Jetzt stellt Calida Hygienemasken her – und spannt mit einem kleinen Luzerner Modeatelier zusammen Rund 10'000 Masken wird die Luzerner Mode-Manufaktur «LU Couture» nach Ostern ausliefern. Um der riesigen Nachfrage beizukommen, holt das Luzerner Start-up Unterstützung von Calida. Simon Mathis 08.04.2020, 19.29 Uhr

Lena Jakubowski, Lehrtochter bei LU Couture, mit einer Hygienemaske. Bilder: PD

Die Coronakrise macht die Maske zum essenziellen Kleidungsstück: Nun steigt auch das Wäscheunternehmen Calida in die Produktion von Hygienemasken ein, wie die Surseer Firma auf Anfrage bestätigt. Die Anfertigung im eigenen Werk in Ungarn soll aller Voraussicht nach nächste Woche anlaufen, schreibt Alexandra Helbling, Managing Director von Calida. Zurzeit befinde man sich in der Testphase. Es lasse sich also noch nicht sagen, wie viele Masken pro Woche hergestellt werden.