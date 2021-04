Beizen-Lockdown «Alle sind geil darauf, wieder arbeiten zu dürfen»: Dennoch machen in Luzern längst nicht alle Restaurants auf Vollgas geben oder zuwarten? Ab Montag dürfen Restaurants ihre Terrassen wieder für Gäste öffnen. Eine logistische Herausforderung – verbunden mit grossen Unsicherheiten. Christian Glaus 15.04.2021, 18.29 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Montagmittag, 10 Grad, Bise: Unter diesen meteorologischen Bedingungen dürfen Wirte nächste Woche auf den Restaurantterrassen wieder Gäste bedienen. Es sind nicht jene Bedingungen, welche sich die Gastronomen für ihren ersten Arbeitstag nach einem fast viermonatigen Beizenlockdown ausgesucht hätten. Und so ist auch für Ruedi Stöckli, Präsident von Gastro Luzern, klar: «Am Montag wird es keine grosse Öffnungswelle geben.» Die Lage bleibe unsicher. Wie lange dauert es bis zur nächsten Schliessung? Drohen finanzielle Nachteile, wenn ab Montag Gäste auf den Terrassen bedient werden? Mit geöffneten Terrassen lasse sich kaum Geld verdienen, ist Stöckli überzeugt.

Ruedi Stöckli im Strauss in Meierskappel

Bild: Boris Bürgisser (11. Dezember 2020)

Öffnen oder nicht? Vor dieser schwierigen Entscheidung stehen die Wirte. Wer öffnen will, hat inklusive Wochenende nur vier Tage Zeit. Für viele ist das zu wenig. So sagt beispielsweise Erich Peterer, Mitglied der Geschäftsleitung des Gasthauses Hergiswald in Kriens:

«Wir brauchen mehr Vorbereitungszeit. Nach einer solch langen Schliessung kann man nicht einfach das Material aus der Schublade ziehen.»

Das Gasthaus öffnet deshalb rund zwei Wochen später, am 1. Mai. Mit einem grossen Vorbehalt: «Unsere Terrasse ist nur bei schönem Wetter offen – und das auch nur versuchsweise.» Sollte ein kostendeckender Betrieb nicht möglich sein, wird das Gasthaus Hergiswald die Bewirtschaftung auf der Terrasse einstellen.

Erich Peterer (links), hier bei der Eröffnung vor zwei Jahren. Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 29. März 2019)

Erich Peterer sagt, er spüre das grosse Bedürfnis der Gäste, mal wieder auswärts essen oder wenigsten auf der Terrasse einen Kaffee trinken zu können. Das sei eine grosse Motivation und der Grund, weshalb das «Hergiswald» bald aufmacht. Dennoch: Es fehlten Sicherheiten und eine langfristige Perspektive. «Wir sind alle geil darauf, wieder arbeiten zu dürfen. Aber wenn, dann richtig.» Peterer hätte es begrüsst, die Restaurants blieben bis Ende Mai geschlossen, wenn sie dafür ganz öffnen dürften, ohne Angst vor einer erneuten Schliessung.

Viermonatige Zwangspause hinterlässt Spuren

Die Probleme sind überall dieselben: Die Abhängigkeit vom Wetter sorgt dafür, dass der Betrieb nicht planbar ist. Thomas Hunkeler, Inhaber des Gasthauses Engel in Hasle, wartet deshalb die Wetterentwicklung ab. Er will spätestens am 1. Mai öffnen. Die Vorbereitungen dafür beginnen am Montag. Die viermonatige Zwangspause hat ihre Spuren hinterlassen. Geräte mussten wegen Standschäden repariert werden, Lebensmittel sind keine mehr vorhanden. Diese werden nun frisch eingekauft. Eine Herausforderung ist aber die Kalkulation. Wie viele Gäste kommen bei der Wiedereröffnung? Spielt das Wetter mit? Und wie lange? Thomas Hunkeler startet deshalb mit einem kleineren Angebot, um nicht Lebensmittel entsorgen zu müssen. «Wir hoffen auf Verständnis von unseren Gästen.»

