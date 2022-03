Familie aus Root nimmt am Solo- und Ensemble Wettbewerb teil

Musik Nach zwei Jahren Unterbruch findet der Luzerner Solo- und Ensemble-Wettbewerb wieder statt: Diese Familie aus Root nimmt teil Nachwuchstalente an Blas- und Schlaginstrumenten eifern am Wochenende um den Kategoriensieg oder gar den Titel des Luzerner Solo- oder Ensemble-Champions. Eine fünfköpfige Familie aus Root ist vollständig vertreten. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 23.03.2022, 20.00 Uhr

Die musikalischen Geschwister Laurin, Ladina und Madlaina. Bild: Nadia Schärli (Root, 16. März 2022)

Mit dem Stück «Two Mexican Dances for Marimba» will Laurin Caprez am Wochenende des 26. und 27. März die Jury des 29. Luzerner Solo- und Ensemble-Wettbewerbs (LSEW) mit dem Marimbafon beeindrucken und Champion werden. Genau dasselbe Ziel hat er sich mit dem Titel «American Suite», den er auf dem Snare-Drum vorträgt, gesteckt. Der Kantonsschüler aus Root nimmt, wie schon beim letztjährigen Wettbewerb, in zwei Kategorien teil.

Der Erfolg gibt ihm dabei recht: Im Vorjahr hat der Kantonsschüler in beiden Kategorien gewonnen – und seine Titel will er heuer verteidigen. Warum aber tritt er wieder in beiden Kategorien an? «Als Perkussionist einer Brassband will ich beim Wettbewerb meine Vielseitigkeit beweisen», begründet der 15-jährige Musiker seinen Entscheid.

Die beiden Stücke hat er selber ausgesucht. «Two Mexican Dances» sei Kult und dabei technisch sehr anspruchsvoll, betont Laurin. Die Vorbereitung für den LSEW nimmt er sehr ernst und übt pro Woche rund 15 Stunden, wie er sagt. Im Gegensatz zum Vorjahreswettbewerb, der wegen der Pandemie nur online vorgetragen werden konnte, wird dieses Jahr wieder live gespielt. «Etwas Nervosität kommt dabei vielleicht schon auf, aber das ist nicht schlimm. Ich habe meine Titel gut einstudiert und denke, dass ich sie überzeugend vortragen werde», sagt er. In der Brassband Root hat Laurin schon Erfahrung mit Live-Auftritten. Im November trug er bereits ein Solo vor.

Ganze Familie ist musikalisch veranlagt

Bei der Familie Caprez bestimmt die Musik grösstenteils den Alltag. Die Eltern Roman und Ursina sind beide bei der Musikschule Rontal als Lehrpersonen tätig. Fast selbstredend, dass auch die jüngeren Töchter Madlaina (13) und Ladina (10) Instrumente spielen. Ladina nimmt mit dem Ensemble Low Brass Rontal und auch als Solistin mit dem Es-Horn (Russian Dance) am Wettbewerb teil. Sie belegte im letzten Jahr den zweiten Platz. Und Madlaina, die 2021 auf dem vierten Rang platziert wurde, trägt Mozarts «Kleine Nachtmusik» vor. Dabei wird sie von Mutter Ursina am Klavier begleitet.

Vater Roman ist ebenfalls involviert, wenngleich er beim Wettbewerb keine aktive Rolle spielt. Wobei dies so nicht ganz stimmt. «Die Betreuung von insgesamt neun Schülern ist nicht ganz ohne», sagt der Mann, Ladina ist eine seiner Schülerinnen an der Musikschule Rontal. Die fünf blicken erwartungsvoll und zuversichtlich auf das Wettbewerb-Wochenende. «Wir haben uns gewissenhaft vorbereitet und freuen uns. Wer sich für diesen Wettbewerb anmeldet, ist sich bewusst, worauf er sich einlässt. So gesehen kann man nur gewinnen», sagt Roman Caprez, der bei mehreren Orchestern als Posaunist engagiert ist und unter anderem auch die Brassband der Musikgesellschaft Risch Rotkreuz dirigiert.

Am Wochenende vom 26. und 27. März nehmen am 29. Luzerner Solo- und Ensemble-Wettbewerb 285 Solistinnen und Solisten und 23 Ensembles mit insgesamt 118 Musizierenden teil. Der Wettbewerb, der vor 30 Jahren ins Leben gerufen wurde, wird im Südpol in Luzern ausgetragen. Das Rahmenprogramm beinhaltet die Unterhaltungskonzerte der BML Talents am Samstag und der Brassband Bürgermusik Luzern am Sonntag. Weitere Informationen gibt es unter www.lsew.ch

