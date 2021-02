MuseumsUmzug Regierungsrat Reto Wyss wehrt sich: «Wir haben die Stadt Luzern nicht aussen vor gelassen» Finanzdirektor Reto Wyss (CVP) sagt im Interview, weshalb der Kanton den Luzerner Stadtrat nicht bereits vorher in die Frage nach dem neuen Gerichtsstandort involviert hat. Simon Mathis 02.02.2021, 19.34 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Pläne des Regierungsrates, das Naturmuseum und das Historische Museum zusammenzulegen und an die Museggstrasse zu zügeln, sind umstritten. Finanzdirektor Reto Wyss (CVP) nimmt Stellung zur Zusammenarbeit mit der Stadt Luzern in dieser Sache.

Regierungsrat Reto Wyss Bild: Philipp Schmidli

Der Luzerner Stadtpräsident Beat Züsli (SP) sagte gegenüber unserer Zeitung, der Kanton Luzern habe die Stadt erst vor kurzem in die Diskussion über den Gerichtsstandort involviert. Will der Regierungsrat über den Kopf der Stadtluzerner entscheiden?

Reto Wyss: Es kann überhaupt keine Rede davon sein, dass wir die Stadt aussen vor gelassen haben. Zunächst ist wichtig zu betonen: Wir haben vergangene Woche lediglich eine Machbarkeitsstudie präsentiert. In der öffentlichen Diskussion wurde meines Erachtens der Stellenwert dieser Studie etwas gar hoch gehängt. Wir haben abgeklärt, ob zwei Kantonsbetriebe in einer Kantonsimmobilie zusammengelegt werden können. Jetzt, da das Resultat positiv ausgefallen ist, können wir das Gespräch mit der Stadt Luzern aufnehmen. Der Regierungsrat ist überzeugt, dass dieses Vorgehen richtig ist.

Trotzdem bedingt der Umzug der Gerichte in die beiden Museumsgebäude eine Änderung der Bau- und Zonenordnung, über die die Stadt Luzern entscheidet.

Das ist korrekt – wir sind uns dessen bewusst. Und natürlich wissen wir, dass es eine Herausforderung wird, die Stadt Luzern von diesem Vorhaben zu überzeugen. Wir sind aber der Meinung, dass das neue Museum im Zeughaus eine gute und vertretbare Lösung ist. Ich bin zuversichtlich, dass wir das auch den Stadtluzernern nachvollziehbar erklären können.

Ein neuer Gerichtsstandort am Vögeligärtli ist 2014 klar am Stadtluzerner Stimmvolk gescheitert.

Das kann man gar nicht mit dem jetzigen Projekt vergleichen. Beim Vögeligärtli ging es um einen Neubau mit grösserem Volumen – und die ZHB hätte weichen müssen. Wenn das Gericht an den Kasernenplatz zieht, kommt es zu keinen baulichen Veränderungen.

Aber die Museen müssen an einen schlechteren Standort ausweichen.

Das ist Ansichtssache. Ich beispielsweise finde es keinen schlechteren Standort. Auch uns ist eine gute Lösung für die Museen wichtig. Die Museggstrasse ist ausgezeichnet gelegen. Sie ist lediglich einige hundert Meter vom jetzigen Standort entfernt. Zudem eignet sich das historische Gebäude Zeughaus bestens für ein Museum.

Im Zeughaus sollen das Naturmuseum und das Historische Museum einziehen. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 28. Januar 2021)

Aber das Zeughaus steht auf einem Hügel – ist also nicht für alle gut erreichbar.

Die Erschliessung beispielsweise für gehbehinderte Personen ist eines der Themen, die wir nun mit der Stadt Luzern besprechen wollen. Auch hier wird es eine vertretbare Lösung geben, davon bin ich überzeugt. Ausserdem haben schon Gespräche mit entsprechenden Verbänden stattgefunden.

Weshalb kann das Kantonsgericht nicht ins Zeughaus ziehen?

Das Haus ist denkmalgeschützt und Anpassungen unter anderem an der Fassade sind unzulässig. Die Fenster des Zeughauses sind zu klein und entsprechen nicht den gesetzlichen Vorgaben. Für ein Museum jedoch sind die Lichtverhältnisse geradezu prädestiniert.

Gibt es keine anderen möglichen Standorte für die Zusammenlegung des Gerichts?

Es gibt sonst kaum gangbare Alternativen. Wir haben keine anderen kantonseigenen Gebäude, welche die Voraussetzungen erfüllen. Andere Standorte in der Stadt Luzern sehen wir ebenfalls nicht.

Was passiert, wenn die erforderliche BZO-Revision abgelehnt wird?

Diese Option haben wir noch nicht besprochen. Stand heute sind wir der Ansicht, dass es sich um ein integrales Projekt handelt. Ob wir die Museen auch verschieben, wenn die Gerichte nicht umziehen können, das wäre noch zu klären.

Niemand kann den Kanton zwingen, die Museen in der Stadt Luzern zu betreiben. Wie stark ist das Bekenntnis des Regierungsrates zu diesem Standort?

Wir sind nach wie vor der Meinung, dass es richtig ist, diese beiden Museen und die Gerichte in der Stadt zu behalten. Der Regierungsrat wendet keine Drohungen an, weil wir der Ansicht sind, dass man gemeinsam immer eine Lösung findet. So sicherlich auch mit der Stadt. Wir wollen beide öffentlichen Bedürfnisse abdecken – die Kultur, aber auch die Justiz.

Wie sieht der weitere Fahrplan aus?

Wir klären nun die Grundsatzfragen mit der Stadt, allem voran die Zonenplanung. Im nächsten Jahr werden wir die nächsten Projektierungsschritte angehen. Das beinhaltet eine Kreditbewilligung durch das Parlament für die Durchführung der Projektierung. Es bleibt also noch Zeit für eine konstruktive Diskussion.