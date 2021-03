Musik Luzerner Jugendbrassband tanzt den Welthit «Jerusalema» – und spielt ihn auch gleich selber Der Song «Jerusalema» hatte im vergangenen Sommer die Charts erobert, in den vergangenen Monaten erlebte er etwa durch die Tanzchallenge einen zweiten Frühling. Die Jugendbrassband BML Talents tanzt in ihrem Video nicht nur die Choreografie nach, sondern hat die Musik auch gleich selbst gespielt. Sophie Küsterling 02.03.2021, 15.58 Uhr

Der Song «Jerusalema» des südafrikanischen DJ und Musikproduzenten Master KG hat einen Hype sondergleichen ausgelöst. Auf Youtube wurde das Video 349 Millionen Mal angeklickt, hinzu kommen Tausende Videos von Menschen auf der ganzen Welt, welche die Choreografie nachtanzen und die ebenfalls millionenfach angeschaut wurden. Darunter Mitarbeitende des Zoo Zürich oder Austrian Airlines, Mönche in Frankreich, Ärzteteams und Pflegepersonal des Unispitals Zürich sowie auch die Zuger Polizei.

Nun hat der Song auch in der Blechblasmusik Einzug gehalten. So hat die Jugendgruppe des Musikvereins Brassband Bürgermusik Luzern (BML), die BML Talents, die Zeit während des zweiten Shutdowns genutzt, um eine Brass-Version des Hits zu gestalten und gleich auch noch ein Video dazu zu choreografieren.

Die Version von BML Talents. Video: Youtube

«Das Musizieren fehlte den Jugendlichen sehr und wir wollten nicht still stehen, deshalb hatten Patrick Ottiger, der Dirigent der BML Talents und ich die Idee, den ‹Jerusalema› zu interpretieren», erzählt Celine Hunkeler, die Bandmanagerin der BML Talents, auf Anfrage. Mit dem Projekt wolle man einen Beitrag dazu leisten, dass die Schweizer Jugendmusikszene mit viel Spass und Elan wieder in Schwung gebracht werde, heisst es in einer Medienmitteilung.

Lizenzen und Erlaubnis wurden eingeholt

Doch so viel Freude das Lied und die Challenge auch machen, es kann ein teurer Spass sein. Denn wird ein Musikstück für ein öffentliches Publikum genutzt – und das ist auf Youtube der Fall – fällt eine Urheberrechtsgebühr an. Auch die BML Talents mussten verschiedene Lizenzen einholen. «Wir brauchten zum einen die Masterrechte des Stücks, damit wir unsere eigene Version davon schreiben durften», erklärt Hunkeler. Ausserdem habe sie die Erlaubnis eingeholt, um das Video auf Youtube zu posten.

Die verschiedenen Rechte und Lizenzen einzuholen, war keine einfache Aufgabe. Von der Anfrage bis zu den Lizenzerteilungen habe es rund einen Monat gedauert, sagt Hunkeler. «Ich habe einfach nicht locker gelassen.» Mittlerweile erhält die Bandmanagerin auch zahlreiche Anfragen: «Viele fragen mich, wie wir es gemacht haben. Denn solche Berechtigungen einzuholen, ist sehr kompliziert, weil es viele involvierte Parteien gibt. Ist man aber bei den richtigen Personen angelangt, sind sie sehr hilfsbereit.»

Die Notenblätter gibt es bald zu kaufen

Wer den «Jerusalema» nun ganz unkompliziert alleine oder mit Freunden nachspielen möchte, der kann das bald tun. Denn BML Talents ist daran, auch das Verlagsrecht zu verhandeln, um das Notenmaterial selbst verlegen zu dürfen. Bis Ende April 2021 können Interessierte deshalb das Notenmaterial von «Jerusalema» für Brassbands und Blasorchester beim Notencafé Luzern bestellen. Ein Liefertermin ist noch nicht bekannt und auch wie viel die Notenblätter kosten werden, ist noch nicht bestimmt. «Wir haben aber vor, für Brassbands und Blasorchester einen fairen Spezialpreis zu verlangen», so Hunkeler.