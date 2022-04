Muotathal Wolf reisst Reh – Besiedlung unserer Täler schreitet voran Das junge Wolfsweibchen F110 hat am 17. April nahe dem Dorf ein Reh gerissen. Gut möglich, dass es in Schwyz oder Uri nun zu einer Rudelbildung kommt. Andreas Seeholzer Jetzt kommentieren 20.04.2022, 07.42 Uhr

Glarner Jungwölfe, die im September 2021 im Kärpfgebiet von einer Fotofalle aufgenommen wurden. Bild: Kanton Glarus

Nun scheint die Besiedlung unserer Täler mit dem Wolf voranzuschreiten. Mit Wolf F110 (F für female, Weibchen) ist erstmals ein Wolfsweibchen in unser Gebiet eingezogen. Wie der zuständige Wildhüter sagt, bewegt sich das Tier schnell. Als Einzugsgebiet gibt er die Regionen Muotathal, Schächen- und Hürital an.

Anfang April war ein Wolf, vermutlich ein Männchen, in Rothenthurm von einer Fotofalle abgelichtet worden. Am 12. April ist ein Reh von einem Wolf in Steinbach im Euthal gerissen worden. Der letzte bekannte Nachweis fand am 17. April im Muotatal statt.

Das könnte der Beginn eines Schwyzer Rudels sein

Gut möglich, dass es in Schwyz oder Uri nun zu einer Rudelbildung kommt. «Wenn F110 ein Männchen findet, das ihr passt, kann dies zur Rudelbildung führen», so der Wildhüter. Und dabei ist es von grossem Vorteil für F110, dass sie kein sogenannter Problemwolf ist: F110 hat bisher noch keine Schafe gerissen. Es ist zu hoffen, dass dies so bleibt, denn «um den Charakter von F110 zu bestimmen, ist sie noch zu wenig alt», sagt der Wildhüter.

«Nun muss der Herdenschutz intensiviert werden»

Wichtig sei nun, so der Wildhüter weiter, dass die Schafe nur in Zäunen mit Strom ausgelassen werden. Der Wolf müsse die schlechte Erfahrung machen, dass sich ein Angriff auf Haustiere nicht lohne. «Es ist nun entscheidend, dass Zäune immer Strom führen und ungebrauchte Zäune abgebaut werden.» Dies wäre hilfreich, damit sich F110 so entwickelt wie M52, der im mittleren Kantonsteil lebte und zu Haustieren Abstand hielt.

Wie Regierungsrat Sandro Patierno, Vorsteher des Umweltdepartements, auf Anfrage sagt, ist es aufgrund der Zunahme von Wolfsnachweisen im Kanton in den letzten Wochen «zwingend, dass wir den Herdenschutz schnell und umfassend intensivieren». Weitere Massnahmen zur Wolfsregulierung müssten durch den Bund unter Einbezug des Kantons erfolgen, so Patierno.

F110 ist eine Glarnerin mit einem Sender

Geboren worden ist F110 im vergangenen Jahr im Glarnerland. An einem gerissenen Rothirsch zwischen Matt und Elm gelang es der Glarner Wildhut, in der Nacht vom 8. auf den 9. Februar 2022 einen Wolf zu betäuben und mit einem Sender zu versehen.

Die junge Wölfin stammt höchstwahrscheinlich aus dem Rudel mit dem Streifgebiet Elm-Ennenda-Linthal. Nun erhalten die Verantwortlichen alle sechs bis neun Stunden ein Signal des Standorts von F110. So konnte der Riss eines Rehs im Gebiet Lustnau, eingangs Muotathal und nahe beim Dorf eindeutig F110 zugeordnet werden.