Luca Eichmann von der Brasserie Bodu stellt die Tische an der Reuss bereit Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. April 2021)

Andernorts ist der Entscheid, am Montag zu öffnen, rasch gefallen. Luca Eichmann, Gastgeber in der Brasserie Bodu in Luzern, wird auf der Terrasse wieder Gäste bedienen. Das «Bodu» dürfte aufgrund seiner Lage in der Altstadt auch von Laufkundschaft profitieren, die spontan auf der Terrasse Platz nimmt. Doch auch für Eichmann ist die Kalkulation der Lebensmittel schwierig. «Wir starten mit einer kleineren Karte», sagt er. Die Auswahl an Frischprodukten werde kleiner sein.

Bestellt werden vor allem Milch- und Tiefkühlprodukte

Das spürt auch die Mundo AG mit Sitz in Rothenburg, ein Zulieferer für Gastrobetriebe. Bisher sind erst wenige Bestellungen von Restaurants eingegangen. «Bestellt werden vor allem Produkte, die nicht verderblich sind», sagt Anton Ruckli, zuständig für strategisches Management. Gefragt seien Tiefkühl- und Milchprodukte aller Art.

«Früchte und Gemüse bestellen die Betriebe erfahrungsgemäss erst auf den letzten Drücker.»

Ein grosser Vorlauf ist nicht nötig, weil die Mundo AG auch Heime oder Spitäler beliefert und deshalb die Lager gefüllt sind. Frischprodukte aus dem näheren Ausland könnten innerhalb von 24 bis 48 Stunden eingekauft werden, sagt Ruckli. «Wir sind gespannt, wie sich die nächsten Tage entwickeln. Klar ist: Die Einsatzplanung macht Petrus.»

Luca Eichmann hätte es begrüsst, auch im Innenbereich Gäste empfangen zu dürfen. Dennoch sei das Signal positiv, das mit der teilweisen Öffnung ausgesandt werde: «Es ist hoffentlich der Anfang der Rückkehr zur Normalität. Für die Mitarbeiter ist es wahnsinnig wichtig, dass sie wieder arbeiten dürfen.» Die Brasserie Bodu ist einer der vielen Betriebe von Gastronom Samuel Vörös. Die Mehrheit dieser Betriebe soll wieder aufmachen, darunter auch der «Storchen», das «Seehaus Lido» (Fr, Sa, So) oder bei schönem Wetter das Restaurant Franz am Quai.

Lebensmittelverschwendung vermeiden

Klar ist die Ansage von Florian Eltschinger, der die Remimag AG zusammen mit seinem Bruder Bastian führt: «Alle unsere Lokale, die eine Terrasse haben, werden öffnen.» Dazu gehören in Luzern die Restaurants Opus, Pfistern, Bahnhöfli, Militärgarten, in Sempach das «Una storia della vita», das Restaurant August in Wolhusen und das Ristorante uno e più in Kriens. Dass die Remimag sofort öffnet, überrascht nicht. Bisher habe man nicht die Härtefallgelder erhalten, die dem Betrieb theoretisch zustehen, sagt Eltschinger. Es besteht also ein wirtschaftlicher Druck.

«Diese kurzfristige Öffnung der Restaurantterrassen ist eine grosse Herausforderung für die Betriebe und die Lieferanten», sagt Eltschinger. Wenn deutlich weniger Gäste kommen als erwartet, werde der Foodwaste enorm sein. «Anfangs wird es nicht so sein wie gewohnt», sagt er denn auch. Es sei unmöglich, das komplette Angebot hochzufahren, zuerst müssten Erfahrungen gesammelt werden. Eltschinger hofft, dass die Gäste rasch und zahlreich zurückkehren, obwohl nur die Terrassen offen sind. Er ist sich aber auch bewusst, dass das wechselhafte Wetter im Frühling schnell einen Strich durch die Rechnung machen kann: «Wenn die Bise kommt, ist aus die Maus.»