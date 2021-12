Neuer Standort für Museen und Gerichte: Parteien fordern Bericht

Museum und Gericht Dicke Post für Regierungsrat: Parteien fordern Planungsbericht für neuen Standort Der geplante Umzug der kantonalen Museen ins alte Zeughaus stösst weiter auf Kritik. Nun gehen die Mitte, FDP, SP und Grüne in die Offensive. 09.12.2021, 18.00 Uhr

Der Regierungsrat möchte das Historische Museum und das Natur-Museum im alten Zeughaus zusammenführen. Gleichzeitig soll an deren heutigen Standorten am Kasernenplatz in der Stadt Luzern ein zentraler Ort für die Gerichte entstehen.

Das Natur-Museum und das Historisches Museum sollen zusammengefasst werden und ins alte Zeughaus (im Hintergrund) ziehen. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 14. September 2021)

Die Pläne haben bei den Parteien einen schweren Stand. In einer Motion fordert Mitte-Kantonsrat Ludwig Peyer die Ausarbeitung eines Planungsberichts über die Standortfindung der Museen und Gerichte. Gleichzeitig bringt der Willisauer einen weiteren Standort ins Spiel: das kantonale Fachmittelschulzentrum am Hirschengraben 10. Der Regierungsrat soll prüfen, ob dort das Kantonsgericht einziehen könnte.

Verkehrshaus als Möglichkeit prüfen

Dass die Motion überwiesen wird, ist so gut wie sicher. Denn unterzeichnet wurde sie von Mitgliedern der Grünen, SP und FDP. Sie fordern des Weiteren, dass bei der Standortsuche der Museen auch das Verkehrshaus oder andere Orte in der Stadt geprüft werden sollen. Gleichzeitig müsse berücksichtigt werden, wie Räume genutzt werden könnten, die durch den Umzug der Kantonsverwaltung ins neue Zentrum am Seetalplatz oder den Umzug der PH in den Campus Horw frei werden.

Die Stadt soll dabei frühzeitig einbezogen werden. Für den Planungsbericht soll eine Spezialkommission des Kantonsrats geschaffen werden. (jon)