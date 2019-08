Die Polizei hat Ende Juli in Willisau einen Mann festgenommen. Er wurde beobachtet, wie er in der Stadt Luzern Heroin verkauft hatte. Bei der Hausdurchsuchung konnten Bargeld und mehrere hundert Gramm Drogen sichergestellt werden.

Mutmasslicher Drogendealer in Willisau festgenommen Die Polizei hat Ende Juli in Willisau einen Mann festgenommen. Er wurde beobachtet, wie er in der Stadt Luzern Heroin verkauft hatte. Bei der Hausdurchsuchung konnten Bargeld und mehrere hundert Gramm Drogen sichergestellt werden.

Das sichergestellte, mutmassliche Heroin. (Bild: Luzerner Polizei)

Am Morgen des 31. Juli beobachtete die Luzerner Polizei in der Stadt Luzern zwei verdächtige Männer in einem Fahrzeug. Während der eine Mann kurze Zeit später ausstieg, fuhr der Zweite mit dem Auto weg. Der Fussgänger wurde angehalten und kontrolliert. Dabei konnten bei dem 54-jährigen Schweizer etwa 50 Gramm mutmassliches Heroin sichergestellt werden, wie es in einer Mitteilung der Luzerner Polizei heisst.

Der andere Mann fuhr mit dem Auto nach Willisau und wurde dort festgenommen. Bei der anschliessenden Hausdurchsuchung wurden mehrere hundert Gramm Heroin und Kokain sowie mehrere tausend Franken und über ein Kilo Streckmittel sichergestellt. Der 35-jährige Mann aus Albanien befindet sich in Untersuchungshaft. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Luzern.