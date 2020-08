Mutmasslicher Drogendealer in der Stadt Luzern festgenommen – zwei Kilogramm Kokain sichergestellt Ende Juni hat die Luzerner Polizei in der Stadt Luzern einen mutmasslichen Drogendealer festgenommen. Bei der Hausdurchsuchung wurden rund zwei Kilogramm Kokain gefunden. 14.08.2020, 14.18 Uhr

(jwe) Am Montagabend, 29. Juni 2020, beobachtete die Luzerner Polizei im Gebiet Haldenstrasse/Nationalquai in der Stadt Luzern zwei Männer bei einem mutmasslichen Drogengeschäft, wie es in der Mitteilung heisst. Die beiden wurden umgehend angehalten und kontrolliert. Einer der Männer trug ca. 35 Gramm Kokain auf sich. Der andere Mann hatte eine grössere Menge mutmassliches Drogengeld auf sich.