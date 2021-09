Luzerner Hoforganist Wolfgang Sieber wird pensioniert

Musik Er liess einst die Mutter Gottes «z'Tanz goh»: Wolfgang Sieber wird als Luzerner Hoforganist pensioniert Wolfgang Sieber wird als Luzerner Hoforganist pensioniert. Mit ihm endet eine Ära voller Innovationen und Überraschungen. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 13.09.2021, 05.00 Uhr

Wolfgang Sieber am Samstag abend nach dem Abschiedskonzert vor der Hofkirche. Auf der grossen Treppe standen viele seine musikalischen Wegbegleiter Spalier und applaudierten ihm. Links seine Ehefrau Sylvia Käslin mit ihrem jüngsten Enkelkind Munay. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 11. September 2021)

Prophet, Magier, Aussenseiter, Bergler. Vielleicht gar Hippie? Und ganz sicher Künstler. Vieles kommt einem spontan in den Sinn, wenn man Wolfgang Sieber begegnet. Das vom Rundum-Bart umrahmte Gesicht mit dem verschmitzten Lächeln macht ihn unverkennbar. Seit 1992 ist er Organist in der Luzerner Hofkirche, somit Chef der grössten Orgel in Luzern. Als solcher geht der heute 67-Jährige nun in Pension.

Sieber ist eine feste Grösse im Musikleben Luzerns. Er versteht es, andere für seine Projekte einzuspannen. Er liebt den grossen Auftritt und zieht die Aufmerksamkeit auf sich wie kaum ein anderer. 2009 wurde er mit dem Kunst- und Kulturpreis der Stadt Luzern ausgezeichnet, 2014 erhielt er den «Goldenen Violinschlüssel» für seine besonderen Verdienste um die Volksmusik, 2018 den Horwer Kulturbatzen. Zu seinem 50-jährigen Jubiläum als Kirchenmusiker wurde er 2017 mit dem päpstlichen Orden Bene Merenti ausgezeichnet.

Wolfgang Sieber am Samstag nach seinem Abschiedskonzert auf der grossen Treppe vor der Hofkirche. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 11. September 2021)

Ein Abgang nicht ohne Misstöne

Vielleicht ist sein Leistungsausweis zu erdrückend. Vielleicht will die Kirchgemeinde es seinem Nachfolger, dem 30-jährigen Stéphane Mottoul, mit einem klaren Schnitt einfacher machen, aus dem grossen Schatten herauszutreten. Dennoch: Sieber ist mit der «etwas abrupten Art und Weise», wie die Kirchgemeinde seinen Abgang orchestriert, nicht glücklich. Er hätte eine «rollende Übergabe mit Verbindung von Gewachsenem und Neuem» bevorzugt: «Das wäre der natürliche Garant für einen profunden Start.»

Sieber selber ist nicht immer ein Bequemer im Umgang. Vielleicht hat das damit zu tun, dass er als Einzelkind im Toggenburg aufgewachsen ist. Heute lebt er in einer Grossfamilie mit acht Kindern und acht Enkeln. «Ich mache vieles aus Eigeninitiative», sagt er. Dabei sucht er stets die Zusammenarbeit mit Musikern und Künstlern diverser Sparten und Stile. Er hat Erfolg damit. Wenn er mit einem seiner eigenwilligen Projekte in der Hofkirche auftritt, ist diese oft voll – kein schlechtes Verdienst in einer Zeit der leeren Kirchen.

«Choral und Jodel, Bach und Rap können Herzen öffnen»: So lautet sein Wahlspruch auf der Website der katholischen Kirche Stadt Luzern. Er passt zu seinem Wirken. Sieber liess als einer der ersten die Guuggenmusigen am Fasnachtssonntag in der Kirche auftreten. «Es gilt, Klischees bewusst einzusetzen, damit Menschen abgeholt sind», betont er:

«Ich will, dass die Leute mit einem Erlebnisgewinn aus der Kirche hinausgehen.»

