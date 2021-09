Franz Schaffner: Organist der Franziskanerkirche wird pensioniert

Stadt Luzern Franz Schaffner wird pensioniert: Orgelspielen ist für ihn «Fitnessprogramm und Seelenhygiene zugleich» Er stand mehrere Jahrzehnte im Dienst der Katholischen Kirche Stadt Luzern: der Organist Franz Schaffner. Jetzt wird er pensioniert und bleibt doch höchst aktiv – an der Orgel und am Dirigentenpult. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 16.09.2021, 15.15 Uhr

Was für ein Gegensatz! Da die Kirchenorgel, dieses wohl mächtigste Musikinstrument, mit Pfeifen, die teils mehrere Tonnen schwer sind. Ein Monstrum, und doch filigran in seinen Details, mit tausend Klangfarben, einer Vielzahl an Stimmungen. Und da dieser schmächtige Mann mit dem ewig jungen Gesicht: Franz Schaffner, jahrzehntelang Organist bei der Katholischen Kirche Stadt Luzern, zuletzt seit 2002 in der Franziskanerkirche.

Keine Muskeln wie Arnold Schwarzenegger

Wie kann man ein solch gewaltiges Instrument zum Klingen bringen? Muss man da nicht Muskeln wie Arnold Schwarzenegger haben? Der 66-jährige Schaffner lacht:

«Das Orgelspiel braucht keine Kraft, es ist eine Frage der Technik. Dirigieren ist körperlich anstrengender.»

Allerdings, Bauchmuskeln entwickle man als Organist schon, vor allem mit dem Betätigen der Fusspedale, die dem Klang die richtige Tiefe geben: «Das Orgelspiel hat also schon auch eine sportliche Note.»

Organist Franz Schaffner an der Orgel im KKL. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 8. September 2021)

Schaffner ist eine der beiden prägenden Figuren der Luzerner Kirchenmusik, die dieses Jahr verabschiedet werden oder in den Ruhestand treten. Obwohl, von Ruhe ist bei keinem im geringsten die Rede. Das andere Schwergewicht ist Wolfgang Sieber, jahrzehntelang Organist und Gewitterspezialist in der Hofkirche.

Klavierunterricht bereits als Fünfjähriger

Franz Schaffner ist in Locarno geboren und in Luzern aufgewachsen. Bereits mit fünf bekam er Klavierunterricht. Nach der Matura studierte er Dirigieren, Orgel und Klavier am Konservatorium und an der Akademie für Schul- und Kirchenmusik in Luzern. Anschliessend führten ihn weitere Studien nach Zürich, Basel und Frankfurt, wo er die Konzertausbildung für Dirigieren bei Helmuth Rilling abschloss. Von 1984 bis 1988 war er Korrepetitor und Dirigent am Luzerner Theater, von 1988 bis 2014 Dirigent des Blasorchesters Stadtmusik Luzern. Er leitet auch das von ihm 1980 mitgegründete Bach Ensemble Luzern. Zudem unterrichtete er Dirigieren an der Musikhochschule Luzern.

Abschiedskonzert von Dirigent Franz Schaffner mit dem Blasorchester Stadtmusik Luzern im KKL Konzertsaal. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 25. Januar 2014)

Franz Schaffner pflegt eine rege Konzerttätigkeit als Dirigent, Organist und Cembalist. Er hat CDs veröffentlicht, unter anderen mit Bachs Flötensonaten und den Goldbergvariationen. Als Organist trat er an Festivals auf; mit Grössen wie Claudio Abbado, Charles Dutoit, Franz Welser-Möst und Riccardo Chailly, mit den Orchestern NHK Tokyo, Cleveland Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra London und Lucerne Festival Orchestra. 2014 wurde er mit dem ausserordentlichen Edwin-Fischer-Gedenkpreis für sein umfassendes Schaffen geehrt.

