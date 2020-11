Fragen & Antworten Nach dem Eklat mit den Verkehrsbetrieben Luzern: So geht es jetzt weiter Kommt es zu Strafanzeigen? Sind die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) jetzt führungslos? Wie geht es nun weiter? Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den neuesten Entwicklungen des VBL-Subventionsdebakels. Simon Mathis 20.11.2020, 18.06 Uhr

Stadtpräsident Beat Züsli und Finanzdirektorin Franziska Bitzi Staub präsentieren in der Kornschütte ihre Schlüsse aus dem VBL-Untersuchungsbericht.

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 20. November 2020)

Das VBL-Subventionsdebakel ist eine Geschichte der fortwährenden Eskalation. Diese hat am Freitagvormittag ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht: Drei der fünf Verwaltungsräte der Verkehrsbetriebe Luzern haben ihren Rücktritt per sofort erklärt. Es handelt sich dabei um Silvia Beeler Gehrer, Jon Bisaz und VR-Präsidentin Yvonne Hunkeler. Die drei hatten dem Stadtrat bereits Ende September ihren Rücktritt angeboten. Der Stadtrat hat diesen angenommen, jedoch unter der Annahme, dass ein «geordneter und konstruktiver Übergang» in den neuen Verwaltungsrat möglich sei.

Entsprechend konsterniert zeigte sich die Exekutive an der Pressekonferenz am Freitag: Sie sei «überrascht und enttäuscht» über diesen Schritt. Auch Stadtrat Martin Merki zieht sich aus dem VBL-Verwaltungsrat zurück.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den aktuellen Entwicklungen:

Laut Gutachter haben sich die Verantwortlichen der VBL «nicht einwandfrei verhalten». Die Holdingstruktur sei mit der erklärten Absicht errichtet worden, Gewinne «ins Trockene zu bringen» (siehe Kasten). Zur Erinnerung: Den VBL wird vorgeworfen, durch so genannte kalklulatorische Zinsen zu hohe Subventionsbeträge eingenommen zu haben. Die VBL-Holding habe sich also intern Zinsen gutgeschrieben, ohne sie gegen aussen auszuweisen. Der Hauptsubventionsgeber Verkehrsverbund Luzern (VVL) fordert von den VBL deshalb eine Zahlung von 16 Millionen Franken. Die Hauptaussagen des Berichtes finden Sie hier.

Die VBL werde operativ wie gewohnt weiter funktionieren, versichert deren Direktor Norbert Schmassmann auf Anfrage. «Wir müssen ganz sicher nicht befürchten, dass die Busse nicht pünktlich fahren», versichert er.

Der Stadtrat wurde offenbar vom sofortigen Rücktritt der drei VR-Mitglieder überrumpelt. Anscheinend wurde dieser Schritt erst in der Nacht von Donnerstag auf gestern kommuniziert. An der Pressekonferenz sagte Stadtpräsident Beat Züsli, er könne diese kurzfristige Aktion nicht nachvollziehen. Laut VR-Präsidentin Hunkeler sah man diesen Schritt allerdings als die «einzige konsequente Möglichkeit», zu dem sie «der Stadtrat gezwungen» habe. «Wir wurden vom Stadtrat x-fach enttäuscht», so Hunkeler. Zudem glaubt sie, dass der Stadtrat genügend Zeit hatte, einen Übergangsverwaltungsrat zu bilden: «Jetzt ist halt die Alleineigentümerin in der Verantwortung.»

Der Stadtrat betont, dass das Vertrauensverhältnis zwischen VBL und Stadt «stark belastet» sei. Und zwar deswegen, weil die VBL mit ihrer Kritik am unabhängigen Untersuchungsbericht im September vorgeprescht seien. Dies sei der Hauptgrund für den Stadtratsentscheid. Er erfolge unabhängig vom Inhalt des Untersuchungsberichts.

Auch Schmassmann hat Ende September seinen Rücktritt angeboten. Die Stadt Luzern als VBL-Alleinaktionärin tritt auf das Angebot nicht ein. Der Stadtrat vertritt die Auffassung, es sei Sache des künftigen Verwaltungsrates, über den Verbleib des Direktors zu befinden. Im Herbst des nächsten Jahres würde Schmassmann mit 65 Jahren ordentlich pensioniert. «Ich sehe keinen Grund, sofort zurückzutreten», sagt er auf Anfrage.

Die Stadtluzerner Finanzdirektorin Franziska Bitzi Staub erklärte gestern, dass vorläufig sie die Ansprechpartnerin für die VBL-Geschäftsleitung sei. Dies, um einen führungslosen Zustand zu verhindern. Wann der Übergangsverwaltungsrat bestimmt wird, ist noch offen. VBL-Direktor Schmassmann sagt, es werde sich in den nächsten Tagen klären, in welcher Form er sich mit Bitzi Staub austauschen werde.

Der Stadtrat begründet den Verzicht mit der Annahme, dass dies Sache der beiden Subventionsgeber Verkehrsverbund Luzern (VVL) und Bundesamt für Verkehr (BAV) sei. «Ob und in welchem Ausmass die Stadt Luzern zu Schaden gekommen ist, lässt sich nur schwer einschätzen», sagt Stadtpräsident Beat Züsli. Bedenken müsse man ausserdem, dass die Stadt mit einer Anzeige ihrem eigenen Unternehmen schaden würde. Die Exekutive entscheidet in diesem Punkt gegen die parlamentarische Geschäftsprüfungskommission: Diese empfiehlt, «Anzeige gegen die Verantwortlichen in Sachen VBL» zu erstatten, führt aber auch auf Anfrage nicht näher aus, wer damit gemeint ist.

Nein. Die Verantwortlichen bei den VBL müssen von anderer Seite mit Anzeigen rechnen. «Es ist davon auszugehen, dass das BAV eine Strafanzeige einreichen wird», schreibt Mediensprecherin Olivia Ebinger gestern auf Anfrage. Auch der VVL, der den ÖV im Kanton Luzern mit öffentlichen Geldern finanziert, prüft laut Mitteilung strafrechtliche Schritte. Es müsse geklärt werden, ob ein strafrechtlich relevantes Verhalten vorliege. Der VVL werde das weitere Vorgehen eng mit dem Bund abstimmen. Gegen welche Personen sich eine allfällige Anzeige richten würde, ist nach wie vor offen.

Die VBL selbst befürworten eine Strafuntersuchung. «Wir hoffen, dass ein solches Verfahren Licht in viele ungeklärte Fragen bringen wird», so Hunkeler. Die VBL-Leitung zeigt sich weiterhin überzeugt davon, dass sie sich nicht strafbar gemacht hat – und zitiert ein Gutachten des emeritierten Rechtsprofessors Paul Richli und ein Kurzgutachten des Strafrechtsexperten Stefan Maeder. Der Rücktritt der Verwaltungsräte ändere nichts daran, dass sie sich «als Privatpersonen der Klärung durch eine Strafuntersuchung stellen würden», heisst es in einer VBL-Mitteilung.

Der Übergangsverwaltungsrat soll zunächst drei Mitglieder umfassen und danach selbst Vorschläge zu seiner Ergänzung machen. Der Stadtrat erwartet vom neuen Verwaltungsrat, dass er sich «zunächst um die Krise kümmert», wie Franziska Bitzi Staub sagt. Das heisst konkret, dass er sich mit dem Verkehrsverbund einigen muss. Für den Stadtrat ist aber klar: «Zu hoch geflossene Subventionen an die VBL sind vollumfänglich zurückzuzahlen.»