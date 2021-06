Musik «Auftakt»: Begeisterndes Nachwuchs-Sinfonieorchester spielt in Schüpfheim Am Sonntag war in Schüpfheim das neue Nachwuchsformat «Auftakt» des Zentralschweizer Jugendsinfonieorchesters zu hören. Innert vier Tagen probten die Jugendlichen ein ganzes Konzert. Salome Erni 06.06.2021, 21.15 Uhr

«Auftakt», das Nachwuchsensemble des Zentralschweizer Jugendsinfonieorchesters, begeisterte das Publikum im Adlersaal in Schüpfheim. Bild: Pius Amrein (Schüpfheim, 06. Juni 2021)

Mal wuchtig, mal spielerisch-leichtfüssig, mal mit zarten Melodien und oft mit einem Augenzwinkern musizierte «Auftakt», das Nachwuchsensemble des Zentralschweizer Jugendsinfonieorchesters (ZJSO) am Sonntagabend im Adlersaal in Schüpfheim. Auf dem Programm standen die 1. Sinfonie des russischen Komponisten Nikolai Rimski-Korsakow sowie Danzón Nr. 2 des mexikanischen Komponisten Arturo Márquez. Beim zweiten Werk wippten im Saal zahlreiche Füsse zu den mittelamerikanischen Rhythmen, in der Zugabe vollführte sogar das Orchester eine regelrechte Choreografie mit Aufstehen und Schwenken der Instrumente.

Die rund 70 Musizierenden studierten das ganze Konzertprogramm über Fronleichnam ein. Nur eine einzige «Kick-off-Probe» ging dem Probeweekend in Schüpfheim voraus. Dass es sich hier um ein projektbezogenes Orchester handelt, merkte man dem Ensemble unter der Führung des Dirigenten Gregor Bugar jedoch nicht an. Dies kam nicht von ungefähr: Sieben Stunden probten die jungen Musikanten im Lager täglich.

Einstieg ins ZJSO erleichtern

Thibaut Schneider (15) aus Malters war sich im Vorfeld im Klaren darüber, dass solche intensiven Probeweekends anstrengend sind. Der Trompeter wusste aber auch, dass er viel vom «Auftakt»-Probeweekend profitieren wird, denn sein Ziel ist es, einmal selbst im ZJSO mitzuspielen. Das Projekt «Auftakt» bot ihm die Chance, mit «coolen Registerleitern wertvolle Erfahrungen zu sammeln» und sich beim ZJSO vorzustellen.

Diese Brücke zum ZJSO zu bauen, war auch ein Ziel des neuen Nachwuchsformats, wie Mitinitiant und ZJSO-Mitglied Basil Amrein erzählte. Mit dem Kurzprojekt «Auftakt» soll es gelingen, den Einstieg für Musikschüler und Musikschülerinnen zu erleichtern. Er ist beeindruckt, wie gut vorbereitet die Jugendlichen zur ersten Probe gekommen sind. «Sehr professionell», attestierte Amrein den ambitionierten Nachwuchs-Musizierenden.

Neue Freundschaften

Auch Violinistin Julia Pöpplin berichtete begeistert von den vergangenen Tagen und den vielen Freundschaften, die sie in der kurzen Zeit geschlossen hatte. Die 11-Jährige kommt aus Lachen (SZ) und gehörte zu den jüngsten Mitwirkenden. Wie Mitinitiantin Vera Stöckli erzählte, sei das Leitungsteam im Voraus etwas skeptisch gewesen wegen der grossen Altersspanne. So wirkten auch über 20-Jährige im Orchester mit, oft Mitglieder des ZJSO, die bei «Auftakt» die Rolle der Stimmführer übernahmen. Stöcklis Augen leuchten aber, wenn sie erzählt, wie das Lager die jungen Menschen aus der ganzen Zentralschweiz mit unterschiedlichen musikalischen Hintergründen und verschiedenem Alter zusammenbrachte.

Als die ersten Töne am Konzert erklangen, hätten sie beide Tränen in den Augen gehabt, sagten Amrein und Stöckli. «Als wir vor zwei, drei Jahren mit der Planung anfingen, glaubte niemand an das Projekt», so Stöckli. Doch dann wurden die Pläne immer konkreter, die beiden stellten ein siebenköpfiges Leitungsteam aus ZJSO-Mitgliedern zusammen.

Ausverkaufter Saal

Pandemiebedingt war die Planung für das Probeweekend und das Konzert äusserst unsicher. «Wir haben hoch gepokert, aber es ist aufgegangen», sagt Amrein. Dass der Bundesrat Konzerte gerade jüngst erlaubte, war also eine Punktlandung. Ein Konzert im ausverkauften Saal, wie dies am Sonntag der Fall war, sei für die Musizierenden auf der Bühne ein besonderes Erlebnis. Amrein ist es wichtig, dass «Auftakt» die ambitionierten Jugendlichen zum Zusammenspiel ermutigt und ihnen einen Einblick in die sinfonische Musik gibt.

Wer Lust hat, das Projekt-Ensemble live zu geniessen, hat am 13. Juni um 17 und 19 Uhr nochmals Gelegenheit dazu. Dann geht «Auftakt» in die zweite Runde und spielt in der Festhalle Sempach. Um 16 Uhr findet zusätzlich ein kindergerechter Workshop statt, der allen Interessierten Einblicke in das Musizieren im Sinfonieorchester gibt.