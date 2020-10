Analyse Mutiger Entscheid zum Theater-Neubau in Luzern – doch jetzt muss der Inhalt wieder in den Fokus Das alte Luzerner Stadttheater soll abgerissen und durch einen grösseren Neubau ersetzt werden. Das klare Bekenntnis von Stadt und Theater macht Hoffnung. Doch die «Stunde der Wahrheit» steht erst noch bevor. Robert Knobel 29.10.2020, 16.50 Uhr

Nach einigem Zögern hat die «Projektierungsgesellschaft Neues Luzerner Theater» unter dem Vorsitz des Luzerner Stadtpräsidenten Farbe bekannt: Anstelle des bisherigen 180-jährigen Hauses soll ein grösserer Neubau am selben Standort erstellt werden. Grund für das anfängliche Zögern war ein Gutachten der eidgenössischen Kommissionen für Natur- und Heimatschutz sowie Denkmalpflege. Dieses forderte, die historische Bausubstanz des Stadttheaters sowie dessen prägende Wirkung fürs Ortsbild zu erhalten. Es wurde schnell klar, dass die restriktiven Vorgaben der beiden Kommissionen mit den Plänen von Stadt und Theater in keiner Weise kompatibel sind. Es gäbe nur zwei Möglichkeiten, die Forderungen des Gutachtens zu erfüllen:

Erstens: eine sanfte Renovation des alten Stadttheaters, allenfalls mit einem kleinen Anbau für die Garderoben. Damit würde man das ehrwürdige Stadttheater aus dem frühen 19. Jahrhundert ins 21. Jahrhundert «hinüberretten». Den Preis dafür würde aber der Theaterbetrieb bezahlen, welcher um des Ortsbilds Willen auf eine zeitgemässe Infrastruktur verzichten müsste und in seiner weiteren Entwicklung erheblich gehemmt würde.

Zweitens: Einen neuen Standort suchen, an dem es weder Platzprobleme noch ein schützenswertes Ortsbild gibt. Wie schwierig die Suche nach einem Alternativstandort ist, haben schon die Planungen für die gescheiterte Salle Modulable gezeigt. Zudem wäre auch die künftige Nutzung des bisherigen Theatergebäudes an der Reuss höchst unsicher. Es ist kaum realistisch, dass die öffentliche Hand viel Geld in eine Sanierung stecken und eine Umnutzung, etwa als Volkshaus, ermöglichen würde. Die Gefahr wäre gross, dass das baufällige Theatergebäude jahrelang vor sich hinlottert oder an eine Firma verkauft wird, die dort ihre Büros einrichtet. Das wäre ein herber Verlust für die Aufenthaltsqualität an diesem zentralen Ort.

Zu Recht haben Stadt und Theater deshalb die Flucht nach vorne ergriffen und entschieden, den denkmalschützerischen Empfehlungen aus Bern nicht Folge zu leisten. Das Vorgehen ist in der städtischen Politik breit abgestützt. Es ist ein klarer Wille da, am Theaterplatz einen städtebaulichen Wurf vom Niveau eines KKL zu realisieren. Dieser wird die Stadt-Silhouette verändern. Ein internationaler Architekturwettbewerb kann dafür sorgen, dass diese Veränderung nicht zum Schlechten geschieht, sondern eine deutliche Aufwertung darstellt. An der Reuss soll etwas entstehen, worauf die Luzernerinnen und Luzerner noch jahrzehntelang stolz sein werden. Klar ist jedenfalls: Eine Bausünde kann sich Luzern an diesem Ort nicht leisten.

Diskussion um «Theater der Zukunft» läuft schon lange

So einig sich breite Kreise über ein neues Theatergebäude sind, so still ist es in letzter Zeit um die inhaltlichen Diskussionen geworden. Seit sage und schreibe einem Jahrzehnt laborieren Behörden und Theaterschaffende jetzt schon an einem Betriebskonzept für das «Theater der Zukunft» herum. Doch während das Luzerner Theater am klassischen Intendanten-Modell festhält, fordert die freie Luzerner Theaterszene eine offene Plattform, die nicht bloss vom Spielplan diktiert wird, sondern von künstlerischer Innovation und Austausch. Im Gegensatz zu den architektonischen Hoffnungen ist beim «Inhalt» noch wenig von gemeinsamer Aufbruchstimmung, von der Begeisterung für ein Jahrhundertprojekt, zu spüren.

Kritiker sagen, man sollte kein neues Theaterhaus planen, solange nicht klar ist, was darin überhaupt stattfinden soll. Man kann es aber auch genau umgekehrt sehen: Der mutige Entscheid für einen Neubau am Theaterplatz macht Hoffnung. Mit derselben Entschlossenheit müssen nun auch die Inhaltsdiskussionen zu einer tragfähigen Lösung kommen. Mit Spannung wird deshalb das Betriebskonzept fürs künftige Luzerner Theater erwartet, das demnächst präsentiert werden soll. Es wird insbesondere zeigen, wie stark sich das Theater zur freien Szene und zu neuen Produktionsformen hin öffnen will.

Klar ist: Nur wenn es gelingt, ein architektonisch und kulturelles Leuchtturmprojekt zu realisieren, das über Luzern hinaus in die ganze Schweiz ausstrahlt – nur dann rechtfertigt sich ein derartiger Eingriff ins Stadtbild, der möglicherweise auch durch etliche Gerichtsinstanzen hindurch verteidigt werden muss.