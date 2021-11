Wie der Luzerner Musiker Charlie Weibel zum Illustrator wurde

Musik Wie dieser Luzerner Schlagzeuger zum Kinderbuch-Illustrator wurde Schon viele Male hat Charlie Weibel das Weihnachtslied «Unter Milliarden von Sternen» als Schlagzeuger begleitet. Jetzt hat er auch zu einem gleichnamigen Kinderbuch beigetragen. Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 03.11.2021, 14.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Unter Milliarden von Sternen» heisst ein Weihnachtslied, das der Komiker Walti Dux für seine an Krebs erkrankte Frau Marisa geschrieben hatte. Das Lied wird inzwischen auch in anderen Ländern in verschiedenen Versionen gespielt und gesungen – etwa von Schlagerbands, Kinderchören oder Blasmusiken.

Und so tönt das berühmte Weihnachtslied:

Quelle: Youtube

Seine Frau konnte den Krebs besiegen. Und Walti Dux wollte ein Kinderbuch entwerfen, das Hoffnung macht, wie einst sein Lied. Das sollte nebst den Geschichten auch Zeichnungen enthalten. Das Ehepaar Dux wandte sich an den Luzerner Charlie Weibel (60), welcher die Comedy-Shows der beiden schon seit Jahren als Schlagzeuger begleitet.

Drummer Charlie Weibel in seinem Atelier an der Baselstrasse.



Bild: Roger Grütter (Luzern, 22. Oktober 2021 )

Doch diesmal kam Weibel nicht musikalisch zum Einsatz, sondern als Illustrator.

«Das war nicht ganz einfach, weil ich vor allem Comics gezeichnet habe mit grossen Händen. Doch die grossen Hände waren nicht optimal für Kinderaugen»

, sagt Weibel. So passte er seinen Stil an. Es musste fein und natürlich sein. Der erste Band des Geschichtenbuchs wurde 2019 veröffentlicht – und jetzt liegt der zweite Band vor. Der Titel heisst natürlich «Unter Milliarden von Sternen».

Und so kam es zum Kinderbuch:

Quelle: Youtube

Wie gefallen die Geschichten dem zeichnenden Schlagzeuger? Charlie Weibel:

«Mir gefallen vor allem die Geschichten, in denen es um Musik und Instrumente geht, wie etwa in ‹Der Stern und Null›.»

Darin geht es um ein Kind, das dank der vom Grossvater geschenkten Gitarre zum Star wird. Hat diese Geschichte Parallelen zur Kindheit von Charlie Weibel? «Vielleicht das: Ich war auch immer ein eher ruhiges Kind, spielte selten mit den anderen Kindern draussen und war lieber drinnen an meinem Schlagzeug.» Sein erstes Schlagzeug zahlte er jedoch mit dem Geld, das er als Zeitungssammler verdiente. «Mit einem Leiterwagen ging ich von Tür zu Tür und sammelte die Zeitungen ein. Das war ab 1972. Die Zeitungen konnte ich irgendwo im Tribschenquartier abgeben, dafür erhielt ich pro Ladung einige Franken.» Seit 1979 ist Charlie Weibel professioneller Schlagzeuger und seit 1983 arbeitet er auch mit mehreren Schlagzeug-Herstellern zusammen.

«Ich habe berufsmässig nie was anderes gemacht», sagt Weibel, der auch an der Musikschule Rontal unterrichtet. Als Zeichner illustrierte er nebst den Lesebilderbüchern bereits früher seine eigene Schlagzeugschule und andere Lehrmittel. Aktuell steht nun Weibels Weihnachtstour mit der Pianistin und Sängerin Marie Louise Werth & Band an. Dabei wird natürlich auch «Unter Milliarden von Sternen» gespielt, wie er betont.

Charlie Weibel in der Küche an der Baselstrasse in Luzern. Bild: sam

Die Bücher können unter dem Link: Unter Milliarden von Sternen für 28 Franken direkt bestellt oder in einer Buchhandlung gekauft werden.