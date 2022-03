So dringend braucht der Luzerner Tourismus Starthilfe durch Bund

Nach Corona So dringend braucht der Luzerner Tourismus Starthilfe durch den Bund Der Bundesrat will gezielt Projekte im Tourismus unterstützen, um die Branche nach der Pandemie aufzurichten. Das ist richtig und wichtig, sagen Luzerner Regierung und Luzern Tourismus – zumal der Krieg die Erholung der Branche weiter verlangsamen könnte. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 23.03.2022, 05.00 Uhr

Blick ins restaurierte Dampfschiff Stadt Luzern: Auch die Gästezahlen der Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee gingen in der Pandemie zurück. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 27. September 2021)

Geschlossene Restaurants, leere Hotelzimmer, verwaiste Altstadtgassen: Der Lockdown im Frühling 2020 hatte vor allem für den Tourismus in der Stadt Luzern verheerende Folgen. Auch landesweit konnten sich Gastronomie, Hotellerie oder Bergbahnen seither kaum erholen. Der Bundesrat hat deshalb am 1. September 2021 ein sogenanntes Recovery-Programm für den Schweizer Tourismus verabschiedet, also ein Massnahmenpaket zur Genesung der Branche. Dieses stösst beim zuständigen Luzerner Regierungsrat auf offene Ohren, wie sich nun anlässlich der Vernehmlassung zeigt.

So schreibt Fabian Peter, Vorsteher des Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartements, im Namen der Regierung: «Der Tourismus im Kanton Luzern ist von der Covid-19-Pandemie stark betroffen. Im Jahr 2020 ist die Nachfrage nach Tourismusdienstleistungen fast komplett eingebrochen, die Zahl der Hotellogiernächte lag im Kanton Luzern im Jahr 2020 bei rund der Hälfte des Vorjahres.

Dies ist unter anderem dem hohen Gästeanteil aus den Märkten aus Übersee, insbesondere Asien und China, geschuldet. Rund drei Viertel des gesamten kantonalen Rückgangs gehen auf Beherbergungsbetriebe in der Stadt Luzern zurück, bei den Gästen aus den USA sind es über 90 Prozent.»

Wertschöpfung brach um 600 Millionen Franken ein

FDP-Politiker Fabian Peter beruft sich auf eine Studie der BAK Economics AG vom letzten Jahr. Demnach sank die Wertschöpfung der gesamten Tourismuswirtschaft im Kanton Luzern von rund 1037 Millionen Franken 2019 auf rund 437 Millionen Franken 2020. Im Gastgewerbe lag die Wertschöpfung 2020 fast 200 Millionen Franken unter dem Vorjahreswert. Das entspricht einem Minus von 60 Prozent. Hart traf es gemäss der Studie den Detailhandel mit Uhren und Schmuck sowie die Reiseveranstalter mit einem Rückgang von über 90 Prozent.

Mit dem Recovery-Programm will der Bundesrat bestehende tourismuspolitische Förderinstrumente ausbauen. Ein solches Instrument nennt sich Innotour, welches für den Zeitraum von 2020 bis 2022 seitens Bund 30 Millionen Franken vorsieht. Nun soll für den Zeitraum 2023 bis 2026 für weitere 20 Millionen Franken der Anteil des Bundes von 50 auf 70 Prozent erhöht werden. Der Anteil, den die touristischen Kreise beisteuern müssen, wird entsprechend von 50 auf 30 Prozent gesenkt. Laut Fabian Peter ist «das vorgeschlagene Recovery-Programm ein wichtiger Beitrag zur Bewältigung der Folgen der Covid-19-Pandemie».

Dem schliesst sich der Luzerner Tourismusdirektor Marcel Perren an:

«Das Recovery-Programm ist für die Tourismusbranche sehr wichtig – auch für Luzern Tourismus.»

Dank der zusätzlichen Mittel sei es möglich, «zusammen mit Schweiz Tourismus aktiv bei der Marktbearbeitung mitzumachen und unsere Tourismusregion zu präsentieren». Die Stadt Luzern profitiere zusätzlich von einem spezifischen Programm für Städte von Schweiz Tourismus. Was kommende Innotour-Projekte betrifft, bestünden einige Ideen. Vorerst konzentriere man sich aber auf das bereits gestartete Projekt eines digitalen Marktplatzes für die Tourismusregion Luzern-Vierwaldstättersee.

Langsamere Erholung befürchtet

Nun könnte der Tourismus auch unter dem Ukraine-Krieg leiden. Dazu sagt Perren: «Die genauen Auswirkungen kann man noch nicht abschätzen. Die höheren Preise und die Zurückhaltung von Fernmärkten für Europareisen wird aber bestimmt zu einer langsameren Tourismuserholung führen.» Lukas Huck, Tourismus-Projektleiter in Fabian Peters Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement, befürchtet, dass der Ukraine-Krieg vor allem Auswirkungen auf Gäste aus den USA haben könnte. Dies, weil der Krieg aus nordamerikanischer Sicht in sehr kleiner Distanz zur Schweiz stattfindet. Bei Gästen aus China ist noch unklar, wie sich die Coronapolitik in China auf die Reisebedingungen auswirken werde.

Wie wichtig das Recovery-Programm des Bundes für den Tourismus im Kanton Luzern ist, betont auch Lukas Huck: «Dass der Bund seinen Anteil aufstocken will, hilft dieser Branche, die mit knappen Mitteln auskommen muss, aus der Krise zu kommen.» Das gelte vor allem vor dem Hintergrund, dass hier die für die Tourismusförderung verfügbaren Mittel stark von der Zahl der Logiernächte abhängig sind. Weniger Gäste bedeuten also auch weniger finanzielle Möglichkeiten. Zwar hat der Kanton Luzern bereits zusätzliche Mittel gesprochen, um die tiefer ausfallenden kantonalen Beherbergungsabgaben auszugleichen, trotzdem helfe das Recovery-Programm – gerade bei der Umsetzung innovativer Projekte.

