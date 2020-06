Messerstecherei an der Stadtluzerner Baselstrasse – Schwerverletzter im Spital

An der Baselstrasse in der Stadt Luzern ist am späten Dienstagabend zu einer Messerstecherei gekommen. Zwei Männer gerieten in einen Streit, bei welchem einer von ihnen lebensbedrohlich mit einem Messer verletzt wurde. Der mutmassliche Täter konnte von der Polizei gefasst werden.

Aktualisiert 24.06.2020, 08.48 Uhr