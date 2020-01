Musikfestival «Unter dem Dach» in der Horwer Zwischenbühne wird fortgesetzt Die zweite Ausgabe des Musikfestivals steigt am 27. und 28. März. Unter anderem werden Panda Lux, Hot Like Sushi und One Lucky Sperm auftreten. 10.01.2020, 15.56 Uhr

In der Zwischenbühne ist man Ende März in Festivallaune. (Bild: Manuela Jans-Koch, Horw 19. September 2019)

(std) Das Musikfestival «Unter dem Dach» in der Horwer Zwischenbühne findet dieses Jahr erneut statt, wie die Organisatoren mitteilen. Durchgeführt wird es am 27. und 28. März. Es handelt sich um die zweite Ausgabe nach 2019. Ziel ist, eine Plattform für die Kultur- und Livemusikszene Luzerns zu bieten. Es treten unter anderem Panda Lux, Hot Like Sushi und One Lucky Sperm auf.