Frederick James – von London nach Luzern Nachfolger von Franz Schaffner als Hauptorganist in der Franziskanerkirche Luzern ist der 29-jährige Engländer Frederick James. Er war zuvor Hauptorganist in der Römisch-Katholischen Pfarrei St.Peter und Paul in Oberwil (BL) und hat seine neue Stelle in Luzern Anfang Juni 2021 angetreten. Frederick James. Bild: PD Gemäss Mitteilung der Katholischen Kirchgemeinde der Stadt Luzern begann James seine musikalische Ausbildung in seiner Heimatstadt London. Nach einem Studienaufenthalt in Amsterdam erwarb er 2011 am Royal College of Organists in London das höchste britische Kirchenmusikdiplom. Danach studierte er von 2010 bis 2014 Musikwissenschaften an der Universität Cambridge. Weitere Studien in den Bereichen Orgel, Historische Tasteninstrumente und Improvisation folgten an Musikhochschulen in Stuttgart und Basel. Berufliche Erfahrung sammelte James als Organist in London, Amsterdam, Cambridge und Stuttgart. In Luzern müssen 2021 gleich zwei prestigeträchtige Orgelstellen neu besetzt werden. Dabei wird Wolfgang Sieber, der als Hauptorganist der Luzerner Hofkirche in Pension geht, durch den 30-jährigen belgischen Organisten Stéphane Mottoul ersetzt. Stéphane Mottoul. Bild: PD Die Neubesetzung der beiden Stellen wurde gemäss Mitteilung der Kirchgemeinde von einer breit abgestützten Findungskommission unter der Leitung von Michael Kaufmann, emeritiertem Direktor der Luzerner Musikhochschule Luzern, vorgenommen. Beteiligt gewesen seien auch Vertreterinnen und Vertreter von Kirchgemeinde und Pastoralraum Luzern sowie externe Fachexperten. «Die Kommission ist überzeugt, dass mit Frederick James und Stéphane Mottoul zwei junge Organisten gewonnen werden konnten, die über beste Qualifikationen verfügen, um die sorgsam gepflegte Tradition der Orgel- und Kirchenmusik an den beiden Zentrumskirchen auf höchstem Niveau fortzusetzen und weiterzuentwickeln», wird Michael Kaufmann zitiert. (hb)

Gegen 300 kirchliche Einsätze pro Jahr

Eigentlich hätte Schaffner schon 2019 als Kirchenorganist pensioniert werden sollen. Er hat um zwei Jahre verlängert, obwohl sein Pensum happig ist. Gegen 300 kirchliche Einsätze leistet er pro Jahr, vor allem in der musikalischen Begleitung von Messen; offiziell ist dies eine 40-Prozent-Stelle. Dazu kommen die 80-Prozent-Stelle an der Hochschule sowie die Proben und Konzerte mit dem Bach Ensemble. Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Schaffner schafft es – und hat daneben noch Zeit, für sich selber zu proben. Jeden Tag übt er zwei Stunden an der Orgel, eine Stunde am Cembalo und eine Stunde am Klavier. Als «Fitnessprogramm und Seelenhygiene zugleich» bezeichnet er es: «Es ist eine Frage des Berufsethos. Ich will dem, was ich mache, meinen Stempel aufdrücken.»

Und da ist noch seine Familie mit fünf Kindern, von denen vier ebenfalls ein Instrument spielen und eines singt. «Zum Glück wohne ich zentral an der Hertensteinstrasse», sagt Schaffner. Man sieht ihn häufig auf dem Velo eilig durch die Stadt und über die Seebrücke radeln.

Bach im Zentrum, aber auch Ländler- und Jazzmusik

«Barock ist mein Zentrum», betont Schaffner. «Ich spiele alles von Bach.» Zusammengereiht ergäbe das 48 Stunden nonstop Musik. Er legt aber auch Wert auf stilistische Vielfalt. Er hat in der Kirche schon Ländler- und Jazzmusik gespielt und oft nach einer anregenden Predigt frei improvisiert.

Franz Schaffner dirigiert das Bach Ensemble im KKL Konzertsaal. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 21. Dezember 2011)

Schaffner hat das absolute Musikgehör. Er kann bei jedem Ton, den er hört, dessen genaue Höhe sagen – eine Fähigkeit, die ihm schon als kleines Kind attestiert wurde. Apropos Tonhöhe: Im Sommer, wenn es warm ist, steigt in der Kirche die Stimmung der Orgel um etwa zehn Hertz. Etwa zweimal pro Jahr muss der Orgelbauer die Orgel nachstimmen.

Organist im KKL Luzern

Schaffner ist auch offizieller Organist im KKL Luzern. «Es gibt zwar Orchester, die ihren eigenen Organisten mitbringen», sagt er, «aber ich durfte schon bei grossen Konzerten mitspielen.» Mit Abbado habe er Mahlers Zweite, mit Chailly Mahlers Achte Sinfonie interpretiert, mit Welser-Möst Wagners «Also sprach Zarathustra». Er ist vertraglich verpflichtet, die KKL-Orgel auch ausserhalb der Konzertsaison einmal pro Woche zu spielen, damit sie intakt bleibt. Das wird er weiterhin tun. Er liebt die KKL-Orgel: «Sie ist französisch disponiert, ihr sinfonischer Klang verschmelzt mit dem Orchester.»

Sein Nachfolger als Organist in der Franziskanerkirche ist seit Juni 2021 der 29-jährige Engländer Frederick James. Er habe mit ihm eine wunderbare Abmachung getroffen, sagt Schaffner:

«Ich kann weiterhin jeden Tag von 7 bis 9 Uhr in der Franziskanerkirche Orgel spielen.»

Schaffner bleibt auch sonst sehr aktiv, vor allem auch mit dem Bach Ensemble Luzern. Dessen nächstes Konzert ist am 26. September angesagt, wie üblich in der Franziskanerkirche.