Musik Die erste Chorprobe nach acht Monaten: Wenn die Masken besser sitzen als die Töne – und das allen egal ist Der Stadtmännerchor Quartettvereinigung Luzern darf sich wieder treffen. In der Konstanzer Kulturhalle probt er erstmals seit September. Mit Maske und viel Freude. Philipp Wolf 07.05.2021, 17.00 Uhr

Wie ist es, mit Maske zu singen? Die Mitglieder des Männerchors Quartettvereinigung Luzern wissen es. Sie sind sich einig:

«Mühsam ist es, mühsam!»

Die Männer sind in der Konstanzer Kulturhalle in Rothenburg das erste Mal seit acht Monaten wieder beisammen. Hier proben sie, weil in der geräumigen Halle im Gegensatz zum Stammlokal «Bahnhöfli» die Coronaschutzmassnahmen umgesetzt werden können.

Maske und Abstand sind während der Probe Pflicht. Bild: Boris Bürgisser (Rothenburg, 5. Mai 2021)

Die Regeln für Chorproben sind strikt und verlangen grosszügige Platzverhältnisse. Bei Innenproben sind maximal 15 Personen erlaubt. Stehen pro Person weniger als 25 Quadratmeter zur Verfügung, muss eine Schutzmaske getragen und eineinhalb Meter Abstand gehalten werden. Die Kulturhalle bietet zwar Platz, aber dafür lediglich dürftige Akustik.

Bild: Boris Bürgisser (Rothenburg, 5. Mai 2021)

So stehen die Sänger in abgemessener Formation und proben zum ersten Mal seit Anfang September und zum ersten Mal mit Maske.

Urs Jans, Leiter und Dirigent der Quartettvereinigung Luzern, hat ob der speziellen Umstände geringe Erwartungen an die erste Probe. Viel mehr freut er sich, dass 11 der 18 Chormitglieder seinem Aufruf folgten. Bevor er zu den Einsingübungen ansetzt, mahnt er seine Sänger:

Urs Jans, Leiter und Dirigent der Quartettvereinigung Luzern. Bild: Boris Bürgisser (Rothenburg,

05. Mai 2021)

«Die Maske schön oben behalten.»

Zwischen den Stücken informiert Chorpräsident Peter Furter die Mitglieder über die nahe Zukunft der Quartettvereinigung. Er stellt eine Generalversammlung in Aussicht und skizziert ein «normales» Vereinsleben mit geselligen Stunden und langen Abenden, Bier und Wein, Proben und Auftritten. Trotz der Ungewissheit, die das Coronavirus bedingt, ist er überzeugt: Von nun an wird man sich wieder regelmässig treffen.

Peter Furter, Präsident der Quartettvereinigung Luzern. Bild: Boris Bürgisser (Rothenburg,

05. Mai 2021)

Die Sänger der Quartettvereinigung schätzen diese erste Probe. Die Zeit vor dem Einsingen nutzen sie für kurze Schwätzchen. Hier ein paar Wörter, da einige Sätze. Einwände der Sänger bei Furters kurzer Ansprache sorgen mehrmals für Gelächter im Saal. Und zufrieden hören sie Furter zu, als dieser ihnen eröffnet, dass nach der Probe Kaffee und Nussgipfel gereicht werden.

Das Beisammensein ist an diesem Abend Hauptsache, die Qualität des Gesangs Nebensache.

Jans, 69 Jahre alt und seit 46 Jahren in Chören aktiv, lässt seine Männer sechs einfache Stücke singen. Mit Feedback hält er sich während der Probe zurück. Einzig als die Gruppe zu Beginn eines Lieds den Ton überhaupt nicht trifft, unterbricht Jans sein Klavierspiel und sagt:

«Ich habe so ein schönes Vorspiel gemacht, und es kommt so ein schlechter erster Ton.»

Wenig später sind die falschen Töne vergessen, die Probe beendet, und die Männer treten an die frische Luft. Augenblicklich entledigen sie sich ihrer Masken. Auf einem Tisch vor dem Halleneingang stehen Nussgipfel, Kaffee, verschiedene Schnäpse, Bier. Die Männer bedienen sich eifrig, bereiten den einen oder anderen klaren Kafi Lutz zu. Dann erzählen sie einander vom Pandemie-Alltag der vergangenen Monate und freuen sich bereits auf die nächste Probe.

Und obschon einige Mühe bekundeten, mit Maske zu singen und zu atmen, sind sich alle Anwesenden einig: Lieber mit Maske singen, als noch einmal acht Monate nicht singen.