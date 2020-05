Nach dem Einparkieren flogen die Fäuste – die Polizei sucht nun Zeugen des kuriosen Vorfalls in Emmenbrücke Weil ein Autofahrer bei seinem Parkmanöver einen Fussgänger touchiert haben soll, eskalierte in Emmenbrücke ein Streit. Dabei soll dem Automobilisten sogar ins Gesicht geschlagen worden sein. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen. 25.05.2020, 08.04 Uhr

(dvm) Szenen wie aus einem Western sollen sich am Freitagnachmittag an der Bahnhofstrasse in Emmenbrücke zugetragen haben. Wie die Luzerner Polizei mitteilt, soll die Schlägerei kurz nach 11 Uhr passiert sein.