Die klassische Musik von der Heiligen Hildegard bis zu Honeggers Jeanne d’Arc ist auch für ihn ein wichtiger Bezugspunkt. Er hat in der Kirche aber auch schon mit einem Jugendorchester gerappt oder trat an Karfreitag mit einem georgischen Jugendchor auf: «Georgien hat eine der ältesten Mehrstimmigkeiten Europas.» An Maria Himmelfahrt liess er die Gemeinde «Maria zu lieben» singen und variierte das Lied im Lauf der Messe vielfältig. «Zum Einzug spielte ich es als Marsch», erzählt er: «Im Sinn von: D’Muetter Gottes goht z’Tanz, sie kommt von ihrem Altar herunter.» Vor der Lesung kam das Lied als Tango daher, vor der Gabenbereitung als Wälserli, zur Kommunion als Betruf, zum Auszug als feurige Tarantella.

Als er einst Franz Liszts «Prometheus» aufführte, liess Sieber eine brennende Weltkugel durch die Hofkirche schwingen. Vier Buben mit Wasserpistolen waren auch Teil des Spektakels. «Es war just am Tag nach dem Brand der Kapellbrücke», erinnert sich der Organist.

Wolfgang Sieber im Innern der Hofkirche vor der grossen Hoforgel. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 6. Juli 2021)

Er baute «seine» Orgel auf 7374 Pfeifen aus

Sieber ist begeistert von der Grossen Hoforgel, die von 1651 stammt, aus der Zeit des Wiederaufbaus der Hofkirche nach dem Grossbrand 1633. «Sie hat ein gewaltiges Farben- und Klangspektrum», sagt er. «Wie eine Caran d’Ache-Schachtel mit über 1000 Farbstiften. Man kann auf ihr fein, aber auch brachial spielen.» Die grösste Orgelpfeife ist 10,8 Meter hoch und 384 Kilo schwer. Es ist ein tiefes C; ihr Ton ist für ein menschliches Gehör kaum mehr wahrnehmbar, ausser dem Rauschen des Windes, der durch den Pedaldruck in Gang gesetzt wird. Die Orgel wurde später ergänzt, unter anderem im Jahr 1862 mit einem Fernwerk im Estrich der Kirche. Zusammen mit dem auf Siebers Initiative hin entstandenen Echowerk (2015) ist in der Hofkirche eine Orgellandschaft mit insgesamt 7374 Pfeifen entstanden, von denen der kleinste klingende Teil 8 Millimeter misst.

«Wenn man alle Möglichkeiten ausschöpft, ergibt das einen Surround-Klang wie im Kino.»

Wolfgang Sieber an der Hoforgel Dienstag, 16. Juli 2019.





Bild: Pius Amrein (Luzern, 16. Juli 2019)

Siebers musikalischen Auftritte gehen einem nah, weil sie unmittelbar, überraschend, ehrlich sind. Sie können aber auch ganz schön lärmig, provozierend sein, etwa wenn er – eine seiner Lieblingsbeschäftigungen – in der Hofkirche an der Gewittermaschine hantiert. Wie populär er ist, zeigte sich bei seinem ersten Abschiedskonzert am vergangenen Samstagabend: Als Sieber nach dem Konzert die Kirche verliess, standen Musikerinnen und Zuhörer auf der langen Treppe bis hinunter zum Luzernerhof Spalier.

Wolfgang Sieber vor der Hofkirche in Luzern. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 6. Juli 2021)

Sieber wird in Luzern weiter aktiv sein, etwa als Präsident der Orgelfreunde der Luzerner Hofkirche. Musikalische Ideen hat er viele. Mit einem Augenzwinkern kündet er «We will rock you» von Queen in der Hofkirche an.

Wolfgang Siebers nächstes öffentliches Abschiedskonzert in der Hofkirche Luzern findet am Freitag, 24. September, um 20 Uhr statt.