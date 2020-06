Nach Bildaufnahmen in Luzerner Schweineställen: Stiftung für das Tier im Recht zeigt drei Schweinehalter an Verdeckte Aufnahmen sollen Missstände in Schweineställen zeigen – auch in Luzerner Landgemeinden. Das Material wurde wohl illegal beschafft. Roseline Troxler 08.06.2020, 05.00 Uhr

Rund 430'000 Schweine gibt es im Kanton Luzern – das sind mehr Schweine als Einwohner. Doch Bilder sollen zeigen, dass sie längst nicht immer artgerecht gehalten werden: Schweine, die auf engstem Raum zusammengepfercht sind, verdreckte Tiere oder solche, die in Kastenständen gehalten werden. Die Aufnahmen von Schweizer Schweinebetrieben wurden der Tierrechtsorganisation Tier im Fokus anonym zugestellt. Die Organisation hat das Material an die auf solche Fälle spezialisierte Stiftung für das Tier im Recht weitergeleitet. Diese hat es ausgewertet und neun Anzeigen erstattet. Drei davon betreffen Betriebe in Luzerner Landgemeinden, wie Tier im Fokus sagt.

Die Anzeigen wurden bei den Staatsanwaltschaften Abteilung 2, Emmen, und Abteilung 3, Sursee, eingereicht, heisst es bei der Stiftung für das Tier im Recht.

Hier leben glückliche Schweine: Beispiel einer naturnahen, ganzjährigen Freilandhaltung. Bild: Melanie Duchene/Keystone (Hüttwilen, 13. Juni 2018)

Tiere in Kastenständen – trotz Verbot

Vanessa Gerritsen, stellvertretende Geschäftsleiterin bei der Stiftung für das Tier im Recht, sagt auf Anfrage: «Vermutlich handelt es sich bei den Betrieben, wo die Missstände aufgenommen wurden, um Mastbetriebe.» Die Stiftung hat im Kanton Luzern bei drei Betrieben Verstösse gegen das Tierschutzgesetz festgestellt. «Bei allen drei Betrieben fehlen Beschäftigungsmöglichkeiten für die Schweine, mehrere Tiere zeigen Verhaltensstörungen, und in einem Fall sind die Böden völlig verkotet», sagt Gerritsen. Die Tiere würden Beschäftigungsmöglichkeiten, beispielsweise in Form von Stroh oder Heu zum Wühlen, brauchen. Fehlen solche, komme es zu Verhaltensstörungen wie Stangenbeissen. Vanessa Gerritsen führt aus:

«Bei einem Hof haben die Stangen stark bearbeitet ausgesehen, was auf ein seit längerem bestehendes Problem hindeutet.»

Weiter gab es Aufnahmen von Schweinen in Kastenständen. Diese seien schon lange verboten und dürften nur noch kurzfristig – etwa während der Fütterung oder befristet während der Deckzeit – zum Einsatz kommen, so Gerritsen. «Die Aufnahmen entstanden offensichtlich nachts und somit nicht während der Fütterungszeit. Ob sie während der Deckzeit gemacht wurden, müssen die Behörden nun überprüfen.»

«Wir schützen als Verband keine schwarzen Schafe»

Auch die Sendung Kassensturz hat über die Schweinehaltung berichtet und Meinrad Pfister, Präsident des Verbands Suisseporcs, mit den Bildern konfrontiert. Suisseporcs ist der Verband der schweizerischen Schweinezucht und Schweineproduzenten. Der in Altishofen wohnhafte Pfister meint, er kenne die Einzelheiten und die Betriebe nicht, daher sei es schwierig, sich dazu zu äussern. «Aber grundsätzlich schützen wir als Verband keine schwarzen Schafe. Gesetz und Vorschriften müssen von allen eingehalten werden», lässt er sich zitieren. Die allermeisten Tierhalter würden dies tun.

Luzerner Betriebe werden mindestens alle vier Jahre kontrolliert

Kantonstierarzt Martin Brügger kann sich nicht zu laufenden Verfahren äussern. Er sagt aber auf Anfrage: «Täglich gehen Meldungen wegen Verstössen gegen das Tierschutzgesetz in Nutztierhaltungen wie auch in Heimtierhaltungen beim Veterinärdienst ein.» Jeder Meldung werde nachgegangen und bei Tierschutzverstössen entsprechende verwaltungsrechtliche Massnahmen angeordnet. «Im Bereich Tierschutz müssen in den Schweinehaltungen am häufigsten ungenügend Einstreu und zu wenig Beschäftigung beanstandet werden», sagt der Kantonstierarzt. Knapp 90 Prozent der Betriebe seien beim Tierschutz ohne Mängel. Martin Brügger sagt:

«Ein Grossteil der Schweinehalter erfüllt die gesetzlichen Vorgaben im Bereich Tierschutz.»

Laut Martin Brügger werden im Kanton Luzern alle Nutztierhaltungsbetriebe mindestens alle vier Jahre überprüft. «Bei festgestellten Mängeln, bei Verdacht oder Meldungen Dritter werden zusätzliche, in der Regel unangemeldete Kontrollen durchgeführt.» Mindestens zehn Prozent der Grundkontrollen im Bereich Tierschutz seien aktuell unangemeldet. Von 2017 bis 2019 wurde im Kanton Luzern ein Kontrollprogramm durchgeführt, bei welchem pro Jahr zusätzlich zirka 200 Schweinehaltungsbetriebe unangemeldet geprüft wurden, führt der Kantonstierarzt aus.

Wie ist das Material beschafft worden?

Zurück zu den drei Anzeigen. Die Organisation Tier im Fokus hat laut deren Präsident Tobias Sennhauser keine Kenntnisse zu den Urhebern des Bild- und Videomaterials. Gleich klingt es bei Vanessa Gerritsen von der Stiftung für das Tier im Recht. «Das Material ist vermutlich illegal beschafft worden.» Doch dient es damit überhaupt als Beweismaterial? Gerritsen: «Hier muss die Justiz eine Interessensabwägung machen. Es stellt sich die Frage, ob das angeprangerte Delikt, also der Verstoss gegen den Tierschutz, höher gewichtet wird als der Hausfriedensbruch.» Dabei sei zu berücksichtigen, dass Missstände oftmals nicht anders aufgedeckt werden könnten. Viele Kantone seien im Bereich des Tierschutzes zudem unterdotiert. Vanessa Gerritsen betont:

«Ich hoffe, dass hier künftig genauer hingeschaut wird.»

Tobias Sennhauser ergänzt: «Ich erwarte eine verstärkte öffentliche Debatte. Die hübschen Schweinebilder aus der Werbung stimmen zu oft nicht mit der Realität in den Ställen überein.»