger aktiv.» Die Ausgestaltung der Kapellbrücke nahm etwa vier bis fünf Stunden in Anspruch. «Wir wollen ja, dass alles ansprechend aussieht. Das dauert seine Zeit.» Fabio will den Originalen gerecht werden: «Ich wohne zwar nicht in der Stadt, aber ich finde die Gebäude dort einfach schön. Es macht Spass, sie nachzubauen.»

Die digitale Stadt Luzern im Video:

Weitere Informationen auf der offiziellen Website des Projekts «Build the Earth».