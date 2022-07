Veranstaltung Musikalische Glanzlichter am See und auf dem Berg – das läuft am Seeklang-Festival und an den Rigi-Musiktagen Das Seeklang-Festival in Hergiswil und die Rigi-Musiktage gehen am Wochenende gleichzeitig ganz unterschiedliche Wege. Gerda Neunhoeffer 11.07.2022, 15.34 Uhr

Das Seeklang-Festival in der Aula Grossmatt im letzten Jahr. Bild: Manuela Jans-Koch (Hergiswil, 15. Juli 2021)

Zwei Kammermusikfestivals versprechen am kommenden Wochenende «Highs&Lights» in Hergiswil und «Licht am Horizont» auf der Rigi. Sie finden gleichzeitig statt, kommen sich aber nicht in die Quere. Hergiswil kann man mit Bahn oder Auto bequem erreichen, Konzertspaziergänge nahe am See bieten einen reizvollen Ausblick auf die Bergkulisse von unten.

Die Anfahrt auf die Rigi ist lang. Dafür bietet sie wechselnde Ausblicke, die sich oben immer mehr weiten. So vielfältig wie die Konzerträume sind hier wie dort die Programme, wobei kein Komponist an beiden Orten zu hören ist.

Seeklang: Dvořák aus der Vogelperspektive

Das Seeklang-Festival Hergiswil überrascht schon im ersten Konzert mit Vertrautem: Nach Schumanns Klavierquartett erklingt Dvořáks Amerikanisches Streichquartett in einer Bearbeitung mit Flöte quasi aus der Vogelperspektive (Flöte: Andrea Loetscher, Donnerstag, 14. Juli, 19.30, Aula Hofmatt). Der Festivalgründer und Geiger Jesper Gasseling versammelt dafür internationale Musiker, Freunde aus Studienzeiten in Luzern und England sowie Mitglieder der Lucerne Festival Academy um sich. Sie spüren Momenten nach, «in denen Komponisten alles auf eine Karte setzten und zu neuen persönlichen Highlights fanden», so Gasseling.

Seeklang-Initiant: Geiger Jesper Gasseling. Bild: Nadia Schärli

Am Freitag erklingt nach einem spätromantischen Streichquartett von Arensky Benjamin Brittens «Les Illuminations» für Sopran (Carmela Konrad) und Streichorchester, die auf Gedichten von Arthur Rimbaud Wortmalereien mit lichtvollen Klängen verbinden (15. Juli, 19.30, Katholische Kirche). Romantik und Moderne verbindet auch das Schlusskonzert mit Mendelsohns Streichoktett und Schostakowitschs Klavierquintett g-Mol (17. Juli, 18.30, Aula Grossmatt).

Eine «Surprise» gibt es am Samstag beim «Spaziergangkonzert», auf dem selbst die Musiker erst kurz vor den Auftritten an verschiedenen Orten erfahren, was gespielt wird. Vielleicht ein Tango, unerwartete Kurkonzerte, Überraschungen pur (Samstag, 16. Juli, 11 Uhr, Start beim Singsaal Matt).

Flöte und Harfe bringen die Rigi zum Leuchten

Für Musik, die «das innere Licht des Menschen, Liebe und Hoffnung ausdrückt», hat Diemut Poppen, die künstlerische Leiterin der Rigi-Musiktage zum ersten Mal eine Harfenistin eingeladen. Sarah O’Brien wird neben französischen Werken für Harfe zusammen mit der Flötistin Andrea Loetscher und Diemut Poppen, Bratsche, die Sonate für Trio von Debussy spielen (Samstag, 16. Juli, 16.30, Felsenkapelle Rigi Kaltbad). Zum ersten Mal dabei ist auch die junge Cellistin Chiara Samatanga Enderle. Neben Sonaten von Saint-Saens und Debussy und dem berühmten «Schwan» aus dem Karneval der Tiere wird sie Sätze aus einer Solosuite von Bach interpretieren.

Erstmals auf der Rigi: Harfenistin Sarah O’Brian. Bild: PD

In den weiteren Konzerten kommen Musiker hinzu, die wie der Pianist Ivo Haag und der Geiger Dhan Zu schon länger dabei sind. Etwa im g-Moll-Klavierquartett von Brahms (Eröffnungskonzert am Freitag, 15. Juli, 19 Uhr) oder im «Zigeunertrio» von Haydn (Samstag, 16. Juli, 11 Uhr, beide im Rigi-Kulm-Hotel). Bach, Mozart und weitere Kompositionen mit Flöte und Harfe gibt es im Abschlusskonzert am Sonntag, 17. Juli, 16.30 Uhr, in der reformierten Bergkirche Rigi-Kaltbad. Man kann jedes Konzert gut mit einem Tagesausflug verbinden. Und wer oben übernachtet, hat neben der Musik die fantastische Aussicht über Berge und Seen – buchstäblich mit «Licht am Horizont».